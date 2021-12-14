Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan... "Hoş geldiniz, nasılsınız?"

"Hoş bulduk... Biz iyiyiz, asıl siz nasılsınız?" faslından sonra... Dedi ki:

- Huzurluyuz... İyiyiz... Hem de yıldızlı iyi.

Vali Bey'in söylediklerini... Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeynel Açıkgöz'den de dinledik.

Huzur, her şeyin başı.







Tunceli yıllardır, "Huzursuzluktan çok çekti."

Şimdi... Tuncelili, "Huzurun keyfini sürüyor."

Zeynel Açıkgöz, "Yaz öylesine iyi geçti ki" diyerek sözlerine devam etti:

Dünyanın ve Türkiye'nin her tarafından insan geldi... Turistin sayısı milyonu geçti.

Otellerde, pansiyonlarda, çadırlarda yer kalmadı... Çok kişi Elazığ'da, Erzincan'da konakladı.

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Keban'a köprü

Elazığ-Tunceli arası 175 kilometre... Yol düzgün... "Kovancılar" üzerinden gidiyorsunuz... Kovancılar, "Elazığ'ın ilçesi."

Bir yol daha var kısa... 75 kilometre... Yine Tunceli'nin ilçesi Pertek üzerinden.

Fakat... "Kısa yoldan" gitmek için, "Keban baraj gölünden" geçmeniz gerekiyor... Feribotla.

"Feribotu bekle... Bin... Karşıya geç... İn" derken... Zaman kaybediyorsunuz.

Tunceli'de... Belki 40 kişiden "aynı isteği" dinledik:

- Keban baraj gölü üzerine köprü yapılsın... Elazığ-Tunceli yolu kısalsın... Köprü olursa 40 dakikada Elazığ'a gideriz... Tunceli'nin kaderi değişir.

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Kahve Arası

Tunceli'de... Munzur suyuna bakan bir mekân... Çay, kahve, pasta... Sahibi, "Ozan Yıldız."

Her gelişte uğrarız... Sabah kahvesini burada içeriz.

Tunceli'de dolaştıktan sonra... "Kahve Arası'na" uğradık... Dinlenme molası.







- Ozan... Anlat bakalım... Yaz nasıl geçti? Şimdi işler ne âlemde?

Ozan Yıldız, "Yaz güzel geçti... Misliyle dolu dolu geçti" dedi... Ve devam etti:

Civar illerden... Elazığ'dan, Mardin'den, Bingöl'den, Diyarbakır'dan... İstanbul'dan... Avrupa'dan o kadar çok ziyaretçi geldi ki.

Kimisi aslen buralı... Ama yıllarca gelmemiş... Televizyonda değişen Tunceli'yi görmüş... Geldi, doğup büyüdüğü şehri tanıyamadı.

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'Neden Bodrum olmasın?'

Mekân kalabalıktı... Öğrenciler... Elazığ'dan gezmeye gelenler... Birkaç, "İstanbul firması" temsilcisi... Masamıza uğrayıp, "Hoş geldiniz" diyenler oldu. Bunlardan biri... Tuncelili... "İzninizle birkaç şey söylemek istiyorum" dedi:







Huzurla tanıştık... Yaz mevsiminde turistlerle kucaklaştık... Özgüvenimiz geldi... Moralimiz yükseldi.

Neden bölgenin Bodrum'u, Marmaris'i olmayalım?

Para, huzuru sever... Huzur olan yere yatırımcı da gelir, turist de... Nitekim gelmeye başladı bile.

Tunceli'yi... Bölgeyi... Siyasete ve ideolojik olaylara kurban etmeyelim. Dinleyenlerin tepkisi... "Doğru... Çok doğru... Tunceli hepimizin... Allah bir daha o eski günleri göstermesin."

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Kayıplar

Tunceli'ye... Yaz aylarında "turlarla" gelenlerin içinde "kaybolan" çok olmuş. Kimler mi?

"Gruptan... Tur organizasyonundan" ayrılanlar... Kendi başına dağa, ormana yürüyüşe çıkanlar.

İyi ki, "Jandarma" var, "AFAD" var. "Kayıpları" arayıp bulmuşlar.

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Çarşının hali

Çarşıda... "Kalabalığa" sorduk:

- Haliniz nicedir?

Esnaftan biri, "Sattığımız malın yerine yenisini koyamıyoruz... Fiyatlar her gün yükseliyor" dedi ve... "Suni fiyat artışlarından... Fırsatçılardan" yakındı.

Diğer Tuncelili:

- Tarım iyi... Hayvancılık da iyi... Ama girdiler pahalı... Arpa... Gübre... Gerçi destek var ama biraz daha destek olursa, çok iyi.

Bir genç... "Derdimiz işsizlik" dedi.

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Yurt dışına gidenler

Bir işletme sahibi, "Yaz mevsiminde çalıştıracak personel bulamadım" diye söze girdi.

Ozan Yıldız, "Doğru" diyerek sesini yükseltti:

- Yazın... İşin en yoğun olduğu dönemde 4 elemanım ayrıldı... Yurt dışına gitti.

Merak ettik... Yurt dışına gitmek bu kadar kolay mı?

"Elbette" diyerek yanıt verdiler:

- Kimi kaçak gidiyor... Kimi evlenerek kapağı atıyor... Kimi de, "Türkiye'de baskı var" diyerek iltica ediyor.

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Alman aşısı

Avrupa'da en çok Tuncelili, "Almanya'da."

"BioNTech..." Alman aşısı.

Tunceli'de... Öteki aşılar bir yana, "BioNTech" bir yana... Herkes, BioNTech'e sempatiyle bakıyor.

Soruyoruz... Niçin?

Ozan Yıldız, gülerek yanıt veriyor:

- Halk, "Alman'ın bir bildiği vardır" diye düşünüyor.

Kalabalığa dönüyoruz... Herkes, "Ozan Yıldız, doğru söylüyor" diyor.

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Uydu kent

Şehirde, 34 plakalı araç çok... Uçakla Elazığ'a gelen ve Tunceli'ye geçen de çok...

Birçok kişiden, "Biz İstanbul'un uydusuyuz" sözünü dinledik.

Eh... İstanbul'da, "Tunceli nüfusundan fazla Tuncelili" yaşıyorsa... "Huzur ortamı" ile birlikte İstanbul-Tunceli "trafiği" yoğunlaşmışsa... "Uydu" sözü yerine oturuyor... Kitabın tam ortasından.

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Kaliteli eğitim

Türkiye'nin neresinde... Hangi okulunda... "9 öğrenciye 1 öğretmen" var.

Vali Mehmet Ali Özkan, "Tunceli'de" dedi:







- Atatürk Mahallesi hariç, sınıflar 11 kişi... 12 kişi.

- Vali Bey... Kız çocuklarının okula gönderilme oranı nedir?

- Tunceli o sorunu çoktan aştı... Kız-erkek diye ayrım yok... Herkes okuyor.

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Kapılar açılıyor

Duyduk ve sevindik... Kamu yöneticisi de, sivil toplum lideri de, iş dünyasının temsilcisi de... Aynı şeyi söylüyor:

- Tunceli'den geldiğimizi söyleyince, Ankara'da hiçbir kapıdan geri çevrilmiyoruz.

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Munzur türküsü

Munzur dağı kar altında... Kahveden bir Tunceli türküsü yükseliyor:

"Munzur dağı senin karın erimez,

Erise de akan suyun erimez,

Bizde derler babasızlar büyümez."

Huzur şehri Tunceli'ye veda... "Karlı dağlar eteğinden/Akar gider Munzur suyu" türküsü misali... Munzur suyunun yanındaki yoldan... Ver elini Elazığ.