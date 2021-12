Ağrı'ya gitmiştik... Temmuz 2019'da... İzlenimlerimizi yazmıştık.

Ağrılılar adına, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan ile Meclis Başkanı Vasip Yılmaz'ın bir "hediyesi" olmuştu:

"Nuh'un gemisi." Ahşap... Maket.







Geçen hafta, Şırnak'taydık... Vali Ali Hamza Pehlivan, bize bir "hediye" verdi:

"Nuh'un gemisi." Ahşap... Maket.

Ağrılı diyor ki "Nuh'un gemisi Ağrı Dağı'nda."







Şırnaklı da diyor ki: "Nuh'un gemisi Şırnak'ta... Cudi Dağı'nda."

Haydi... Çıkın bakalım işin içinden... Nuh'un gemisi nerede?

En iyisi, "hakeme" gitmek... "VAR" hakemi, acep kim olabilir?

***



'Ağrı Dağı' efsanesi

Sümerler'in Gılgamış destanlarında bile geçiyor... "Nuh'un gemisi efsanesi."

Bilim dünyası, yıllardır geminin peşinde.

Ay'a ilk ayak basan Amerikalı astronot Neil Armstrong, 1982'de "Ağrı Dağı'na tırmandı". Nuh'un gemisinden kalıntılar aradı.

2017... Avustralyalı ve Amerikalı iki bilim adamı, "Yeraltı radar görüntülemesi" yaptılar... "Gemiyi" bulmaya çalıştılar.

Nuh'un gemisinden ize rastlayabilmek için, her yıl, dünyanın her yerinden araştırmacılar gelirler.

Ağrı'da herkes... 7'den 70'e... İnanıyor ki, "Nuh'un gemisi Ağrı Dağı'nda... Ve er geç... Günün birinde... Kalıntıları gün yüzüne çıkarılacak."

***



'Zeytin' argümanı

Kutsal kitaplarda... Kur'an-ı Kerim'de... Tevrat'ta... Hıristiyan kaynaklarında... Tufan ve Nuh'un gemisi yer alıyor.

Değişik ülkelerin tarihçileri, araştırma yapmışlar, kitaplar yazmışlar.

Kiminde, "Ararat'tan (Ağrı Dağı)" söz ediliyor, kiminde "Cudi'den."

Tufan sona erip... Sular çekilince... Gemi, dağın tepesinde karaya oturuyor... Gemideki güvercin uçuyor... Ve sonra... Tevrat'a göre... "Ağzında yeni koparılmış bir zeytin yaprağı ile Nuh'un yanına dönüyor."

Şırnaklılar diyorlar ki:

- Ağrı'nın bitki örtüsünde zeytin ağacı yok... Şırnak'ta... Ovada ise... Zeytin ağacı çok... Demek oluyor ki... Gemi, Cudi'ye oturdu.

***



'Cudi Dağı' ayeti

Şırnak... Daha kentin girişinde, "Şehr-i Nuh" afişi ile karşılaşıyorsunuz.

Konakladığımız otel... "Şehr-i Nuh."

Çarşıda dolaşıyoruz... "Nuh Market."

Cizre'de... Nuh Peygamber Türbesi... Nuh Peygamber Camii.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş'in makamında... Duvarda... Bir tablo... "Dağ" fotoğrafı... Altında da bir ayet:

"Ey yeryüzü... Yut suyunu...

Ey gök... Tut suyunu" denildi... Su çekildi, iş bitirildi... Gemi de, Cudi'ye oturdu. (Hud Suresi... 44'üncü Ayet.) Cudi Dağı nerede? "Şırnak'ta." Şırnaklı... "İşte ayet" diyor, başka şey demiyor.

Şehirde... 7'den 70'e... İnanıyor ki, "Nuh'un gemisi Şırnak'ta."

***



Filmi bile çekildi

Vali Ali Hamza Pehlivan, anlatmaya devam etti:

- Geçen yıl... Şırnak için bir ilk... Uzun metrajlı film çekildi: "Nuh'un Gemisi Cudi'de." Filmin ikincisi de çekilmiş... Şırnak'ın değişik yerlerinde...

Ve "sağlanan güvenli ortam sayesinde", Cudi'nin zirvesinde... "Sefine'de."

1. Şırnak'ta... "Nuh'un gemisi Ağrı Dağı'nda" diyecek olduk... Herkes suratını astı.

2. Ağrı'daki dostlara... "Nuh'un gemisi Cudi Dağı'nda" dedik... Aldığımız tepki... "Olamaz... Nuh'un gemisi burada."

***



Yüzlerce yıllık gelenek

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Bazı fotoğraflar" gösterdi ve dedi ki:







40 yıl aradan sonra, 2 bin rakımlı Cudi Dağı'nda yaptığımız festivalin fotoğrafları.

Yüzyıllara dayalı gelenek... Nuh'un gemisinin karaya oturduğu Sefine mevkiini ziyaret. Festivale, 2 bin kişi katılmış... 40 yıl aradan sonra, "Büyük şenlik."

***



Yaşın'ın iddiası

Şırnak Valisi, birkaç kitap hediye etti... Şırnak'la ilgili.

Kitaplardan biri... "Nuh Peygamber Tufanı ve Cudi Dağı... Abdullah Yaşın... 256 sayfa."







Kitapta... O kadar çok şey anlatılıyor ki...

Hangi tarihte, hangi ülkeden, hangi araştırmacı gelmiş? Ağrı Dağı'nda... Cudi Dağı'nda, kaç hafta Nuh'un gemisini aramış? Bu konuda kaç bildiri, rapor, araştırma, kitap yayınlanmış... Hepsi anlatılıyor. Abdullah Yaşın'ın iddiası... "Nuh'un gemisi Şırnak'ta... Cudi'de... Sefine mevkiinde."

***



Polemik bahane, kardeşlik şahane

Şırnak'tan... Ağrı'yı telefonla aradık... TSO Başkanı Saim Alpaslan'ı... Dedik ki:

Saim Başkan... Bize, Şırnak'ta da "Nuh'un gemisi" hediye edildi.

Şırnaklılar çok iddialılar... "Nuh'un gemisi Cudi'de" diye.

Ağrılılar da öyle... Nuh'un gemisinin, "Ağrı'da olduğuna inanıyorlar."

Yakında Ağrı'ya geleceğiz... "Bu konuda" ne diyeceksiniz? "Gemi nerede?"

Saim Alpaslan, başladı gülmeye: -

Gemiye sahip çıkmak için aramızda rekabet var... Tatlı tatlı çekişiyoruz... Ancak... Ağrı da bizim, Cudi de... Biz kardeşiz.

Telefonun sesi açıktı... Sohbeti dinleyen Şırnaklılar... Alkışı bastılar:

"Biz kardeşiz... Hem de öz kardeş."