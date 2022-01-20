Siyaset, siyaset, siyaset... Varsa yoksa siyaset... 7/24 siyaset... TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, "Siyasetin dışında da bir dünya var" dedi... Ve ekledi:







- Bir anket yapın... Siyaset mühendisliğine soyunan ve gece/gündüz siyaset konuşanlara sorun... OSTİM'i... Dünya ile rekabet eden sanayi, üretim, ihracat merkezini acaba kaçı biliyor?

Cemil Bey, "İsteyenle bahse girerim" diye devam etti:







- Ankara'da yaşayanların çoğunun OSTİM'i görmediğine kalıbımı basarım. Dinleyenler, "Doğru" dediler.

Ve... Hep birlikte OSTİM'e gittik... Başta Cemil Çiçek... Abdülkadir Aksu... Necati Çetinkaya... Saffet Arıkan Bedük... Yaşar Öncan... Yaşar Önel.

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Gurur abidesi

Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi... OSTİM... Dünya ile rekabet edebilen, KOBİ kenti.

Kooperatif olarak kurulmuş... 1967'de.

Bugün... 6 bin 500 işyeri... 65 bin çalışan... 140 ülkeye ihracat... "Anadolu kaplanlarının" merkezi.

Geçtiğimiz bulvar... "Alınteri" Bulvarı.







Gezdiğimiz cadde... "Uzay Çağı" Caddesi.

Burası, "küçük ve orta boy işletmeler dünyası."

İş ve inşaat makineleri yapılıyor... "İhracata."

Savunma ve havacılık sektörünün "arka bahçesi." Boeing, Airbus... OSTİM'in müşterisi.

Medikal sektörü... "Bir hastanenin tüm ekipmanları" üretiliyor... Yurt içine... Yurt dışına.

Otomotiv... Raylı sistem... Metro... "Romanya'ya... Tayland'a." OSTİM Başkanı Orhan Aydın ile fabrika fabrika dolaştık... Hayran kaldık.

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Eleman aranıyor!

İşsizlik... Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri.

Ama... OSTİM'de... İşletmeler, "eleman arıyorlar." Örneğin... Kaynakçı... Torna tezgâhı için nitelikli eleman... Dış ticaret elemanı... İş makinesi operatörü...

Başlangıç maaşı, 7 bin 500 lira.

Sigorta... Yemek... Ulaşım... Kıyafet... Hepsi işletmeden.

Orhan Aydın, dedi ki:

- Yok... Yok... Yok... Kalifiye... Meslek eğitimi almış eleman... Yok... Bulsak, başımızın üzerinde yeri var.

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'Şoför mahalli isteniyor'

OSTİM'in, "Lideri... Lokomotifi" Orhan Aydın, "Bir şey daha" söyledi... Paylaşmalıyız:

Binlerce insan... İş arıyor ama... "Çalışmamak için iş" arıyor.

"Emek vermeyecek... Masa başında oturacak..." İstediği böyle bir şey.

Yani... Otobüse binecek... Ön sırada, şoför mahallinde oturacak... Cam kenarında... Ve "para ödemeden" yolculuk yapacak. Orhan Aydın'ın sözleri, "eğitim sistemindeki sakatlığın" somut göstergesi.

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Sanayi milli takımı

Gezerken... Gördük ki, "değişik sektörler" var... Tam 138 sektör.

"Savunma sanayii" çok güçlü... Yılda 3 milyar 200 milyon dolar ihracat.

Haberleşme teknolojileri... "5G'yi üretecek milli takım" burada.

Hangi fabrikaya girsek... Duvarda, "Türk bayrağı."

Kiminle konuşsak... Ağzında aynı söz:

"Yerli ve milli."

Başkan Orhan Aydın, "Dışa bağımlılığı azaltmak için burada milli mücadele veriyoruz" diye konuşunca... Sanayiciler seslerini yükselttiler:

- Azaltacağız... Yapacağız... Başaracağız.

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Nazar değmesin

Enerji tüketimi... Sanayide önemli ölçü... Bu konudaki "tabloyu" istedik... Yıllara göre, işte durum:

2019... Koronasız dönem... 139 milyon kilovatsaat.







2020... Korona süreci... Büyüme var... 147 milyon kilovatsaat.

2021... İlerlemeye devam... 158 milyon kilovatsaat.

Aman nazar değmesin.

Unutmadan... Firma yetkilileri, "elektrik zammından" çok yakındılar.

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Dikkat çekenler

Dikkatimizi çeken... Önemli iki nokta:

1. Metro araçları... "Samsun, Kocaeli, İzmir, Kayseri, Antalya, Bursa'daki metro araçlarının" yapıldığı yer... OSTİM.

2. Üniversitede... Fabrikalarda... En çok önem verilen konu... Araştırma... Geliştirme... AR-GE.

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Ahi Evran Anayasası

Felsefe... "Ahi Evran felsefesi."

Bu felsefe OSTİM'in, "Anayasası."

Başkan Orhan Aydın ile Başkan Yardımcısı Sıtkı Öztuna'nın ellerinde, "Ahi Evran büstü" var... Üzerinde, "İlkeler" yazılı:

Müşteri velinimetimizdir.

İki günü aynı olan zarardadır.

Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü.

Eline, beline, diline sahip ol. İlkeler... Bu kadar değil... Devamı var.

Ahi Evran felsefesi... Toplam kalite yönetim sisteminin temelleri.

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OSTİM Teknik Üniversitesi

Çağdaş bir eğitim kurumu... OSTİM'in tam merkezinde... Sanayi ile "işbirliği" halinde.

Rektör... Prof. Dr. Murat Yülek ile üniversiteyi gezdik... Laboratuvarları... Atölyeleri... Derslikleri... Araştırma merkezini.







3 bin 500 öğrenci... Bin 500'ü uluslararası... Dünyanın her yerinden... İngiltere'den... Danimarka'dan... Hindistan'dan... Pakistan'dan.

Yabancı öğretim üyeleri var... Filistin'den, İsrail'den bile.

7 bin başvuru var, değişik ülkelerden.

200 sanayi kuruluşuyla işbirliği protokolü imzalanmış.

Sanayici, üniversitenin içinde... Üniversite hocası, sanayi tesislerinde.

Öğrenci, fabrikada staj yapmıyor... Fiilen çalışıyor.

Üniversitede... Bahçe traktörü yapılıyor... Satılıyor... Öğrenciler, elektrikle çalışan modelini yapmaya çalışıyorlar. Bu üniversitede okumak bir ayrıcalık... Mezunlar için... Ertesi gün iş hazır.

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Siyasetçiler, yetkililer bekleniyorsunuz

Yöneticiler... Seçilmişler... Atanmışlar... İktidardakiler, muhalefettekiler... Mutlaka OSTİM'e gelmeliler... Gezmeliler. OSTİM'de, "destan" yazılıyor.

Binlerce insan, "Yerli" diyor, "Milli" diyor... Ter döküyor... Üretiyor... Batı ile yarışıyor.

Sorunlar... Elbette var.

Bu nedenle... Çözüm için... "İlgililerin... Yetkililerin... Siyasetçilerin... Bürokratların" OSTİM'i görmesini ve sektör temsilcilerini dinlemesini istiyoruz.