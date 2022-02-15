İskele... "Harbour kitchen-bar." Denize sıfır. Hava sıcaklığı, "20 derece."

Erzurum-Palandöken'de... Kayseri-Erciyes'te... Kayak yapılırken... Alanya'da Ruslar, İngilizler, Baltık ülkelerinden gelenler... Denize giriyorlar.







"Şarkı" gerçeğin ta kendisi:

"Bir başkadır benim memleketim."

***



Sezon açık

Ankara-Esenboğa'dan Gazipaşa- Alanya Havaalanı'na uçuş...

Anadolu Jet... Saat 23.55.

Alanya'da... Otele girişimiz 01.40.

Otelimiz Sea Part... Deniz kenarı.

Resepsiyonun önü kalabalık... Bir "grup gelmiş." Şubatın ortasındayız.

Alanya'da, "turizm sezonu" başlamış bile.

***



'Bu ne sevgi ah!'

Kiminle sohbet etsek mutlaka, "Sayın Bakan" sözü geçiyor.

"Sayın Bakan" Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Bölgede... Sahilde, köyde, yaylada...

Çavuşoğlu'nun "izi de var, tozu da." Çavuşoğlu... Hani ne derler? Bu coğrafyada, "tam teşekküllü hastane gibi."

Herkesin... "Derdinin dermanı."

***



Sıcak gündem

Soruyu, "ortaya" sorduk:

- Gündem nedir?

İlk yanıt, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'den geldi:







Gündem... 4 madde.

Birincisi, "turizm." İkincisi, "turizm." Üçüncü madde, "yine turizm."

Dördüncü madde... "Öteki konular... Aklınıza ne gelirse."

Herkes... Başkanla aynı görüşte.

***



Dostlar meclisi

Gelmişken... Elbette... Kaymakamla, belediye başkanıyla, sivil toplum lideriyle, esnafla konuşacağız.

Ama... Alanya Gazetesi Sahibi ve Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim, gelişimizi "herkese" haber vermiş.

Alanyalı dostlar da, "Öyleyse topluca buluşalım" demişler... Buluştuk... "Kadro" kalabalık.







Kaymakam... Dr. Fatih Ürkmezer.

Belediye Başkanı... Adem Murat Yücel.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü... Prof. Ekrem Kalan.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Mehmet Şahin.

Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı... Burhan Sili.

Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp.

Konaklı Bölgesi Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Ali Orkan.

Alanya Tanıtma Vakfı Başkan Vekili...

Turizmci... Mehmet Dahaoğlu.

Pansiyoncular ve Kafeteryacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci.

Halk Otobüsçüleri ve Dolmuşçular Odası Başkanı Paşa Özkan.

Dövizciler Derneği Başkanı Ahmet Dayanç.

Metal İşleri Odası Başkanı Ali Rıza Açman.

1. Mehmet Ali Dim'e teşekkür...

"Dostlar meclisi" üyelerini buluşturduğu için.

2. "Meclisimiz" kalabalık... Adını yazamadıklarım kusura bakmasınlar.

***



Göç

Alanya... "Yoğun göç alıyor."

Fakat... Bu göç, "başka göç."

"Suriyeli... Afgan... Sığınmacı" göçü değil... "Parasızın, pulsuzun" göçü hiç değil.

"Parası olanın" göçü.

Rusya'dan gelen de var, İstanbul'dan gelen de.

İngiltere'den, Almanya'dan gelen de var... İzmir'den, Bursa'dan gelen de.

***



Sosyal medyanın yararı

Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer anlattı.

"Aşı olan" sosyal medyada, "paylaşımda bulunuyor."

Özellikle de yöneticiler... Sivil toplum liderleri... Kanaat önderleri.

Dr. Ürkmezer dedi ki:

- Bu sosyal medya paylaşımları, Kovid-19 aşısı olanların sayısını hızlı bir şekilde artırdı.

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Üniversite

Türkiye'de, "iki üniversite" olan başka ilçe var mı?

1. Alaaddin Keykubat... Devlet üniversitesi. (Tıp fakültesi de var.)

2. Hamdullah Emin Paşa... Vakıf üniversitesi.

Üçüncü üniversite olsa... Alanya, kaldırır. Mehmet Ali Dim dedi ki:

- Turizm üniversitesi... Türkiye için büyük ihtiyaç... En uygun yer Alanya.

***



Çok dilli tabelalar

Otel... Lokanta... Hediyelik eşya satıcısı...

Taksi durağı... Disko... Bar... Kafe... "Tabelalar" çok dilli.

Türkçe... İngilizce... Almanca... Fransızca... Farsça... Arapça.

İnanılır gibi değil... "Başka diller" de var.

Alanya... Tam "Birleşmiş Milletler" gibi.

***





Yeni Alanyalılar

Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer'e sorduk:

- Misafir ne kadar?







"Misafir" dediğimiz, Alanya'ya yerleşen yabancılar.

Dr. Ürkmezer, "Onlar misafir değil" dedi:

- Halk onlara, "Yeni Alanyalılar" diyor... Nüfusun yüzde 13'ü... Yerleşik yabancı nüfus, "42 bin kişiyi aştı."

***

Saç ekim turizmi

Alanya'da... "Kafası sarılı" insanlar gördük... Otelde... Yolda.

Hepsi de... "Yabancı." Merak ettik... Kaza mı geçirmişler? Kavgada mı yaralanmışlar?

Mehmet Şahin güldü:

Onlar... "Saç ektirmek için" Alanya'ya gelenler.

"Eskiden" de geliyorlardı... Ama "euro... dolar yükselince..." Gelenlerin sayısı katlandı.

***



Aman nazar değmesin

Bitmedi... Alanya notları, "destan gibi." Devam edeceğiz.

Bugüne Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in sözleri ile nokta koyalım:

- Turist yağıyor... Bereket... Rezervasyonlar şimdiden doldu... Bu tempo ile gidersek yaz mevsiminde misafirlerimizi "sahillerde" ağırlayacağız.