Davut Gül... Onu, "Siirt/ Şirvan" kaymakamıyken tanımıştık.

Türkiye'de... Köy okulunda... İlkokul öğrencisine... "Çeyrek altın" veren ilk kaymakam.

"İki kitap oku... Özetini çıkar... Çeyrek altını al."

Çocuklar... Okula gitmek... Okumak için... Yarıştılar.







Sonra... "Sivas/Gürün" kaymakamlığı.

Gürün'de de "seferberlik" başlattı... Eğitim seferberliği.

Ardından... Sivas Valiliği... "İlk hedef eğitim."

Şimdi Gaziantep Valisi.

Gazi şehrin, "Başöğretmeni."

***



100'üncü yıl seferberliği

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı... 25 Aralık 2021.

Vali Davut Gül... Yılbaşında... "Hedefi" açıkladı:

- 100'üncü yılda, 100 okul.

Ama... Devlet bütçesinden "tek kuruş" çıkmayacak.

Okulları, "hayırseverler" yaptıracak.

Sonuç:

2021 sona erdiğinde... Vali Davut Gül, Gaziantepli 122 hayırsever ile... "132 protokol" imzaladı.

Sadece "okul" değil... İki spor salonu... İki kütüphane... 200 kişilik pansiyon... Gençlik merkezi... Say say bitmez.

***



Gülden öğretmen

Gülden Gül... İngilizce öğretmeni.

Hangi köyün okula, hangi okulun kütüphaneye ihtiyacı var? Gülden öğretmen, soruyor, araştırıyor, öğreniyor.







Ve... Eşine, "rapor" veriyor:

- Ne olur! Bir hayırsever bul... Öğrencileri sevindir.

Vali ve eşi... "İki eğitim gönüllüsü."

***



Konukoğlu'na yakıştı

Abdulkadir Konukoğlu...

Gaziantep'in "ağası."

Binlerce kişinin ekmek yediği SANKO Holding... Onursal Başkanı.

Okul yapımı için protokol töreni...

Vali Davut Gül, dedi ki:







- Abdulkadir Bey... "Bir okul" size yakışmaz... "İki" gerekir.

Konukoğlu, "İki de az" dedi.

Ve imzalar atıldı.

32 derslikli iki okul.

24 derslikli bir okul.

Bir spor salonu.

Bir kütüphane.

Evet... Abdulkadir Konukoğlu, "SANKO'ya... Kendisine...

Ailesine yakışanı yaptı."

***



Eli öpülesi hayırseverler

Fatma ve Nedim Karaca.

Yıllarca para biriktirdiler...

Hacca gitmek için.







Sonra... Köydeki tarlayı da sattılar.

Hac parasına eklediler.

Vali Davut Gül'e geldiler:

- Tüm birikimlerimizle, köyümüze okul yapmak istiyoruz.

İki derslikli... Olsun... Köy için yeterli.

***



Ay ailesinden iki okul

İbrahim Ay... Dostumuz... Gazeteciler Cemiyeti Başkanı.

"Ay Medya Grubu"nun sahibi.

İki gazete... Güneş... Oluşum.

GRT TV.

İki radyo... GRT... Zeugma.

Bir ajans... İnova.

İbrahim'in kız kardeşi avukattı... Nilüfer Ay.

Hâkim olmak istiyordu.







Sınava girdi... Kazandı.

Ama... Kalp krizi... Hâkimlik cübbesini giyemeden... Genç yaşta... Sizlere ömür.

Annesi Nükhet Hanım... "Evlat acısına" dayanamadı... Kızının peşinden gitti... Allah rahmet eylesin.

Derken... İbrahim'in eşi Meral, "baba acısıyla" sarsıldı... Bir ölüm daha.

Vali Davut Gül, "okul kampanyası" başlatınca... Meral ile İbrahim... Vali Gül'e gittiler:

"İki okul" dediler.

Biri... İbrahim'in annesi ve kız kardeşi adına:

"Nükhet ve Avukat Nilüfer Ay İlkokulu."

Diğeri... Meral'in anne ve babası adına:

"Ayşe ve Mehmet Maşa Anaokulu."

***



Mesut Ateşsönmez

Ateşsönmez ailesi... "Gözbebeklerini" kaybettiler.







Evlatlarını... Genç yaşta... Kalpten.

"Oğulları Mesut" adına ortaokul yaptırdılar... Okul, Mesut'un doğum gününde açıldı.

***



'Kızım yok, gelinlerim var'

Uslu ailesi... Hayırsever... "Okul, cami, taziye evi, Alzheimer tedavi merkezi" yaptırdılar.

Vali Davut Gül, "okul kampanyası" başlatınca...

Anne Beyhan Uslu, Vali Bey'i ziyaret etti:

- Kız çocuğum olmadı... Ama gelinlerim Gökçe ile Gözde, öz kızım sayılır... Gelinlerimin adına sekiz derslikli anaokulu yaptıracağım.

***





Enes Kaan adı yaşıyor

Şehitkâmil ilçesinde, Sabriye Küncülü Anaokulu'nda yıllarca müdürlük yapmış.

Adı... Hettup Yılmaz.

Ve eşi Özkan Yılmaz...

Ellerinde, avuçlarında ne varsa topladılar... Yetmedi, evlerini sattılar.







Ve... Vali Davut Gül'e geldiler:

2019'da oğlumuzu kaybettik... Acısı hâlâ yüreğimizde.

Evladımızın adını okulda yaşatmak istiyoruz...

"Protokol" imzalandı.

Şahinbey ilçesindeki, sekiz derslikli, Şahintepe Anaokulu adı, Enes Kaan Yılmaz Anaokulu olarak değiştirildi.

***



Akınal kardeşler

Vali Davut Gül, bir "işadamını" ziyaret etti... Suat Akınal.

Çay... Sohbet... Ve söz, "okul" konusuna geldi.

Suat Akınal, "Vali Bey... Bana yarına kadar izin verir misiniz? Düşüneceğim" dedi.

Ertesi gün... Suat Akınal, Vali Davut Gül'den randevu istedi.







"Ailece" geldiler. Suat Akınal, "Dün gece bütün aile fertleri toplandık" diyerek söze başladı:

Siz, "Bir okul" dediniz... Ama biz iki kardeşiz... Suat ve Saim Akınal.

Karar verdik... İki okul yaptıracağız.

Okullar, 40'ar derslikli olacak.

***



'Bir yetmez, iki olsun'

Yusuf Ziya Güzel... "Grand Halı."

Vali Davut Gül'e, "Sekiz derslikli anaokulu yapacağım" dedi.

Protokol imzalandı.

"Hayırsever", Vali'ye veda etti... Gitti.

Ama... Yarım saat sonra geri geldi:

- Sayın Valim... Bir anaokulu daha yapmak istiyorum.

Ve... "İkinci" protokol düzenlendi. İmzalar atıldı.

***



Yarın... 'Destan 2022'

Gaziantep... İşte böyle bir yer.

"Destan yazıyor."

Yarın... "2022 destanı." Gazi şehirden son yazı.