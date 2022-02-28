Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nda da söyledim... Başbakan Erbakan da dâhil... Türkiye, 28 Şubat'ı benden öğrendi.

23 Şubat 1997... Gençlerbirliği- Altay maçı... İlhan Cavcav ile protokol tribünündeyiz.

Arka sıralardan... Kasketli... Siyah gözlüklü "birisi", ısrarla "gel gel" işaretleri yaptı... Merak ettim... Yanına gittim.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya... Altay taraftarı imiş...

Maç boyunca, "MGK toplantılarını" anlattı.

Askerin, "Hükümete tepkisini... Cumhurbaşkanı Demirel'in askeri nasıl frenlediğini..."

Ve... 28 Şubat'ta yapılacak toplantıda, "Kıyametin kopacağı" bilgisini verdi. Yazdım... Manşet oldu... Kıyamet koptu. 28 Şubat gecesi... Medya ordusu, Çankaya Köşkü'nün önündeydi.

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Demirel'in rolü

Demirel'in, "28 Şubat sürecindeki tutumu" hep tartışıldı.

Demirel bana "şu sözleri" söylemişti:

"Askeri, kışlasında tutmaya çalışıyorum." Nitekim... Yıllar sonra... Güven Erkaya da, bunu doğruladı:

Demirel... Darbeye karşı, "emniyet supabı" olmuştur.

Demirel'in dirayet ve vukufu (meselelere hâkimiyet) sayesinde, "demokrasimiz, inkıtaa (kesintiye) uğramadan devam edebilmiştir." (Bir Asker Bir Diplomat... Güven Erkaya-Taner Baytok... Söyleşi...

Sayfa 277-278... Doğan Kitap-2001.)

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Ayak sesleri

28 Şubat, "durup dururken" gelmedi.

Generalin biri... Başbakan Erbakan'a, "Pezevenk" dedi.

Kara Kuvvetleri Komutanı...

Generalin sözleri için, "Kimsenin ağzına kilit vuramam" dedi.

Sağlık Bakanı Dr.

Yıldırım Aktuna: "Komutanın konuşmasını, Türk insanının sivil ve askeri ile son günlerdeki olaylar karşısında sabrının taşmak üzere olduğunun işareti şeklinde algılanması gerekir."

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Mektup trafiği

Cumhurbaşkanı Demirel, Başbakan Erbakan'a, 40 mektup yazdı... Değişik konularda.

"Kişiye özel ve gizli" mektuplar, "devletin arşivinde."

Demirel... "1997- Ocak mektubu" ile ilgili bana şunu söylemişti:

- Askeri dinliyorum... Ve lazım gelenlere, lazım gelen uyarılarda bulunuyorum.

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Yargıya brifing

Genelkurmay... "Yargıya brifing verileceğini" açıkladı.

Adalet Bakanı Şevket Kazan, "Kimse katılmasın" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı açıklama yaptı:

- Brifinge izinsiz katılmak suçtur.

Brifinge, 400 hâkim ve savcı katıldı... Brifing bittiğinde herkes ayağa kalktı, "askeri" alkışladı.

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Sincan'da tanklar

Milli Güvenlik sonrası... Genelkurmay... 3 komutan bir araya geldiler:

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hikmet Köksal.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya.

Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir.

Konu, "Bu gidişe dur diyebilmek için neler yapalım?"Hikmet Köksal:

Hükümetin bir şey yapacağı yok...

Bizim mutlaka bir şey yapmamız lazım.

Ben Genelkurmay Başkanı'nın da emrini alıp planlanmış bir program tahtında tatbikata katılacak tank birliklerini Sincan'dan geçirerek, eğitim alanına gönderirim. (Aynı kitap... Sayfa 253.) Kitapta... Güven Erkaya diyor ki:

-Ertesi sabah tanklar yürüdü... Sincan'dan geçtiler... Tankların geçişi beklenen etkiyi gösterdi... Hem de fazlasıyla.

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Korku tüneli

Sincan'da tanklar yürüdükten sonra... Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya, Genelkurmay Başkanı'na diyor ki:

Bunların çekip gitmelerini sağlayacak tek yol, bunları korkutmaya devam etmektir.

Bu taktiğin başarıyla sonuçlanabilmesi için Genelkurmay ve Kuvvet Komutanları karargâhlarında daha çok ışık yakalım, konuşmalarımızın dozunu daha da arttıralım. (Sayfa 237.)

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Ödül değil, yıkım töreni

7 Nisan 1997... İstanbul... Türkiye Kalp Haftası... Toplantı.

Sakıp Sabancı'ya, "Sevgi ve hoşgörü ödülü" veriliyor.

Sabancı... Teşekkür konuşmasını şu sözlerle bitiriyor:

-Hepinizi Erbakan hükümetini alkışla protestoya davet ediyorum.

Salon alkıştan inliyor.

Alkışlayanlar içinde Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna da var.

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"Belden aşağı siyaset"

Siyaset sözlüğü... Kim, kime, ne söyledi?

Deniz Baykal:

- Erbakan, çarpık düzenin son müteaahhiti... Hokkabaz.

CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin:

- (Meral Akşener) Teslime hanımın beslemesi... Okey kraliçesi...(Çiller ve Akşener) Yalı bülbülü ile yaban gülü.

Hüsamettin Cindoruk:

- (Tansu Çiller) Siyasi Fadime... New Hampshire düşesi... İktidar delisi... Devşirme... Şeftali güzeli.

ANAP Lideri Yılmaz, Başbakan Erbakan'a, "Kaddafi'nin emir eri... İkiyüzlü... Münafık" diye seslendi.

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Sahte demokratlar

Geçen ay... Aydın'da... Adnan Menderes Müzesi açılışında... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu toplantıda... Dedim ki:

- Bunca darbeye, müdahaleye, muhtıraya rağmen, içimizde hala, "Ah! Bir darbe yapılıverse... Muhtıra veriliverse" diye bekleyenler, idam sehpası özlemiyle yanıp, tutuşanlar var... Hem de çok.