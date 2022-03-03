Şubat ortasında Alanya'daydık... "Turist yağmuru" başlamıştı... Rus... Ukraynalı... Deniz, kum, güneş... "Sezon" erken açılmıştı.

Otelci, lokantacı, esnaf... Herkes memnundu.

"2022... Altın yıl... Turizm patlaması" konuşuluyordu.

Şimdi Antalya'dayız.

Sanırsınız ki, Rusya ve Ukrayna'dan atılan füzeler, Antalya'ya... Güney sahillerimize... Turizm cennetimize düşmüş.

"Turizmin başkenti"nde, "sektör" ağır yaralı... "Savaş yarası."

***



5 yıldızlı turizm

Ersin Yazıcı... Vali... Akşam saatlerinde buluştuk... İzlenimlerimizi sordu... "Morallerin bozuk olduğunu" söyledik.

Vali Bey, "Antalya hareketli bir şehir" dedi:

- İnsanlar canlılığa alışmış... Son olay, herkesin canını sıktı.

Dikkat ettik... Ersin Yazıcı'nın ağzından bir kez olsun, "savaş" sözcüğü çıkmadı.

Gün boyunca birlikte olduğumuz turizmciler de hiç, "Çatışma... Savaş" demediler.

Vali Yazıcı'yı dinlemeye devam

- Antalya'daki 5 yıldızlı otel sayısı 422.

Acaba... Akdeniz kıyısında, "422 tane, 5 yıldızlı oteli olan başka şehir" var mı?

Antalya'ya, "Turizmin başkenti" denilmesi boşuna değil.

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Vali morali

Vali Ersin Yazıcı, hep halkın içindeydi... Kimi gün üreticilerin yanında, kimi gün okulda... Çarşıda... Esnafın arasında.







Birkaç gündür ise... "Turizmcilerle" birlikte.

Onları dinliyor... Moral veriyor... "Bugünler de geçecek" diyor.







Herkesin beklentisi bu.

Savaşın sona ermesi... Turistin gelmesi.

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Savaş gerilimi

Antalya genelinde... "Yerleşik yabancı" sayısı... "190 bin."

Aynı apartmanda... Aynı sitede... "Rus" da var, "Ukraynalı" da... Aralarında sorun yok.

"Rus okulunda" Ukraynalı, Belaruslu çocuklar da okuyorlar... Yine, "sıfır sorun."

Ama... Kimse eski neşesinde değil.

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Ümitli bekleyiş

Vali Ersin Yazıcı, Antalya genelindeki turistik yatak sayısının 680 bin olduğunu söyledi.

Akdeniz Otelciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı da... "Türkiye'deki her 2 yataktan biri Antalya'da" dedi ve ekledi:







Türkiye'ye gelen 3 turistten biri... Antalya'da misafirimiz oluyor.

Türkiye'deki toplam gecelemenin yüzde 50'si Antalya'da.

2019... Antalya'nın en önemli yılıydı... 15.5 milyon misafir ağırladık... 6 milyonu Rus idi.

Erkan Yağcı'ya "Ya Ukraynalılar" diyecek olduk... İşte yanıtı:

- 2019'da Ukrayna'dan 800 bin turist gelmişti... 2021'de 1 milyon 270 bine çıktı... Bu yıl katlanmasını bekliyorduk... Hâlâ bekliyoruz... Hele şu kriz bitsin.

Yine, "savaş" sözcüğü yok... Erkan Yağcı da "Kriz" diyor.

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'Savaş değil, barış istiyoruz'

Antalya'da, "yatak sayısı en fazla olan ilçe" Manavgat... "300 bin."

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır ile Manavgat'ta buluştuk... "Calimera Serra Palace"ta... 5 yıldızlı... Bin 200 yatak.

2021... "Misafir" yapısı... Birinci sırada Almanya.

İkinci ve üçüncü... Rusya... Ukrayna. Aşağı yukarı eşit.

Dördüncü Polonya.







2021... Doluluk... Yüzde 74.

2022... Beklenti... "En az yüzde 84." Ama... Savaş... "Hesaplar... Hedefler" allak bullak.

Biz, "Savaş" deyince, Çorabatır, sözümüzü kesti:

- Savaş sözünü kullanmak istemiyoruz... Barış sektörüyüz... Turizm, barış ortamında olur... Her şeye rağmen ümitliyiz.

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Krizin boyutu

Turizm deyip geçmeyin... Öyle bir sektör ki... "60 sektörle doğrudan bağlantısı var." Sururi Çorabatır tek tek saydı... İşte birkaçı:

Tekstil... Otele havlu lazım... Ayrıca yazlık kıyafetler... Mayo.

Hayvancılık... Turist et ister, süt ister, peynir ister.

Tarım... Otellere tonlarca sebze/meyve geliyor.

Mobilya... Masa, sandalye, yatak... Birkaç yılda bir değiştirilmesi gerekiyor.

Taşımacılık... Havaalanı ile otel arasında ulaşım... Turlar... Geziler.

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Türkiye'nin geleceği

Turizm için boşuna, "bacasız fabrika" denilmiyor.

"Hammadde masrafı" olmayan bir sektör.

"Sermayesi... Hammaddesi" deniz, kum, güneş... Tarih... Kültür... Doğa.

Sururi Çorabatır, "Turizm... Türkiye'nin petrolü" dedi... Ve devam etti:

- Turizm, ülkenin geleceği... Stratejik sektör... Cari açığı biz kapatacağız.

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Nokta

Turizmcileri, "yorgun" gördük.

Önce... "Korona yorgunluğu."

Tam, "Geçti, gitti" derken... Sektör toparlanırken... 2022'de "rekor" beklenirken... Bu defa da "savaş yorgunluğu" başladı.

Belki 20 turizmciden dinledik:

- Aman Türkiye, bu işe bulaşmasın. Tarafsızlığını korusun... Biz, Rusya'dan da vazgeçemeyiz, Ukrayna'dan da.