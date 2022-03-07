TRABZON

Vakfıkebir... Yomra... Sürmene... Of... Bütün Trabzon... Kadınerkek... Çocuk-yaşlı... 7'den, 70'e... "Bu işi" bitirmiş... Herkesin dilinde aynı söz:

"Trabzon şampiyon."







Üst geçitlerden, "Trabzonspor bayrağı" sarkıyor.

Akçaabat... Meşhur Balıkçı Fevzi Hoca... "Lokanta Trabzonspor bayrağı" ile kaplı.







Çarşı... Dev "Trabzonspor bayrağı."

Büyükşehir Belediye Başkanlığı... Yine koca bir "Trabzonspor bayrağı." Ve altında yazı:

"O sene bu sene."

***



"Bundan sonra her sene"

Çarşıda dolaşırken... Bizi selamlayan esnafa... "Zafer işareti" yaparak, "O sene bu sene" dedik. Ne de olsa "Trabzonspor kongre üyesiyiz... Ofspor'un da."

Trabzonspor forması satan esnaf... Sesini yükseltti:

- Evet... O sene bu sene... Ama yetmez... Bundan sonra her sene.

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"Bize her yer Trabzon"

Şampiyonluk için elbette sevinilecek... Kutlama yapılacak... Kollar sıvanmış bile.

Özgür Özdemir... Karadeniz Bölge Temsilcimiz... Dedi ki:

Üç büyüklerden biri şampiyon olunca... 80 ilde kutlama yapılır... Sadece Trabzon'da kutlama olmaz.

Bu yıl ise... Bizim şampiyonluğumuz, 81 ilde kutlanacak... Çünkü bütün illerde Trabzonlu var.

Özgür, lokantada bunları anlatırken... Yan masadan yaşlı birisi, sesini yükseltti... Öfkeyle:

- Sen nasıl konişaysun? 81 il yetmez... Almanya'yı, Amerika'yı, Japonya'yı niye saymaysun? Şampiyonluğumuz bütün ülkelerde kutlanacak.

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Gündem

Trabzon... Bir başka dünya... Bir farklı gündem.

Ne savaş, ne Rusya, ne de Ukrayna.

Şehir, "tek gündeme" kilitlenmiş:

"O sene bu sene...

Trabzonspor şampiyon."

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Kupa

Şehirdeki dolmuşların üzerinde "iki çizgi."







Bordo-mavi... Trabzonspor'un renkleri. Bazı minibüslerin... Taksilerin... Arka camlarında, "kupa" bile var... "Şampiyonluk kupası."

Sakın ha! "Ya şampiyon olamazsınız" şakası yapmayın... Vallahi, "olay çıkar."

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Meydan

Trabzon'da... Günün tartışması:

"Şampiyon luk kutlaması nerede yapılacak? Şehir merkezindeki meydanda mı? Sahilde mi?"

"Sahilde kutlayalım" diyen çok.

Ama...

"Meydanda kutlayalım" diyen daha da çok.

Zira... Önemli etkinlikler, meydanda yapılıyor... Mitingler... Bayram kutlamaları... Cumhurbaşkanı gelince orada konuşuyor.

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Pasta

Editörümüz Yaşar Önel ile dolaşıyoruz... Bir pastaneye giriyoruz... "Tadım Pastanesi."







Murat Albayrak... Hemen bir "Trabzonspor pastası" çıkarıyor... Tamamı 80 lira.

Trabzon'da... Şu sıralar... Pasta da Trabzonsporlu, hamsi de.

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Büyük sorun

Şehrin en önemli sorunu... "Trabzonlu" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu... Vali İsmail Ustaoğlu... Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan... Ve... Jandarma... Çok yakından ilgileniyor.

Konu/sorun şu:

"Aman kutlamalarda silah atılmasın... Sakın neşemize kan bulaşmasın... Bayramımızın tadı kaçmasın... Bizim sevincimiz başka bir hemşehrimizin acısı olmasın."

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90 dakikaya endeksli hayat

Trabzon'da ekonomi... Çarşı, pazar... Lokanta... Dönerci... Taksici... Bakkal... Manav... "Durum" nedir?"

Belki 40 kişiden dinledik... Durum:

Trabzonspor galipse, milletin yüzünde güller açıyor... Elektrik faturası, benzin zammı unutuluyor... Lokantalar doluyor... Erkek akşam evine giderken, eşine gül götürüyor.

Ama... Takım yenildiyse... Şehirde ölüm sessizliği... Lokanta boş... Suratlar asık... Neşe sıfır... Eve çiçek götürmek, kimsenin aklına bile gelmiyor.

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Para basanlar!

Trabzon'da... Üç sektör...

"Patlama" yapmış... "Bütün yılların en yüksek satışı...

Siparişlere yetişemiyorlar...

Sanki para basıyorlar..."







1. Forma... Kadınerkek... Forması olmayan yok.

2. Flama/bayrak... Boy boy... Çeşit çeşit bayrak.

3. Ve... Bir de... Kasket...

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kasketi... Trabzon'da günün modası.

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Dünya Kasketliler Günü

İki efsane... Trabzonspor'un eski iki ünlü hocası... Ahmet Suat Özyazıcı ile Özkan Sümer.

İkisi de kasket giyerdi.

Şimdi... Abdullah Avcı da kasketli.

Şehirde... Vitrinlerde... Bir tablo... Tabloda, "üç hocanın" resmi... Altında da not:

- Her yılın 61'inci gününü, Dünya Kasketliler Günü ilan ediyoruz... Kutlu olsun.

"61" Trabzon'un plakası.

Kasket moda olmuş... Kasketli kadın bile o kadar çok ki.

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Arkası yarın

Elbette, Vali İsmail Ustaoğlu... Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu... Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan... Sivil toplum liderleriyle de konuştuk... Hepsini yazacağız.

Bugün... "Trabzonspor'la... Şampiyonlukla" başladık... Zira...

Trabzonlular, başımızın etini yediler:

- Önce bizi yazacaksınız ha! 38 yıldır, bu günü bekliyorduk... Şampiyonluğu.