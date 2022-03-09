TRABZON

Futbol... Trabzonspor... O sene bu sene... Yetmez, bundan sonra her sene...

Futbolla yatıp kalkan şehir... Nereye baksanız "bordo-mavi." Şampiyonluk... Trafik lambalarında bile şampiyonluk yaşanıyor.







Bir de, "öteki Trabzon" var.

Turizm... Ekonomi... Yatırım... Üretim... Hamsi... Fındık... İhracat.

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Şehide saygı

Yunus Yılmaz... Ozan Levent...

Ali Kandemir... Mahmut Kır... Halil Doboğlu... Kadir Aydın... Necip Karameşe... Uğur Hancı... Mahmut Bilgin... Bülent Usta... Aydın Bebek... Furkan Yayla... Hasan Bak... Liste uzun... "Şehit" isimleri.

Kimi asker, kimi polis... Kimi teğmen, kimi astsubay.

Adları, "üstgeçitte" yaşıyor... Karadeniz... Şehidine öylesine "sahip", öylesine "saygılı" ki.

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'Turist yağmuru' bekleniyor

Vali İsmail Ustaoğlu, "Temel dinamiklerimizden biri turizm" dedi.

Sümela Manastırı gibi tarihi... Uzungöl gibi tabii güzelliklere sahibiz. Yaylalar, birer cennet.

Korona öncesi... 2019... Umman... Katar... Kuveyt... Birleşik Arap Emirlikleri... Ürdün... Körfez ülkelerinden gelen turist 600 bin...

2022... Turizm patlaması bekleniyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Suudi Arabistan ziyareti" dört gözle bekleniyor... Bölge halkı, Cumhurbaşkanı'nın Suudi Arabistan'ı ziyareti ile birlikte, Karadeniz'e turist yağacağına inanıyor... Çünkü... Suudi Arabistanlı turistler, bölgeye, en çok sayıda gelenler ve en çok harcamayı yapanlar.

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Tebrikler Zorluoğlu

Otogar... 40 yıllık... Trabzon'a yakışmıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Yenisini yapmaya başladık" dedi.

Moloz bölgesi...







Eski çöplük... "Rus Pazarı'nın" olduğu yer...

Zorluoğlu, proje yapmış:

"Avrasya Pazarı...

350 dükkân... Ve meydan."

Kuyumculuk önemli... "Trabzon hasırı" meşhur... Zorluoğlu'ndan önemli bir proje daha... Kuyumcukent.

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'Fındık Ocağı'

Her gelişte uğrarız... Çikolata Cafe... Sahibi... Seyyare Sungur... Yardımcısı... Kardeşi Sinem.

Seyyare'ye, "yılın kadın girişimcisi" ödülü verilse yeridir.







Vakfıkebir ekmeğinden çikolata yapıyor... İç piyasaya... İhracata.

Dağ çiçeği çikolatası... Yomra elması çikolatası... Yaban mersini çikolatası... Çamlı çikolata... Çeşit çok.

Ve aşk... Çikolatanın adı aşk... Biberli... Yerken çok hoş... Yuttuktan sonra boğazınızda yanma yapıyor.

Fındık Ocağı'ndan, "Amerika'ya" çikolata gidiyor, "Almanya'ya" da.

- Seyyare... İşler nasıl?

- Çok şükür... İyi... Trabzonspor şampiyonluğu kucaklasın, çok daha iyi olacak.

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Her derde deva

Eyyüp Ergan... Ticaret Borsası Başkanı.

Bir "tavsiyede" bulundu:







- Bol bol hamsi yiyin... Koronaya karşı en iyi önleyici ilaçtır... Bir de kara lahana... Koronaya iyi gelir.

Sonra sözü, "fındığa" getirdi.

Ticaret Borsası, "60 bin fındık fidanı" dağıtmış.

Eyyüp Ergan... Bahçe işlerini kendi yapıyor.

Başkan, "örnek" olunca... Herkes, "bahçeye koşuyor."

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Döviz kaynağı somon

Akşam yemeği... "Hamsi" istedik.

Vali İsmail Ustaoğlu, "Somon yemez misiniz?" dedi... Ve ekledi:

- Kafes balıkçılığı... Karadeniz somonu... 21 işletme... Yılda 14 bin ton somon... Yüzde 100'ü ihraç... Japonya... Güney Kore... Biliyor muydunuz?

Hayır... Bilmiyorduk.

- Biz hamsi yiyelim... Somon Japonya'ya gitsin... Ülkeye döviz lazım.

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'Hayde Trabzon'

Kampanya... Afişler... Gazete ilanları.







"Trabzon bakkalım" kampanyası:

"Hayde Trabzon... Alışverişini bakkalından yap... Paran şehrimizde kalsın."

Gördük... Kampanya tutmuş.

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Ortak akıl

Trabzon'u yazmıştık...

23 Haziran 2021.

"Ortak akıl yönetimi" başlığını atmıştık.







"Ortak akıl" işlemeye devam ediyor.

Vali İsmail Ustaoğlu, halkın içinde.

Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da öyle.

"Ön teker nereye giderse, arka teker onu izler" misali... Diğer yöneticiler... Uyum içindeler.

Ortak akıl işliyor, Trabzon yükseliyor.

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Koronanın faydası

Sebahattin Arslantürk... Ticaret Borsası Meclis Başkanı. "Koronanın bir faydası oldu" dedi:

Millet, 20 yıldır fındık bahçesine girmiyordu.

Başka illerden... Gürcistan'dan... İşçi geliyordu...

Korona nedeniyle... Dışarıdan işçi gelemeyince... Herkes bahçesini yeniden keşfetti.

Bahçeyle bizzat ilgilenince... İki yıldır... Ürün de arttı, kalite de.

İhracat da arttı. Fındığın yüzde 80'i ihraç... Özellikle AB ülkelerine.

2021... Bütün yılların rekoru... 341 bin ton iç fındık ihracatı.

2022... Hedef 350 bin ton ihracat.