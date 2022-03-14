Turizmin başkenti Antalya ve turizm cenneti Alanya, "otoyol" ile buluşacak.







"Cumhurbaşkanlığı kararı" yayımlandı... 8 Mart... S-5265.

Gözün aydın Antalya... Ve Alanya.

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1- "Çile bülbülüm çile"

Tarih... 4 Kasım 2012.

Yazımızın başlığı... "Antalya'nın vizyon sorunu."

Antalya-Alanya arasında, "45 trafik lambası olduğunu... Turistin çektiği ulaşım çilesini" yazdık.

Ve önerdik:

- Mevcut yolun 5-6 kilometre kuzeyine bir otoyol yaparsınız, olur, biter.

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2- "Ölüm yolu"

Tarih... 18 Ekim 2013.

"Bölgeye" yine gittik, "Sorunu... Trafik kazalarını" yine gördük.

Antalya-Alanya yolu için, "ölüm yolu" dedik.

Ve önerimizi tekrarladık:

- Otoyol şart... Dağın eteğinden geçecek bir otoyol.

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3- "Elbise dar geliyor"

Tarih... 8 Eylül 2018.

Antalya-Alanya arasında, "otoyola ihtiyaç olduğunu" vurguladık.

"Mevcut yol yetmiyor... Bu elbise, bu vücuda dar geliyor" dedik.

"Otoyol ihtiyacının" altını bir kez daha çizdik.

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4- "Cumhurbaşkanı'na mektuplar"

Geçen ay Alanya'daydık.

350 bin nüfuslu ilçenin, "dinamikleriyle" bir araya geldik.







Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer... Belediye Başkanı Adem Murat Yücel... Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Ekrem Kalan... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin... Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır... Turistlik İşletmeler Derneği Başkanı Burhan Sili... Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Ali Orkan... Turizm Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Dahaoğlu... Ve dostlar Velittin Yenialp... Paşa Özkan... Ali Rıza Açman... Hilmi Sevilgen... Adem Kaya... Mehmet Ali Dim...

Dinledik... "Sorunları" not ettik... Kim, ne dedi? İsim isim... Öneri öneri... Köşemize taşıdık:

Yazımızda, "otoyol ihtiyacı" da yer alıyordu... "Yap-işlet-devret" modeli önerisi de.

"16 Şubat 2022-Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektuplar."

Çile/ölüm yolunda trafik lambası sayısı 50'yi geçti.

135 kilometrelik Antalya-Alanya yolu, turizm sezonunda, 4 saatte aşılabiliyor.

Bölge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ilgisini, kararını bekliyor.

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Sevinçliyiz

Yurdu geziyoruz... Karış karış... Pandemide bile ara vermeden.

Sorunları dinliyoruz... Yazıyoruz... Önerilerimizi de.

Sonuç alınınca da... Seviniyoruz.

"Antalya-Alanya otoyol kararına" sevindiğimiz gibi.

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Vefalı Alanya

Günlerdir mesaj yağıyor... Kadir, kıymet bilen Alanya'dan... Sivil toplum liderlerinden... Dostlardan.

Sururi Çorabatır... "Mesajınapaylaşımına" teşekkürler:

"Yavuz Bey'i fahri turizm elçisi olarak görüyoruz... Minnettarız."

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Mutlu son

Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı... "Bölge insanı" bayram yaptı.

Adımız kadar eminiz... Antalya- Alanya otoyolu, "Türkiye'nin en çok kullanılan yollarından olacak... Para basacak."







Sayın Cumhurbaşkanım,

Ne olur, vites yükseltin, gaza basın, otoyol bir an önce bitsin... Milletin hizmetine girsin.

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Mesaj yağmuru

Antalya'dan... Manavgat'tan... Alanya'dan "mesaj yağdıran" herkese teşekkürler.

Mehmet Şahin:

- Alanya'nın fahri hemşehrisi gibi gördüğümüz Yavuz Donat'a teşekkür ediyor, sorunlarımızı dile getirdiği için en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Burhan Sili:

- Antalya-Alanya otoyolu konusundaki talebimizi dinleyen ve Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilmesini sağlayan Yavuz Donat Ağabeyimize çok teşekkür ediyoruz.

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Teşekkür

Bir teşekkür de Mehmet Ali Dim'e.

Alanya Gazetesi Sahibi... Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı.







"Otoyol morali" manşetini attığı Alanya Gazetesi'nde... Manşetin yanında... Bize de yer vermiş:

- Otoyola sihirli "Yavuz Donat Usta" dokunuşu.

Teşekkürler Mehmet Ali kardeşim... Mesajların, sosyal medya paylaşımların için... Alanya... Antalya... Akdeniz'e sahip çıkan, moral veren haberlerin için.

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Sayın Cumhurbaşkanım

Gazipaşa-Alanya Hava Limanı, modern Türkiye'ye, turizmin patlama yaptığı cennet bölgeye, yakışmıyor, küçük kalıyor, ihtiyacı karşılamıyor.

Model hazır... Yap-İşlet-Devret.

Yatırımcı... Koşa koşa gelir.

Bir Cumhurbaşkanlığı kararı...

Bir "Recep Tayyip Erdoğan imzası" yeter.

Sayın Cumhurbaşkanım,

"Bölge" sizden, "ikinci müjdeyi" bekliyor.

"Turizm cennetine yakışacak" hava limanı müjdesini.