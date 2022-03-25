MİDYAT

İstanbul'a bin 562 kilometre uzaklıkta... Paris'e 4 bin 290... San Francisco'ya 11 bin 500 kilometre.

Ahmet Kutsi Tecer'in söylediği gibi:

"Orda bir köy var uzakta







Gezmesek de, tozmasak da

O köy bizim köyümüzdür."

Evet... Midyat'ın köyü; Gülgöze (Aynverd).

Köylülerin çoğu Amerika, Fransa, Almanya, Danimarka'da hayatlarını sürdürmekte.

***



Mezar taşları

Gülgöze'de... Türk... Kürt... Arap... Barış ve huzur içinde yaşamakta.

Köy mezarlığında... Müslüman... Süryani... Ezidi... Üç dinin mensupları, koyun koyuna yatmakta.







Zeynel Akbulut... Osman Hawde... İbrahim Boğa... Hasan kızı Kunno İğrek... Xalef Demir... Osman Akyol...

Hayattayken, dost, arkadaş, komşu idiler.

Öteki âlemde yine komşular...

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Ezan... Çan sesi

Orda bir yol var uzakta.

Midyat'a 12 kilometre... Asfalt... Belediye Başkanı Veysi Şahin, sağ olsun.







Hazreti Muhammed Camii'nden ezan sesi yükseliyor...

1700 yıllık... Süryani Kadim Ortodoks Mor Hadbşabo Kilisesi'nden çan sesi.

Herkes... Kendi inancını yaşıyor.

Birbirlerinin kutsal gününü, bayramını kutluyor.

***



Cebrail Akyol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'ya gidiyor... Toplantıda konuşacak.

Kürsüye önce Cebrail Akyol çıkıyor.







"Büyük, güçlü, barış ve huzur adası Türkiye'yi" övüyor, övüyor, övüyor.

Kim bu Cebrail Akyol? Gülgöze Köyü'nden... San Francisco'ya gitmiş... Kuyumcu. Amerika'daki Süryaniler'in lideri.

Doyduğu yer ABD ama... Aklı fikri Türkiye'de... Doğduğu yerde.

***



Dualar ortak

Civar köylerden... Camiye de, kiliseye de ibadete geliyorlar.

Farklı dinlerden... Ama dostlar, arkadaşlar.







İmam İzzettin Karasakal ile papaz Yusuf Akbulut da öyle.

Köyde yalan dolan yok... Sosyal medya yok... Dedikodu yok... Kavga yok.

Ama... Dua çok.

Dualar... "Allah, Türkiye'nin birliğini, dirliğini korusun... Türk devleti güçlü olsun."

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Görkemli misafirhane

Köylü... Tarımla, hayvancılıkla meşgul.

Köyde... Büyük bir yapı var... Midyat taşıyla yapılmış... Görkemli.







"Otel mi?" diye soruyoruz.

Yuhanna Akay, cevap veriyor... Süryani Kültürü Dernek Başkanı:

- Hayır... Misafirhane... Yaz mevsiminde Amerika'dan, Avrupa'dan hemşerilerimiz gelirler... Evi olmayanlar, misafirhanede kalırlar.

***



Vasiyet

Bir Süryani... Fi tarihinde, Gülgöze Köyü'nden çıkmış... Gurbete gitmiş... İstanbul... New York... Los Angeles... Paris... Ya da... Berlin'e... Zengin olmuş.

Gün geliyor, hayatını kaybediyor.

Vasiyeti:

- Cenazemi Türkiye'me götürün... Köyüme... Gülgöze'ye.

***



Yazlık konaklar

Köyü, Başkan Veysi Şahin ile birlikte gezdik.

Lüks evler var... Midyat taşı ile inşa edilmiş.

Büyük konaklar... "Milyon dolarlık" denilen villalar.







Ama... Hepsi de boş... Oturan yok.

Köylüler... Dediler ki:

- Burayı yaz aylarında göreceksiniz... Bütün konaklar dolar taşar. Hemşerilerimiz gelirler... Yurt dışından... Birkaç ay tatil yaparlar... Memleket havası alırlar... Gördüğünüz evler onların.

***



En büyük beklenti

Midyat... Uygarlıklara ev sahipliği yapmış kadim, tarihi kent.

Taşın sanata dönüştüğü, gümüşün nakış gibi işlendiği... Dinlerin ve dillerin kucaklaştığı coğrafya.

Turizmin parlayan yıldızı.

Kentliyle, köylüyle... Esnafla... Otelciyle... Lokantacıyla konuştuk.

Ortak talep... "İl olmak istiyoruz... Midyat 1810- 1870 arasında il idi."

Söylenti... "2023'te... İl sayısı 100 olacak... Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 il."

Beklenti... Yeni iller içinde, "Midyat... Olmazsa olmaz."

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Nokta

Ve... Midyat'tan son mesajlar...

Bölge halkı... Rusya- Ukrayna Savaşı'nda, Türkiye'nin izlediği politikanın arkasında.

Bursa'dan gelen turist grubu... Çoğu kadın... Emekli bir öğretmen, dedi ki:

"Beşiktaş'ta, 112 ağaç kesilirken İstanbullular neredeydi? Yıllık izinde mi?"