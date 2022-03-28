Hataylılar... Vali Rahmi Doğan... Milletvekili Hüseyin Yayman... Hatay Vakfı Başkanı İhsan Aydeğer... Emel ve Fikret Duman... Diğer dostlar... "Gelmezseniz olmaz" dediler... Gittik.





Altınpark'ta, "Hatay... Turizm ve Gastronomi Günleri."

Fuar alanına girmemizle, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Osmanlı kıyafeti giydirdi... Elimize de bir hançer verdi:

- Hoş geldiniz.







Fuarın teması: "Barış, hoşgörü ve kardeşlik."

Türkiye'nin saklı diyarı... Bütün zamanların gözdesi... Tarih... Kültür... Lezzet köşesi... UNESCO gastronomi şehri... 600'den fazla yemek ve tatlı çeşidi...

Hoş bulduk.

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Hataylının gündemi

Ankara'da... TÜİK verilerine göre, Hatay nüfusuna kayıtlı 31bin 492 kişi var.

Hafta sonu... Fuarı ziyaret eden, alışveriş yapan Hataylı çoktu.

Elbette, "anket" yaptık.







Siyaset... Seçim... Partiler... Savaş... Ekonomi... Büyük çoğunluğun, kapsama alanı dışında.

Millet, fiyat etiketlerini konuşuyor... Beklenti, ekonominin düzelmesi.

Ve bölgenin gündemi: Sığınmacılar...

Rusya-Ukrayna savaşında, Türkiye'nin izlediği politika... Eleştiren yok.

Hüseyin Yayman... Dedi ki:

- Ben, size söylemedim mi?

Söylemişti... "Toplum, siyasi çekişmelerle değil, kendi derdiyle meşgul... Ev ekonomisiyle" demişti.

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"Kalbi ılık" Başkan

Bilmiyorduk... Sohbet ederken öğrendik.

Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Lütfi Savaş, mutfak işlerinden iyi anlarmış... Çok güzel yemek yaparmış... İçli köfte... İrmik helvası... Künefe... Aklınıza ne gelirse.







Bir erkek... Tepsideki künefeyi havaya atıp, ters çevirip, tepsiye yerleştirmeyi başaramazsa... Kız verilmezmiş.

Bize 3 fotoğraf gösterildi... Başkan yemek yapıyor, eşi Prof. Nazan Savaş takip ediyor...







Sorduk... "Başkan kılıbık mı?"

Yanıt... Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ülkü Tecimen'den: "Hayır... Kalbi ılık."

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İzzettin Yılmaz

Metropol ilçe... Nüfusu 390 bin... Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz... Dedi ki:

200 bin sığınmacı var... 7 bin kadarı vatandaşımız oldu.

Suriye'de sular durulunca... 100 bini döner.







Mobilya... Ayakkabı... Elektrik, elektronik... İnşaat... Tarım... Her sektörde varlar... Türkiye'den memnunlar... Dönmezler.

Seçim, siyaset... Gündemde yok... Gündem ekonomi.

Lojistikte iddialıyız... Fakat... Bir TIR'ın İstanbul'a gidiş-geliş yakıt harcaması 17-18 bin lira.

Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye dik durdu... Hem kendi çıkarlarını koruyan ve hem de barış elçiliği yapan siyaset izlendi... Memnunuz.

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Mehmet Yalçın

Yayladağ... Sınır ilçesi... 12 bin sığınmacı var... Bayırbucak Türkmen'i.

Zaten... Yayladağlı da, Türkmen.

Bir kısmı akraba.

Belediye Başkanı Mehmet Yalçın:







Sığınmacıların 8 bini Türk vatandaşı oldu... Onlar artık dönmez.

Diğerlerinin bir kısmı gider... Çoğu kalır.

Halk, işinde gücünde... Geçim telaşında... Seçimi, siyaseti konuşacak zamanı yok.

Millet şükrediyor... Savaş işinde tarafsız kaldık diye.

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Ayhan Yavuz

Kırıkhan Belediye Başkanı... Sorularımıza karşılık dedi ki:

Nüfusumuz 125 bin... Misafirimiz (Suriyeliler) 50 bin.

Almanya'ya giden Türklerin ne kadarı döndüyse, sığınmacıların da o kadarı Suriye'ye döner.

Yaşlılar, toprak sahipleri gider... O kadar.

Global kriz var... Covid-19 var... Savaş var... Ekonomik sorunlar var... Seçim, siyaset, didişme kimin umurunda?

Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin izlediği yol haritasına bütün dünya hayran.

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"Boş konuşmalar"

Dörtyol... 130 bin nüfus... 15 bin sığınmacı.

Defne... Metropol ilçe... 163 bin nüfus... Hatay'da, en az sığınmacının olduğu yer... 3 bin kadar.







Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, "Çoğu dönmez" dedi.

Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel:

- Lokanta açmışlar... İş kurmuşlar... Çalışıyorlar... Göndermekten söz edenler boşa konuşuyorlar.

Fatih Tosyalı... İskenderun Belediye Başkanı... Açılışa katılıp, ilçeye dönmüş.

Bekir Altan... Payas Belediye Başkanı. Grip nedeniyle Ankara'ya gelememiş. Geçmiş olsun.

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Ökkeş Elmasoğlu

Erzin... Türkiye'nin, narenciye deposu... İlle de mandalina.

Nüfus 423 bin... Sığınmacı 8 bin... Çoğu, narenciye işçisi.







Başkan Ökkeş Elmasoğlu'na, "Dönerler mi?" dedik.

"Yarısı gitmez" dedi.

- Aklı olan insan, Hatay gibi bereketli ve huzurlu bir şehri bırakıp, gider mi?

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"Dövsen de gitmezler"

Sığınmacılar konusunu konuşurken... Hatay'ın, "Yusuf Baba"sı... Yusuf Hiloğlu... Söze girdi:

- Suriyelilerin bir kısmı Türkiye'de iş kurdular... Şirketleri var... Vergi veriyorlar... Hatay cennet... Cennetteki insan geri döner mi? Dövsen bile gönderemezsin.

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Kırıkhan dişçiliği

Kırıkhan... "Dişçiliği" ünlü... Tarihi bir geçmişi var.

Ayhan Yavuz'un eşi diş hekimi... Gülen Yavuz.

Ondan dinledik.

Son zamanlarda... Çin... İngiltere... Japonya... Almanya'dan... Diş yaptırmak için Kırıkhan'a gelenlerin sayısı artmış.