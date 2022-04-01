Ramazan Sokağı... Şehrin simgesi Balıklı Göl çevresinde... Kutsal ay boyunca, canlı performans, Hacivat-Karagöz... Ortaoyunu... Meddah... Konser... Tiyatro... Âşık-maşuk... Pandomim... Şiir... Konser... Yerel ürün satış tezgâhları







Hava güzel... Sahura kadar.

Tebrikler, teşekkürler Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül.

Hoş geldin mübarek Ramazan.

***



Evde yardım

Pandemi nedeniyle iftar çadırı uygulaması yok.

Ama... Garip gureba unutulmayacak.

Zeynel Abidin Beyazgül, önlemini aldı... Belediye şirketi... Aşçılar... Gıda ürünleri... Organizasyon yapıldı.

6 bin 500 kişinin evine... Her akşam... İftarlık... Sıcak yemek.

***



Gençlik şehri

Türkiye'nin en genç nüfus yapısına sahip şehir.

Yaş ortalaması 19.

İlkokul, ortaokul ve liseye giden öğrenci sayısı... 800 bin.

Kütahya, Kilis, Düzce, Ardahan'ın nüfuslarını topla... Eşittir, Şanlıurfa öğrenci sayısı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu kutluyoruz... Elinden geleni yapıyor... Spor tesisleri... Kapalı salonlar.

***



Yıkarak güzelleştirme

Çarpık yapılaşmayı düzeltmenin başka yolu yok.

Gecekondular yıkılıyor... Ortaya mağaralar çıkıyor... İbrahim Tatlıses'in doğduğu dâhil.







Mağaralar... Birer tarihi eser... Geceleri aydınlatılıyor.

Eski belediye binası... Eski hastane... Kızılay binası... Yıkımlar sürüyor.

Yıkılan yerler park oluyor... Şanlıurfa nefes alıyor.

***



Ekonomi için teşvik

Büyükşehir Belediyesi, fabrika binası yapıyor... Yatırımcıya veriyor... Sanayiciye.

Teşvik var... Yeter ki gel, Şanlıurfa'da tesis kur, istihdam oluştur, üretim yap, ihraç et.







Genç girişimci çok... Bülent Aziz Bülbül... Arif Önkol... Fatih As... Özgür Acemoğlu... Ahmet Aslan... Müslüm Yüksel... Mehmet Yılmaz... Mehmet Korkut Polat... A.Kadir Şeker... Yusuf Ademoğlu... Yasin Güneş... Sinan Coşkun... Bahattin Bereket.

Genç nüfuslu şehrin iş dünyasında da gençler ağırlıkta.

***



'Her şeyin vakti var'

Seçim... Siyaset... Partiler... Tansu Çiller parti kuracakmış... Ahmet Özal siyasete giriyormuş... Anketler... 2023 senaryoları... Şanlıurfalının kapsama alanı dışındaki konular.

Siverek, Harran, Bozova, Hilvan, Birecik'te... Milletin derdi, üretim, sulama, hasat... Gübre, akaryakıt ve elektrik fiyatları... Buğday... Pamuk.

Akçakale'de... Reşat Uzun ile birlikte... Kahveye girdik... "Bu pazar seçim olsa..." diyerek, mini bir anket yapmak istedik.

Kahveci, "Bu pazar seçim yok ki" dedi.

Okey oynayanlardan biri... "Terazi var tartı var, her şeyin bir vakti var... Hele sandığı bir görelim" diyerek söze girdi.

***



Aile ekonomisi

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, balık dağıtmıyor... Balık tutmayı öğretiyor.

Şanlıurfalı gariban... Elde yok avuçta yok... Cep delik, cepken delik... Ailece çalışkanlar... Ama iş yok... Tarlası yok... Köyde bir evi var, avuç içi kadar da bahçesi.







Zeynel Abidin Beyazgül'ün hediyesi:

- Bir büyükbaş hayvan... Otlat... Sütünü sağ, yoğurt yap, peynir yap, sat.

Garibanın yanıtı... Aile boyu gözyaşı.

***



Örnek işbirliği

Meşhur sözdür... İş bilenin kılıç kuşananın.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Akçakale'de... Ovada... Arazi kiraladı.

Buğday üretiyor. Üretilen buğday... Tarım Kredi'ye veriliyor. Karşılığında... Gıda kolisi alınıyor... Ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

Yarından itibaren... Garibana,

Ramazan kolisi.

***



Yol kazası

Oraya git, buraya uğra...

Esnafla sohbet.

Harran'da taziye evini ziyaret... Başsağlığı.

Akçakale... Sınır ötesi... Telabyad...

Derken... Kendimizi, Şanlıurfa Balıklı Göl Hastanesi'nde bulduk.

Doktorlar... Hemen, şekere baktılar... Normal.

EKG çektiler... Sorun yok.

Tansiyonu ölçtüler... Sorun orada... Yüksek... Aşırı yorgunluğa bağlı... Hemen bir, dilaltı hapı.

Çok şükür... Ucuz atlattık.

Vali Abdullah Erin'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e... Doktorlara... Hastane personeline teşekkürler.

Ve... Allahaısmarladık Şanlıurfa.

***



Kadına özel

Türkiye'de... Başka yerde var mı? Bilmiyoruz.

Şanlıurfa'da, kadın kütüphanesi var.

İlgi görüyor mu derseniz... Hem de nasıl.