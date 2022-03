TELABYAD (SURİYE)

Suriye'nin 150 bin nüfuslu kenti... Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin az ötesi..

368 köyü var... Halkın geçimi, tarım ve hayvancılık.







Hacı Abdullah Salah... Yerel Meclis Başkanı.

Suphi Essuker... Yerel Meclis Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter.

Pervaz El Mezhur... Emniyet Müdürü...







Muhammed Yaşar... Asayiş Şube Müdürü.

Hepsini dinledik... Sohbet ettik.

Halkın arasına girdik... Dudaklardan dökülen sözlerden bir demet:







Yahiyya Türkiyye. (Yaşasın Türkiye.)

Elhamdülillah, Türkiyye mevcude hume. (Çok şükür, Türkiye burada.)

Erdogan ehun kebir. (Erdoğan ağabey.)

Telabyad... Ay yıldızın gölgesinde... Huzur içinde.

***



'Ne işimiz var?' diyenlere

İstanbul-Akçakale, 1331 kilometre... Telabyad, daha da ileride.

Sakın ha sakın... İzmir, İstanbul, Bodrum, Alanya'dan... İğne deliğinden bakıp da... "Telabyad'da ne işimiz var?" demeyin.

Telabyad... Önce, rejim tarafından yakıldı... Yıkıldı... Tahrip edildi... Beşar Esad yanlılarınca.

Sonra... ABD ve Avrupa destekli... IŞİD yerleşti...

Ortalık karıştı... IŞİD... PYD/YPG kontrolündeki Kobani'ye saldırdı.

Bölge kan gölüne döndü... Beyaz Saray yönetimi, PYD ile ilişkisini, resmen açıkladı.

PKK, boş durur mu? Telabyad'da yerini aldı.

Dost ve müttefik ABD, havadan her türlü desteği yağdırdı.

Doğal sonuç... Türkiye'ye yakın tehdit... Sızmalar... Sınırdaki köylerimize, ilçelerimize yağan bombalar.

Ve... Şanlı ordu... Mehmetçik... Telabyad'a girdi... Şimdi, kontrol bizde. Halk... Yatıyor kalkıyor, Türkiye'ye dua ediyor:

Caet es saade maa Türkiyye. (Türkiye ile huzur geldi.)

Radiye Allahu an Türkiyye. (Allah, Türkiye'den razı olsun.)

***



Futbol sahasından Erdoğan'a teşekkür

Telabyad'a, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile birlikte gittik.

Sınır ötesinden... Telabyad'dan Sorumlu Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak da bizimleydi.







Türkiye... Telabyad'a, spor tesisleri yapmış.

Suriyeli gençler... İki takım... Maç yapacaklar... Forma lazım.

Vali Abdullah Erin ile birlikte... Gençlere forma hediye ettik... Kimi ağladı kimi de öpmek için ellerimize sarıldı.

Maçın hakemi... Yanımıza geldi:

- Nahnu memnuni min Türkiyye... Nahnu hahibbu Türkiyye... Erdogan. (Türkiye'den memnunuz... Erdoğan.)

***



Şarkılar, türküler Türkçe

Vali Abdullah Erin ile birlikte Telabyad sokaklarını dolaşıyoruz.

Evin birinden... İbrahim Tatlıses'in sesi yükseliyor:

- Vicdansız Sabuhaaaa...

Sonra... Az ilerideki evden yükselen müzik:

- Gesi bağlarında dolanıyorum...

Duygulanmamak elde değil.

***



'Türkiyye şükran'

Nereye baksanız bisiklet, motosiklet.

Ve yüzlerce bisiklet, motosiklet tamircisi.

Araçlar... Eski... Yaşlı... Dökülüyor.

Sağda solda hurda araçlar... Bomba yemişler.

Esnafla konuşuyoruz... Tercüman aracılığıyla.

Bakkal... Türkiye'ye teşekkür ediyor:

- Elhamdülillah... Türkiyye şükran.

***



Fabrika gibi merkez

Kültür merkezi... Türkçe kursu... Bilgisayar eğitimi... El sanatları... Biçki, nakış, dikiş, terzilik...







Merkez, Türkiye'nin eseri... Hediyesi.

Vali Abdullah Erin dedi ki:

- Şanlıurfa'daki fabrikalara, fason üretim yapacaklar... Marka... Sonra Batı'ya ihracat.

***



Dil eğitimi

Türkçe kursuna talep yoğun.







Öğretmen Esra Muhammed Dede... Halepli.

- Hocam, eğitim nasıl gidiyor?

- Vallahi çok hızlı öğreniyorlar... Türkiye'yi çok seviyorlar.

***



Barış Pınarı AVM

Bakkal... Manav... Hayli çok.

Ama market tek... Biz yapmışız... Barış Pınarı AVM.

Alışveriş... Türk Lirası ile.







Ayçiçeği yağı... Bizim Ayçiçek-Ülker. 18 kilogramlık teneke... 630 lira.

Buğdaylı bisküvi... Torku, 5 lira.

Şeftali suyu... Meysu, 8 lira.

Çamaşır suyu... Domestos, 13 lira.

Kahve... 100 gram... Kuru Kahveci Mehmet Efendi, 19 lira.

En çok satılanlar... Kapış kapış gidiyor... Kişisel bakım ürünleri... Kadın, her yerde, süsüne düşkün.

Şeker... Alıcısı çok.

Suriyeli... Tavuğa bayılıyor... Tavuk ürünleri, reyona konur konmaz, anında tükeniyor.

***



En çok izlenenler en çok dinlenenler

Yorulduk... İstikamet, Hasbihal. Lokanta... Kafe. Yolumuzun üzerinde, PTT var... Hizmette sınır yok... PTT Kargo... Telabyad'da 4 bankamatik var... Hepsi PTT'nin.

Yine yolda, fırın gördük... 80 fırın var... Türkiye açmış. Zaten park, kaldırım, Meclis binası, hastane, tapu, adliye, cezaevi... Türkiye'nin eseri.

Etrafta Suriyeli güvenlikçiler... Toplam sayı bin kişi... Hepsi de, Emret Türkiyye havasında. Ve... Nihayet... Hasbihal... Oh dünya varmış.







Dinlendik... Yemek yedik... Suriye sofrası... Bizim damak tadımıza uygun.

Mekânda... Anket yaptık... Suriyelilere, Türkiye'yi sorduk. İstisnasız... Hepsi, Türkiye âşığı. Biri... "Kurtlar Vadisi... Polat Alemdar" dedi. Diğeri... "TRT-1... Teşkilat" diyerek söze girdi... Ve ekledi: "Barbaros Hayreddin."

"Bir Zamanlar Çukurova... Destan... Kuruluş Osman."

Ve daha pek çok Türk dizisi... Şaban'ı (Kemal Sunal) tanımayan yok... Selda Bağcan'ı da biliyorlar, Sibel Can'ı da... Camekânlarda Sibel Can posteri. Bitmedi... Âşık Mahzuni... Ceylan... Hakkı Bulut... Orhan Baba... Müslüm Gürses... Ferdi Tayfur... Dinleyicileri çok.

***



Hoşçakal Telabyad

Çarşı, pazar... Sokaklar...

Çocuk bahçesi gibi.

Telabyadlı aile... 5 çocuklu... 6 çocuklu. Adamın birine soruyoruz... 2 karısı mevcut.







Diğeri... 3 evli.

Burası Suriye... 4 kadına kadar yolu var. Sohbetin bu bölümü, tatsız... Kadın, sosyal yaşamda yok gibi... Kadının olmadığı yerde uygarlıktan söz edilemez ki.

Ve... Elveda Telabyad... Tam gaz Türkiye'me... Huzur adasına... Atatürk'ün modern ve güçlü ülkesine... Sınırdan geçince toprağımızı öpsek yeridir.