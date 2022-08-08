Mevlana'nın memleketi... Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti... Sanayi, ticaret, tarım, eğitim, turizm ve kültür şehri... Türkiye'nin gıda ambarı Konya, kıpır kıpır... Heyecanlı... Mutlu... Yarını bekliyor.







Yarın... "İslami Dayanışma Oyunları'nın" açılışı yapılacak.







56 ülke... 4 bin 200 sporcu... Bin 700 kişilik teknik ekip... 150'si yerli, 435 medya mensubu... Değişik ülkelerin Spor Bakanları... Bazı ülkelerden Cumhurbaşkanları... Coşku nasıl tavan yapmasın?

Bayramın kutlu olsun Konya.

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Görkemli açılış

Yarın akşam... Görkemli açılış... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ile yapılacak.

30 ülkenin, Spor Bakanı geliyor.

TRT... Yarışmaları, 250 kişilik bir ekiple izleyecek.

Canlı yayın yapılacak... Bütün dünyaya.

Özetle... Dünyanın gözü, Konya'da olacak.

Unutmadan... Bütün ülkeler yarışmalara, "Milli takım düzeyinde" katılacaklar.

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Ekonomi canlanır

Misafirler için, "Gezi programları" da hazır.

Mevlana Müzesi... Tropikal Kelebek Bahçesi... Tarihi Sille Mahallesi... İnce Minare... Panorama Müzesi... 9 bin yıllık, "UNESCO dünya mirası" Çatalhöyük... Konya'da gezilecek yer çok.

Otelcisi... Esnafı... Lokantaları... Bütün Konya... Aylardır, "Bugünü" bekliyorlardı.

Herkesten dinlediğimiz söz... "Oh!... Çok şükür... Şehirde ekonomi canlanacak."

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Büyük olay

Vahdettin Özkan... Konya Valisi... "Ülkemiz ve şehrimiz için büyük olay" dedi... Çok doğru.

Konya, "Bu büyük olaya" öyle hazırlanmış ki... Yeni spor tesisleri yapılmış... Spor altyapısı, tam puan... Konaklamada sorun yok... Pırıl pırıl bir şehir.







Vahdettin Özkan gururlu, iddialı... Dedi ki:

- Daha büyük organizasyonlara... Olimpiyatlara bile... Hazırız.

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Kovid-19 rötarı

Konya afişlerle donatılmış... "İslami Dayanışma Oyunları" afişleri.

Etkinlikler, "2022'de" fakat... Afişlerde, "Konya 2021" yazılı... Niçin?

"Oyunlar" 2021'de yapılacaktı... "Karar" böyle alınmıştı... Ama "Korona" nedeniyle yapılamadı... 2022'ye ertelendi.

"Afişlere" ise 2021 yazılması gerekiyor... Şart... "Karar" gereği.

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Bedesten

Halkın arasına girdik... Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Bedesten'e gittik... Şehrin kalbi... İki bin yıllık tarihi çarşı... 3 bine yakın dükkân.

"Cesim Usta Simit Evi"nin önünde oturduk... Çay (2 lira) içtik.

Esnafı... Gelip geçeni dinledik.

12-13-

14 Ağustos... Bedesten'de... Alışveriş Festivali.

Dükkânlar saat 23.00'e kadar açık kalacak.

Organizasyon... Büyükşehir Belediyesi ile esnaf işbirliği.

İndirimli satışlar olacak.

56 ülkenin sporcuları... Yönetim kadroları... Teknik heyetler... Hakemler... Özel araçlarla Bedesten'e taşınacaklar. Çarşıda... Herkes mutlu, herkes heyecanlı.

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Rehberler

Türkiye'nin her yerinden, 2 bin gönüllü genç... Üniversite öğrencileri... Konya'da, "Rehberlik" yapacaklar. Ayrıca... Profesyonel, "Turizm rehberleri." 2 yıldır yarın için hazırlıktalar.

Konya'da... Her noktada... Mutlaka rehber olacak.

9-18 Ağustos tarihleri arasında... "Oyunlar" sürecinde... Konya'ya gelen yabancı ve yerli konuklara yardımcı olacaklar.

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Spor başkenti

B iliyor muydunuz?... Konya bu yıl, "İslam ülkeleri spor başkenti" oldu.

2023... Konya, "Dünya Spor Başkenti."

Türkiye'de ilk kez bir şehrimiz, "Uluslararası yarışma sonucu" dünya spor başkenti oluyor.

Alkışlıyoruz... "Türkiye, Konya ile gurur duyuyor."

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Konaklama

Konya... 56 ülkeden gelecek olan binlerce sporcuyu, yöneticiyi, teknik kadroları, hakemleri ağırlamaya hazır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, "İslam Oyunları Köyü" kurdu... Selçuk Üniversitesi Kampüsü'nde... Sporcular burada konaklayacaklar... Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun ev sahipliğinde.

Diğer misafirler... İdareciler, hakemler, teknik heyetler... Otellerde kalacaklar.

Hilton... Özkaymak... Ramada... Milenyum... Grand Konya... Daha sayalım mı?... 5 yıldız... Yarına hazırlar.

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Tanıtım

Göreceksiniz... Yarın başlayacak olan, "Konya olimpiyatlarında" sporcularımız destan yazacaklar.

İçinde bulunduğumuz dönemde Türkiye'nin, böylesine büyük bir "Organizasyona" ev sahipliği yapmaya ihtiyacı vardı.

Ülkemizin tanıtımı için büyük fırsat.

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Tesis çok

Gezdik... İslami Dayanışma Oyunları için, öyle iyi hazırlık yapılmış ki... Şehir, 13 yeni spor tesisine kavuşmuş.

Hele... Bir "Veledrom" var ki... 8 metre genişlikte... Dünyada ikinci sırada.







Ve... Türkiye'nin ilk veledromu.

Pist bisikleti yarışmalarının yapılacağı modern bir tesis... Görmelisiniz.