KONYA

Sanayici... Üretici... Esnaf... Taksici... Kiminle konuşsak, içinde "bereket" sözcüğü geçen cümleler kuruyor... "Allah bereket versin" diyen o kadar çok ki.

Ekonominin lokomotif sektörlerinden biri tarım... "Ürün para etmiş, üretici memnun."

Türk Hava Yolları; Hollanda, Almanya ve Danimarka'ya "direkt uçuşlara" başlamış... Çarşıda-pazarda nereye baksanız, Avrupa'da çalışan Konyalılar. Kimi düğün için gelmiş... Kuyumcuda. "Gurbetçi bereketi."

Bugün, "İslami Dayanışma Oyunları" başlıyor... Oteller dolu... Çarşı, heyecanlı. "Ekonomiye bir can suyu daha."

Konyalı mutlu... Haline "şükrediyor."

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Bisikletli Başkan

Uğur İbrahim Altay... Türkiye'nin en genç Büyükşehir Belediye Başkanı... 48 yaşında.







Belediyeye bazen bisikletle gidiyor.

Şehirde, 550 kilometre bisiklet yolu var... Konya, bu konuda, "Türkiye'de birinci."







Başkan... Bir bakıyorsunuz bisiklete binmiş, çarşıda dolaşıyor.

Bir başka gün... Tarlada... Üreticinin yanında.

Belediyecilik yönünden Konya, şanslı şehirlerden.

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Yatırım iştahı

Vahdettin Özkan... Konya Valisi... Sokakta, köyde, çarşıda, ilçede... Halkın içinde... Dedi ki:









Yağışlar iyiydi... Büyükşehir Belediyesi üreticiyi destekledi... Ürün para etti.

İstihdamda olumlu gelişmeler var... Sanayiciler nitelikli işçi arıyor.

İhracat arttı... Yatırım iştahı yükseldi... Yeni yatırımcılar geliyor.

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Beyaz kiraz

Pahalı... Ve ihraç ürünü... İyi para ediyor.

Beyaz kiraz denilince... "Ereğli." İtalyanlar... Ereğli'de arazi kiralamışlar... Beyaz kiraz yetiştiriyorlar... Üretimin tamamı "İtalya'ya."

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Tarımda şampiyon

Buğday üretiminde... Konya, Türkiye birincisi.

Süt... Yine ilk sırada. Lale... Havuç... Şeker pancarı... Mısır... Kiraz... Kuru fasulye... Büyükbaş hayvan...

Birincilik Konya'da. Küçükbaş hayvan... Yumurta...

Vişne... İkinci sırada. Yılda, 29.85 milyar lira tarımsal üretim... "Türkiye şampiyonu."

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İş bilenin

Konya'da... Boş arazileri, "Büyükşehir Belediyesi ekiyor."

Ürün... İyi para getiriyor.







Gelir... Sosyal yardım... Fakire, fukaraya.

Proje hoşumuza gitti... Başkan Uğur İbrahim Altay'ı kutladık.

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Kulu

Konya'nın ilçesi... Görmenizi isteriz... Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın memleketi.

Yolunuz düşerse, "Dönerci Cengiz'in" dönerini yemelisiniz... Tabii döner bitmediyse... Müşterisi çok.

Kulu... Nüfusu 51 bin 702.

Avrupa'daki Kululu ise... Kulu nüfusundan fazla.

Gurbetçiler, yazları tatile geliyorlar... İlçede kendi evlerinde kalıyorlar... Villalarda.

İsveç'te... Danimarka'da... Seçim olunca... İsveçli, Danimarkalı siyasetçiler, Kululu vatandaşlarımıza propaganda yapıyorlar.

Nüfusa göre banka şube sayısı... Afyon'un Emirdağ ilçesi mi birinci, yoksa Konya'nın Kulu ilçesi mi?.. Belki de birinciliği paylaşıyorlar.

Nüfus, bugünlerde 100 binin üzerinde.

Ekonomiye önemli katkı... Gurbetçi bereketi.

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Çatalhöyük

Konya'ya 50 kilometre mesafede... Bir hazine... Cilalı Taş Devri'ne kadar uzanan bir tarihi derinlik... Geçmişte şehir imiş... 8 bin kişinin yaşadığı yerleşim yeriymiş.

2012'de... UNESCO tarafından, "Dünya Mirası Listesi'ne" dâhil edildi. Yerli-yabancı turist yağıyor. Şimdi... Konya Büyükşehir Belediyesi kolları sıvamış... Uğur İbrahim Altay dedi ki:

Çatalhöyük'te bir "karşılama merkezi" yapıyoruz... Önemli ihtiyaç.

Bu tarihi merkeze çok daha fazla turist gelmeli... Bazı düzenlemeler ve yatırımlar gerekiyor... Çalışmaları başlattık.

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Kadınlar Pazarı

Melike Hatun Çarşısı... Halkın söylemiyle, "Kadınlar Pazarı." Konya'nın merkezinde.

Şehrin nabzının attığı yerlerden... Kalabalık.







Dükkân çok... Ürünler taze... Köylü de ürettiğini getirip satıyor.

Tam yağlı... Çörek otlu... Konya tulum peyniri... 65 lira.

Yağlı teneke peyniri... 55 lira.

Tam yağlı böreklik peynir... 50 lira.







Kuru fasulye 30, nohut 25 lira.

Yerli domates 10, yerli patlıcan 10, yerli salatalık 7.5 lira.

- Ey Kadınlar Pazarı esnafı... Ey müşteriler... Haliniz nicedir?.. Seçim, siyaset... Cumhurbaşkanlığı... Adaylar... Ne diyorsunuz?

Aldığımız yanıt... Gülüşmeler... "Boş ver bu işleri" sözleri.

Esnafın da... Müşterilerin de... Gündemlerinde ne parti var, ne politika, ne de seçim.

Millet kendi derdinde... Ekonomi düzelsin... Piyasaya para girsin... Hayat pahalılığı sona ersin... Siyaset, seçim "Zamanı gelince konuşulur."

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Hüyük çileği

Bilmiyorduk... Bu gelişimizde öğrendik.

Hüyük... Konya'nın ilçesi...

Merkeze 85 kilometre uzaklıkta.

Farklı bir iklimi var... Akdeniz ile İç Anadolu karışımı.

Hüyük'ün toprağı ve iklimi çilek için "birebir" olmalı ki... Üretim çok... Alıcısı fazla... İyi para ediyor... "İhracata" gidiyor... Sevindik.

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Darısı olimpiyatlara

Huzurlu bir şehir... Sakin... Temiz... 56 ülkeden gelecek olan "misafirlerin" beğenecekleri kesin... Konya, "olimpiyatlara bile" ev sahipliği yapabilir.

Yeri geldi, bir kez daha söyleyelim... "Belediyecilik gönül işi."

"Çalışan... Beceren" kaynak da yaratıyor, yatırım da yapıyor.







"Eski sanayi bölgesi" şehrin içinde kalmıştı... 2 bin 600 dükkân.

"Yeni bir yere" taşınıyor... Kentsel dönüşüm.

Raylı sistem... Yeni hatlar açılıyor.

Sosyal medya... O onu dedi, öteki şunu söyledi... Dedikodu... Hırgür... Hak getire... "Çalışmaya ve üretime kilitlenmiş bir şehir."

Bugün... Misafirperverlik destanı yazacak... Elveda Konya.