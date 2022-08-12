Çarşıda, pazarda, sokakta, yolda... Çocuklara sorun... Kız ya da erkek, fark etmez:

- Büyüyünce ne olmak istiyorsun?

Kimi "Doktor", kimi "Pilot", kimi "Öğretmen" diyecektir ama... Ağırlıklı yanıt şu olacaktır:

- Astsubay olacağım... Polis olacağım... Subay olacağım.







Osmaniye de böyle... Çocukların hayali, Kırıkkale'dekiler gibi.

Bu iki şehir arasında öyle benzerlikler var ki... Örneğin:

Türkiye'de... Nüfusa göre, "En çok şehidi olan il hangisi?" derseniz... Bazen Kırıkkale birinci, bazen de Osmaniye.

İkisi de yiğitler diyarı... Şehitler diyarı.

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En dertli kesim

Korona... Hayat pahalılığı... Herkesi etkiledi ama küçük esnafı daha fazla etkilemiş.

Küçük esnaf... "İkili baskı altında."

Bir yanda "büyük marketlerin" baskısı, diğer yanda "daralan ekonominin".

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Pazar... Ve gündem farkı

Rauf Denktaş Pazar Yeri... Kıbrıs'ın efsane liderinin adını taşıyan caddenin üzerinde.

Pazarcı diyor ki... "İşler durgun."

Alışverişe gelen teyze diyor ki... "Her şey ateş pahası."

Yanımıza yaklaşan bir Kırıkkaleli... Emekli öğretmen... Diyor ki: "Pahalılığın nedeni akaryakıt fiyatları... Akaryakıt ucuzlamadan çarşının ateşi düşmez."

Pazarı dolaşmaya devam.

Pazarcının biri, "Millet cebindeki parayı bayramda tüketti" diye konuşuyor.

Diğeri... Müşterinin, "iki kilogram yerine bir kilogram sebze-meyve almaya başladığını" söylüyor.

Editörümüz Yaşar Önel, "Seçim... Siyaset... Parti" konusunu açacak oluyor... "Pazar anketi" için.

Ama... Pazarcı da, müşteri de "siyasete, seçime karşı soğuk".'

Ekonomi sohbetinde, herkesin söyleyeceği söz var... Hem de uzun uzun.

Siyasete gelince... İnsanlar suskun.

Özetle... Ankara'nın gündemi ile halkın gündemi arasında dağlar kadar fark var.

***



Simitler Vali Abi'den

Bülent Tekbıyıkoğlu... Kırıkkale Valisi... Simitçiden 8-10 simit alıyor... Kahveye giriyor... Ya da çarşıya, esnafın arasına:

- Simitler benden... Çaylar sizden. Budur... Habersiz... Konvoysuz... Sirensiz... Yanında koruma ordusu olmadan halkın içinde olacaksın...









"İletişim" de budur, "kucaklaşma" da.

Tekbıyıkoğlu... Kaymakamlığında da böyleydi... Tonya'da, Hassa'da, Ahlat'ta.

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Trafik çilesine çözüm

Kırıkkale... 42 ilin kesişme noktası. Bayramda trafik öylesine kilitlendi ki... Binlerce araç, saatlerce bekledi... En az üç saat...

Büyük çile.

1. Geçici önlem... Üst geçit... Kavşak düzenlemesi... 120 günde bitecek.

2. Asıl çözüm... Otoyol... Ankara- Kırıkkale-Delice arasında... İhalesi bu ay yapılacak... 24 Ağustos'ta.

***



Şehitler ölmez

Belediye hazırlıklı... Organize... Her şey düşünülmüş... Şehit haberi gelince, hemen evinin önüne taziye çadırları kuruluyor.

7/24... Belediye personeli, evin önünde nöbet tutuyor.







Taziyeye gelenlere sıcak, soğuk içecek ikramı... Sıcak yemek.

Yedinci gün... Mahalle halkının katılımıyla... Toplu yemek... Dua.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı dedi ki:

- Şehidin ailesi başımızın tacı... Onları yalnız bırakmıyoruz... Bir talepleri olursa, emir kabul ediyoruz ve hemen yerine getiriyoruz.

Şehidin adı... Ya evinin bulunduğu sokağa veriliyor... Ya da evinin yakınındaki parka.

***



İki dev yatırım

Göreceksiniz... Kırıkkale'nin nüfusu hızla artacak... Üç yıl sonra, en az yüzde 25'lik artış olacak... Adımız kadar eminiz.

Şehrin bütün arzusu, "Roketsan'ın" gelmesiydi.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, bunun için yıllarca "devlet büyüklerinin" kapısını aşındırdı.

"Bekleyen derviş muradına erermiş" misali... Kırıkkale arzusuna kavuştu... Şehre bir değil "iki piyango birden" vurdu:

Roketsan... 26 bin dönümlük arazi üzerine yatırım yapıyor... Birinci etap bitti.

Roketsan'da üç bin kişi çalışacak ama... Asıl istihdam yan sanayide olacak.

Jandarma... 15 bin dönümlük yatırım yapıyor... Lojistik... Mühimmat.

Şehirdeki işsizlik sorununun çözüleceği kesin... Kırıkkale'nin göç alacağı da kesin.

***



Çiftçi... Halinden memnun

Buğday... Arpa... Nohut... Mısır... Sebze... Meyve... Ürün iyi... Bereketli yıl.

Fiyatlar... Tatmin edici.

Çiftçinin yüzü gülüyor.

Köylü... Üretici... Şu sıralar büyük Atatürk'ün dediği gibi, "milletin efendisi". Özellikle de gıda piyasasının.

***



Huzurköy

Hakan Gökkaya... Kırıkkale'deki arkadaşımız... Yılların gazetecisi... Dedi ki: - Çok önemli... Mutlaka görmelisiniz.

Uyuşturucu... Büyük sorun... Mücadele için bütün görevliler seferber.







Huzurköy... Bağımlıların toplandığı yer.

Tedavi... Meslek eğitimi... Üretim... Satış... Spor... Eğlence.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, sık sık Huzurköy'e geliyor... Sohbet ediyor... Huzurköy sakinleri ile birlikte futbol oynuyor.

Örnek bir proje... Başarılı bir uygulama... Yaygınlaşmasını dileriz.

***



Son dakika

Aşıysa aşı... Maskeyse maske... Mesafeyse mesafe... Kovid-19 konusunda öylesine dikkatli ki.

Sık sık eşi-dostu uyarır... "Kalabalığa girmeyin, el sıkmayın, kucaklaşmayın."

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek'ten söz ediyoruz.

Korona... Onu da yakaladı... Eşini de.

Bir an önce iyileşmesi dileğiyle... Geçmiş olsun.