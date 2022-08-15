TRABZON

Anadolu Jet... TK 7060... Ankara-Trabzon... Uçak tamamen dolu... Türkiye uçuyor.

Bir saat sonra, Karadeniz'in kültür ve turizm merkezindeyiz.







Trabzon Havaalanı, miting meydanı gibi... İnen uçak, kalkan uçak... Gelen yolcu, giden yolcu... Çoğu yabancı.

İnanılmaz bir kalabalık.

Turizmde patlama yaşanıyor... Sektörün altın dönemi... Korona sürecinin yaraları sarılıyor.

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Hava trafiği

Sanılıyor ki... "Karadeniz'e sadece Araplar geliyor."

Bu tamamen, "algı mühendislerinin" yaydığı hava... "Klavye kahramanlarının" sosyal medya paylaşımları.







Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile hava trafiği tablosuna baktık... Ve gördük ki;

Trabzon'a... Yurt dışından... Günde 25 uçak geliyor.

Suudi Arabistan... Almanya... Kuveyt... İsrail... Katar... Irak... Ürdün... İngiltere'den... Her yerden.

Dış hatlardan yolcu girişi... Her gün... Binlerce.

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Turist yağmuru

Trabzon'a... İstanbul'dan her gün, 20 uçak geldiğini biliyor muydunuz?

Bu uçaklardan inenlerin çoğu, dışarıdan gelenler... İstanbul aktarmalı turistler.

Havaalanında... Taksicinin biri dedi ki:

- Trabzon, Trabzon olalı, böyle turist yağmuru görmedi.

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Yer bulmak imkânsız

Gelmeden önce... Asistanımız Seçil, otelde yer ayırtmak istedi... Her zaman kaldığımız... Çarşının içinde... Zorlu Otel.

Ama... Tamamen dolu...

Hilton dolu... Ramada dolu... Radisson dolu... Usta Otel dolu... Novotel dolu... Mercure Otel dolu... Grand Otel dolu... Diğer oteller dolu.

Sabah Gazetesi Karadeniz Bölge Temsilcimiz Özgür Özdemir dedi ki:

- Abi, size Polis Evi'nde konaklayacak oda ayıracağız... Ne dersiniz?

- Teşekkürler Özgür... Bakarız çaresine... Belki yaylada konaklarız.

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Turizm bereketi

Turist... Her yerde... Meydanda... Parkta... Lokantada... Yaylada... Tarihi mekânlarda... Alışverişte.

Minibüsler... Tur otobüsleri... VIP araçları... Vali Bey, araştırma yaptırmış... Günde 7 bin turist, hareket halinde... Araçlarla gezide.

Esnaf halinden memnun...

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Huzur... Tam puan

Trabzon sakin... Huzurlu... Gece-gündüz canlı... "Arap düşmanlığı" bir yana... "Arap rahatsızlığı" bile yok... Arap, iyi alışveriş yapıyor.

Şehirde... "Suriyeli sığınmacı var mı?" diye araştırdık... Var... 3 bin 500 kadar.

Afgan daha fazla... 7 bin.

Yerli, yabancı uyum içinde.

Vali İsmail Ustaoğlu ile konuştuk... Çarşıda, pazarda herkesin söylediği şu:

- Trabzon, en huzurlu günlerini yaşıyor.

Aman nazar değmesin.

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Vur patlasın, çal oynasın

Kadın veya erkek... Araç kullanan yabancı çok... Araç kiralama şirketleri bayram yapıyor.

Araçlardan... Arap müziği de yükseliyor, batı müziği de.

Ama... İlginçtir... En çok yükselen ses... Karadeniz türküleri.

Karadenizliler... Malum... Kıpır kıpır... Hareketli.

Yabancılar da, bizimkilere uymuşlar... Şehirdeki meydanda... Parklarda... Karadeniz oyunları oynuyorlar.

***



Tam doluluk

Trabzon'a gelen turist nerede kalıyor?

Kimi otelde... Kimi apartlarda... Kimi de, kendi evinde.







Turistik yatak kapasitesi, 37 bin.

Vali İsmail Ustaoğlu dedi ki:

- Hepsi de dolu... Turizmde tarihi günler yaşıyoruz.

***



Birleşmiş Milletler gibi

Trabzon'da konut alan yabancılar... Kimler?

"Algı mühendislerine... Karadeniz'i görmeden, yorum yapanlara" bakarsanız... "Bölge Araplarla dolu."

Oysa... Trabzon'da... 40 farklı ülkeden, konut sahibi var.

Ülke ülke... İsim isim... Kayıtlar, Vali İsmail Ustaoğlu'nun masasında.

Arap ülkeleri vatandaşlarından, ev sahibi olanlar... 5 bin 672.

İlk sırada Suudi Arabistan, 2 bin 22 konut. Kuveyt 972... Katar 366... Ve diğerleri.

Özbekistan ile Pakistan'dan gelip, konut alan çok.

Filistinli... İspanyol... Rus... Yeni Zelandalı... Ukraynalı... Romen... Bunlar, "Yeni Trabzonlular."

60

Amerikalı, Trabzon'da konut sahibi... 78 de Alman.

Çarşıyı... Yaylaları gezin... Birleşmiş Milletler gibi.

Pek çok yabancının üzerinde, Trabzonspor forması gördüğümüzü de söylemeliyiz.

***



Vali Baba

İsmail Ustaoğlu... Trabzon Valisi... Bir bakıyorsunuz, hastanede...

Hastalarla sohbette.

Bir bakıyorsunuz... Bir garibanın evinde... Fakire fukaraya destek oluyor.

ngelli insanlarımızla çok ilgili... Allah razı olsun. Vali, halkın gözünde "Baba... Devlet Baba."







Vali Bey dedi ki:

Merak etmeyin... Sizin konaklama sorununuzu çözeceğiz... Yatacak bir yer bulunacak.

Diyeceğimiz o ki... Trabzon'daki oteller, moteller, pansiyonlar öylesine dolu ki... Konaklamak için torpil gerekiyor... Hem de, vali torpili.

Teşekkürler Vali Bey... Of'ta kalacağız... Adnan Ramoğlu'nun evinde... Çukurova Bölge Temsilcimiz Ersin Ramoğlu'nun kardeşi olur.

***



Yarın... Değişen Trabzon

Yatırımlar... Altyapı... Araç trafiğine kapatılan yollar...

Esnafla sohbet... Seçim, siyaset, anket.

Akçaabat... Araklı... Sürmene... Arsin... Yomra... Yazılacak çok şey var.