Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisa yükselişini sürdürüyor" diyerek söze başladı:

- Çarklar dönüyor... İhracat artıyor... Tarım, altın günlerini yaşıyor... Ortalıkta hiç işsiz gördünüz mü?

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz da benzer konuşmuştu:







- Manisa, cazibe merkezi... Türkiye'de işsizliğin en az olduğu 3 ilden biri... Eğer iş beğenmemezlik edilmezse, herkese iş var.

Yaşar Karadeniz... Manisa Valisi... Kitabın ortasından konuştu:

Eğer her gün İzmir'den çalışmak için Manisa'ya 20 bin kişi geliyorsa... Manisa'da işsizlik diye bir sorun yok.

Ama... Her yerde beklenti farkı mevcut... İş arayanın beklentisi ile işverenin beklentisi arasında fark var.

İşveren, fabrikada çalışacak eleman arıyor... İşsiz ise devlette, belediyede... Masa başında iş istiyor.

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Organize işler

Yorgunluk kahvesi... Sohbet... Kimi üzümden söz ediyor, kimi Süper Lig'den.

Emekli öğretmen... Siyaset konusunu açtı:

Koskoca Gürsel Tekin, boş konuşur mu? "HDP'ye bakanlık verilebilir" diyorsa, bir bildiği vardır.







Koskoca Bülent Kuşoğlu, ölçüp biçmeden, düşünmeden konuşur mu? "Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır" sözünü keyfinden mi söyledi?

Bunlar organize işler... Hepsi, Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dâhilinde... Derinden derine 6'lı masayı ve kamuoyunu alıştırmaya çalıştırıyor... Kendi adaylığı ve HDP desteği için.

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Türkiye'de örneği yok

Manisa modeli... Türkiye'de bir ilk... Dileriz yaygınlaşır.

Şehrin tamamının... 17 ilçenin evsel atıkları trenle Manisa merkeze taşınıyor.

Katı atık bertaraf tesislerine... Uzunburun bölgesinde.







Ayrıştırılıyor... 24.5 milyon megavat enerji üretiliyor... 102 bin evin elektrik ihtiyacının karşılanması demek.

Trenle taşıma... Yılda 16 milyon lira yakıt tasarrufu demek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün dedi ki:

- Ben, trenle katı atık taşıma işini Viyana'da gördüm... İnceledim... Beğendim... Ve Manisa'da uyguladım.

Bravo... Ne demişler? İş bilenin, kılıç kuşananın.

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Tarihe ve kültüre saygı

Saruhan Bey, Manisa'yı fethetti... 1313.

Ve kale içine bir mescit yaptırdı... Fetih Mescidi. Sonra... Ulu Cami inşa edildi... 1363... Büyük bir eser.







Fetih Mescidi, yüzyıllar içinde yok oldu... Sadece bir iki duvarı kaldı... Harabe.

Metropol ilçe Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Çelik, "Fetih Mescidi ayağa kalkıyor...

Restorasyon başladı" diye konuşunca... "Öyleyse gidelim" dedik... "Görelim." Restorasyon tam gaz devam ediyor.

Tarihi mescit öyle bir yerde ki... Manisa ayağınızın altında. Helikopterde gibisiniz.

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'Doğrucu Davut'

Kömür ve linyit üretiminde ilk sıradaki il hangisi? Zonguldak değil... Manisa.

Bakır... Krom... Altın... Manisa'da.

Zeytin... Üzüm... Pamuk... Söylemeye gerek yok... Manisa'da.

Bu konular konuşuluyordu... Kalabalıktık. Mehmet Yılmaz... Manisa'nın Doğrucu Davut'u... "Zenginliğin üzerinde oturuyoruz" dedi:

Yeter ki yatmayı, boş konuşmayı, kavga etmeyi bırakalım.

İki dönüm bostan, yan gel yat Osman... Yeterince çalışmıyoruz.

Herkes birbirini suçluyor... Suçlamayı bırak, çözüm üretmeye bak.

Kucaklaşalım... Tek sorun bu... Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok.

100 büyük yabancı şirket, Manisa'da doğrudan yatırım yapıyorsa... Yabancı ortaklı şirket sayısı her gün artıyorsa... Japon, İngiliz, İtalyan, Fransız, Manisa'da fabrika kuruyorsa... Kavgayı bırakalım da dünya ile rekabet etmeye bakalım.

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Altın yumurtlayan tavuk

Anemon Otel... Manisa'daki evimiz... Yıllarca orada konakladık.

Bu defa, Hilton'da kalıyoruz... Manisa'nın yeni oteli.

Hilton... Yanında AVM... İkisi de, Büyükşehir Belediyesi'nin mülkü.

AVM, ekimde açılıyor... Belediye sabit kira alacak... Ayrıca cirodan da yüzde 8 pay.

Hilton ve AVM... Belediye için altın yumurtlayan tavuk.

Unutmadan... Büyükşehir Belediye Başkanlığı da aynı yerde... Hilton... AVM... Belediye... Bu bölge kabuk değiştirmiş.

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Gecekondu... Dualarla yıkıldı

Tarihi Ulu Cami'nin etrafı gecekondu doluydu... Manisa'ya yakışmayan bir manzaraydı.

605 gecekondu yıkıldı... Uzlaşmayla... Törenle... Dualarla... Tebrikler, Şehzadeler Belediyesi.







Hak sahibi olan 605 kişiye, 605 yeni konut... TOKİ yapacak.

Ayrıca 54 işyeri... Bölge canlanacak.

Burası, dün Manisa'nın en değersiz yeriydi.

Yarın en değerli yeri olacak.

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Forma

Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı... Manisa'nın gururu... 5 yılda Süper Lig'e çıktı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geçen yıl bize Manisa Futbol Kulübü forması hediye etmişti.







Bu gelişte yeni hediye... Basketbol forması.

Teşekkürler Başkan.