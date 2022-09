Kurşunlu Han... Kuyumcular Çarşısı... 15 Temmuz Demokrasi Meydanı... Salihli... Turgutlu... Saruhanlı... Gazeteci dostumuz Ertuğrul Aytaç ile birlikte, "16 şehzadenin sancak beyliği yaptığı" Manisa'da dolaşıyoruz.

Kırkağaç'ta bir esnaf, Kula'da bir taksi şoförü, Gölmarmara'da bir zeytinci soruyor:

- Hıncal Uluç nasıl?







"Her geçen gün daha iyiye gidiyor" diyoruz:

Yoğun bakımdan çıktı... 10 gündür, hastanenin 11'inci katındaki odasında.

Pazar günü ağabeyi Öcal Uluç yanındaydı:

Hıncal kalk artık... Ailen... Gazeten... Okurların... Arkadaşların... Evinin bahçesindeki kedilerin... Çiçeklerin... Seni bekliyorlar.

Hıncal'ın bir ricası var... Gülerek söylüyor:

Bizim grup, önemli maçları, eskiden olduğu gibi, yine benim evdeki televizyondan izlesinler... Ev boş kalmasın... İkramda aksaklık olmasın.

***



Teşekkürler 'Vali Baba'

Kastamonu Valisi iken de böyleydi... Eli, şehit ailesinin ve gazilerin üzerindeydi... Eşi ile birlikte öksüze, yetime annelik babalık yaparlardı.

19 Eylül Pazartesi... Akşama doğru... Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Hanım bir şehit ailesinin kapısını çaldılar.

Reşat Ergün... Uzman Çavuş... Manisa'nın son şehidi.

Şehidin annesi babası, karşılarında "Devlet babayı... Devlet anayı" gördüler... Evlat acısının gözyaşları ile devlet şefkatinin gözyaşları birbirine kavuştu.

"Teşekkürler Vali Bey" dedik.

Yaşar Karadeniz... "Türkiye büyük devlet" diye söze başladı:

- Şehitlerimizin aileleri için... Gazilerimiz için... Her şeyi yapmak görevimiz.

***



Allah razı olsun

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret ettik... Yanında bir hayırsever vardı:

- Sayın Valim... Alaşehir ilçesinde bir aile sağlığı merkezi yapmak istiyorum... Protokol imzalamaya geldim.

Manisa'da, hayırsever çok.







Valilik binasının duvarlarında, hayırseverlerin fotoğrafları asılı.

Nebahat Dolman, ilköğretim okulu yaptırmış... Halil Kale, fen lisesi... Neriman Eyilmez... Şener Giritligil... Ahmet Özmen... Ezher Sevil... Mesadet Özcan... Saymakla bitmiyor.

***



Özgür Özel

Akşam yemeğini Palet Restoran'da yedik... Organize sanayi bölgesinde.

Masamıza gelen bir Manisalı... Kendisini tanıttı... Ve dedi ki:

- Millet İttifakı, cumhurbaşkanlığı için eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösterirse... Manisa Milletvekili Özgür Özel de CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını koyacak... Partide destekleyen çok... Örneğin, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba.

Sonra... Konuşmaya devam etti... İsimler... Kulisler... Neler anlatmadı ki.

***



Kırmızı dipli mum

Anadolu'da bir söz var... "Seni oraya kırmızı dipli mumla mı davet ettiler?" diye.







Metropol ilçe Yunusemre, yağlı pehlivan güreşleri düzenliyor.

Kortej yürüyüşü cumartesi... Güreşler, pazar günü başlayacak.







600 pehlivan katılacak... Yurdun her yerinden... 60'ı başpehlivan.

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, bize, dibi kırmızı mumlu davetiye verdi... "Güreşlere mutlaka bekliyoruz" diyerek.

***



Sokağın gündemi

Çarşıda, pazarda... Kahvede, lokantada... Sokakta... Neler konuşuluyor?

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin izlediği politikayı herkes destekliyor.







Cumhuriyet döneminin en büyük konut yatırımı... Manisa'nın hissesine 4 bin konut düşüyor... Manisalı memnun... İnşaat sektörü temsilcileri mutlu.

Amerika'ya... Avrupa Birliği'ne... Komşumuz Yunanistan'a... Öfke giderek tırmanıyor.

Tarım sektöründe de, organize sanayi bölgesinde de aynı sözleri dinledik... "Enerji pahalı... Destek bekliyoruz." Çiftçi ilave ediyor: "Mazot desteği şart."

***



Üreten şehir

Mehmet Yılmaz... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... "Manisa dosyasını" önümüze koydu.

Dünyanın kuru üzüm ihtiyacının yüzde 53'ünü Manisa karşılıyor.

Domates... Salça... Kiraz... Çilek... Kayısı... Erik... Biber... Kurutulmuş domates... Alıcısı çok... İsveç, Norveç, Finlandiya, Almanya, Danimarka, Rusya...







Zeytin ve zeytinyağı ihracatı... Manisa... Türkiye lideri.

Türkiye'nin toplam TV ihracatının yüzde 88'i Manisa'dan.

Klima... Kombi... Minibar... Buzdolabı üretiminde... Manisa, Türkiye birincisi.

Gelmelisiniz... Gezmelisiniz... Konuşan değil üreten Manisa'yı görmelisiniz.

***



Sevindik

Bilmiyorduk... Mehmet Yılmaz'dan dinledik... İngiltere'de, zeytinyağı yarışması düzenlenmiş:

London... 1000C... 2022... Quality... Olive Oil Awards.







Dünyanın her yerinden katılım.

Birincilik... Altın madalya... Manisa... Bintepe... Organik sızma zeytinyağı.

Tebrikler... Gurur duyduk.

***



Manisa vefası

Manisa merkezde... İlçelerde... Bu ülke için can veren şehitlerin isimlerini, alt-üst geçitlerde... Köprülü kavşaklarda gördük.

Ve... Ülkeye hizmet eden devlet adamlarının isimlerini de... Alaşehir'de Süleyman Demirel'in... Salihli'de Bülent Ecevit'in... Merkez ve Turgutlu'da Alparslan Türkeş'in... Yine merkezde Devlet Bahçeli'nin isimlerini.

Manisa... Osmanlı'ya saygıyı da unutmamış.

Alt-üst geçitlerde Kanuni de var, Fatih de.

***



Türkiye'de bir ilk

Manisa... Ortak akıl ile yükselen şehir... Huzur içinde... Ekonomi, Gaziantep gibi... Denizli gibi... Gayrisafi milli hasıla, Türkiye ortalamasının üzerinde.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile buluştuk.

"Bir proje anlatacağım... İsterseniz gidip yerinde görelim... Türkiye'de bir ilk" diyerek söze başladı.

Gerçekten de... Bir ilk.

Manisa notlarına, yarın devam edeceğiz.