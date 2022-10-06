Gelen uçaklar dolu... Giden uçaklar dolu... Uçak bileti pahalı... Vanlılar'a isteklerini soruyoruz... Öncelikli isteklerden biri uçak seferlerinin artması.

Van, uçuyor.

Caddelerde İran plakalı, Irak plakalı araçlar... Tur otobüsleri... Organize sanayi bölgesi... Yatırımlar.

Ve hepsinden önemlisi... Huzur var.







Evet... Gerçekten... Van uçuyor.

Gündüz geziyoruz, gece geziyoruz... Kent merkezinde de dolaşıyoruz, kırsalda da... Van'da büyük bir değişim yaşanıyor.

Değişime, gelişime tanıklık etmek isterseniz, Van sizi bekliyor.

***



Bardağın yarısı

Şehir merkezi... PTT şubesinin önü... Kalabalık... Kuyruk var.

Soruyoruz, "Ne kuyruğu?"

Yanıt, "Yardım kuyruğu."







Devletin çeşit çeşit yardımı var... Ve bu yardımlara muhtaç olan yığınlar var... PTT şubelerinin önünde sıralarını bekliyorlar.

Yine şehir merkezi... Lokantalar... Tıklım tıklım.

Müşterinin çoğu yabancı... İranlı.

Adana kebap... Ciğer dürüm... Karışık ızgara... Tavuk tantuni... Abagannuş... Ayran aşı.

Kuyumcu... Müşteri dolu.

Özetleyecek olursak:

Bardağın yarısı boş, yarısı dolu.

***



Vali yazlığı

Van ile metropol ilçe Edremit arasında... Göl manzaralı... 5 bin metrekare bahçe içinde... Vali yazlık konutu.

Vali Dr. Ozan Balcı... İçişleri Bakanlığı'na başvurdu:

- Yazlık evi, engellilere tahsis etmek istiyorum... Engellilerin eğitim merkezi olacak... İzninizi...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzin veriyorum" dedi.

Vali Ozan Balcı'ya... Alkışlar... Tebrikler... Teşekkürler.

***



Genel istek

İranlılar... Çeşitli şehirlerden geliyorlar... Tahran... Tebriz... İsfahan.......

İranlı kadın modaya meraklı... Kıyafet... Çanta... Ayakkabı... Kozmetik... Mağazalar İranlı dolu.







En az harcayan... Bin dolar harcıyor... Konaklama hariç... Yeme/ içme, kişisel harcamalar hariç.

5 bin dolar... 6 bin dolar harcayan çok.

Bir de bavul ticareti yapanlar var... Van'dan alıp, İran'da satıyorlar.

İranlılar ile konuştuk... Türkiye'ye, pasaportsuz girip/ çıkmak istiyorlar... Kimlikle.

Aynı istek Vanlı vatandaşlarımızda da var... İran'a kimlikle seyahat etmek.

***



"Dertleri dert edindim"

Selahattin İnal'ın unutulmaz bestesi... "Dertleri zevk edindim."

Van'da... Bu şarkının sözleri değiştirilmiş... Değiştiren de Vali Ozan Balcı.

"Dertleri dert edindim" diyor.







Geldik... Gördük... Kadın, erkek, çocuk çok kişiyi dinledik.

Gerçekten de... Vali, vatandaşın derdini kendisine dert edinmiş.

Dinliyor... Sohbet ediyor... Hatır soruyor... Dertleri çözmeye çalışıyor.

Dert çözülemezse bile... Vatandaş yine de memnun... İkram Kali dostumuzla Peynirciler Çarşısı'ndayız... Esnafın biri dedi ki:

- Aramıza giriyor ya... Garibi gurebayı, öksüzü yetimi, köylüyü fakiri, adam yerine koyup dinliyor ya... Bizlerle dertleşiyor ya... Bu bile yeter.

***



Peynirciler Çarşısı

Uğramamak olmaz... Van'a gelince... Kaleyi de gezeceksiniz, Kedi Evi'ni de... Akdamar Adası'nı da, Muradiye Şelalesi'ni de.

Ama... Tarihi Peynirciler Çarşısı'na da uğramalısınız.

Alışveriş yapmanız şart değil... Gezin... Esnafın çayını için.

Kaya Besin Pazarı'na girdik.

Van'ın olmazsa olmazı, otlu peynir. Kilogramı 135/150 lira arasında.







Çiçek balı... 185 lira.

Karakovan balı... Pervari, Çatak, Beytüşşebap, Bahçesaray'dan geliyor... 450 lira.

Tereyağı... 230 lira.

- Ey peynirci esnafı... İşler nasıl?

- Çok şükür... Bir ay önce daha iyiydi... Okullar açıldı, okul masrafı... Çarşıya gelen azaldı... Yabancılar da geliyorlar... Iraklılar bal, tereyağı alıyorlar... İranlılar da peynir.

Seçimi, siyaseti sorduk.

Değişen pek bir şey yok gibi... Bölgede siyaset, iki partili.

Hangileri olduğunu biliyorsunuz... AK Parti ile HDP.

***



Lahmacun

Vanlı misafirperver... Kime selam verseniz, çay ikram etmek istiyor.







Lokantacı... Yemeğe davet ediyor.

Lahmacun... Yanında ayran... Kabul ederseniz sevinecek.

Hepsine de teşekkürler.

Unutmadan... Üç lahmacun 20 lira.

Ey Vanlı! Sen git Bodrum'da lahmacun sat... Kaça satarsan sat... 50 liraya... 100 liraya... 150 liraya.

***



Cazibe yatırımlar

Kalkınma için... Cazibe merkezleri programı uygulanıyor.

Organize sanayi bölgesinde... Altı fabrika yapılıyor... Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı... Valilik... Kalkınma Ajansı işbirliği.

10 fabrikanın daha temeli atılacak.

Biten fabrikalar... Yatırımcılara kiralanacak.

10 fabrika da özel sektörden... Tekstil ağırlıklı.

Vali Ozan Balcı, "20 bin kişiye iş kapısı" dedi.

Yatırımlar... Geniş işsizliğinin yaygın olduğu bölgede... Kanayan yaraya merhem.

***



Antalya-Van farkı

Antalya turizminde... "Her şey dâhil" sistemi var... Ye yiyebildiğin, iç içebildiğin kadar.

Van'da... Edremit'te... Bölgedeki diğer turistik tesislerde... Yok böyle bir şey.

Otel... Sadece oda-kahvaltı.

Ekstra... Ne yiyorsan, ne içiyorsan parasını vereceksin.

İranlı... İran'da bunalmış... Eh, parası da var... Gelsin kebap... Yanında rakı da olur, viski de, şarap da.

Alan memnun, satan memnun... Kime ne?