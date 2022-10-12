Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'da... Yarın dönecek... Bakalım gelince neler söyleyecek.

CHP Genel Başkanı, daha önce de ABD'ye gitmişti... Kasım 2013'te.

Ve... Washington'da şu açıklamayı yapmıştı:

- Her kesimde, Batı'ya giden Türkiye'nin geriye doğru çekildiği gibi bir izlenim var... Biz de Türkiye'nin yalnızca AK Parti'den ibaret olmadığını anlatıyoruz.

Sedat Ergin... Amerika'dan yazdığı yazıda yorum yapmıştı:

- CHP, Washington'a AK Parti hükümetinden daha yakın duruyor. (Hürriyet... 4 Aralık 2013)

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Avrupa turu

Avrupa Birliği'nin bazı ülkelerini ziyaret... 2015... Kılıçdaroğlu, AB turundan dönünce... Şöyle demişti:

- Avrupa'daki muhataplarımız CHP'yi şöyle görüyor, 'Her şeye itiraz eden, AB'ye karşı, statükocu, askerden yana tavır almış bir parti...' Böyle bir algı yerleşmiş... Biz bu yargıyı tersyüz ettik.

Sahi... CHP, "her şeye itiraz eden parti" algısını gerçekten tersyüz etti mi?

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Rapor

Amerikan-İsveç merkezli, Silkroad Enstitüsü'nün Ekim 2008 tarihli raporunda;

Deniz Baykal'ın CHP Genel Başkanlığı'ndan istifaya ikna edileceği...

Yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun geleceği...

CHP'nin böylece Avrupa merkezli bir sosyal demokrat parti haline geleceği...

Açık açık yazılıyor... Ve daha pek çok şey. (Y-CHP... Turhan Özlü... Kaynak Yayınları... Sayfa 20)

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Değişim

Hannes Swoboda... Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokratlar Birliği Grup Başkanı ve eski Türkiye Raportörü.

2013... Kemal Kılıçdaroğlu- Hannes Swoboda görüşmesi...

Swoboda, "CHP'nin bölünmüş halde olduğunu" söylüyor... Ve devam ediyor:

- Eskisi gibi mi kalacaksınız, yoksa ileriye bakan bir parti olarak mı yola devam edeceksiniz? Eğer eskisi gibi kalacaksanız iktidara gelmeniz çok zor... CHP iktidara gelmek istiyorsa değişmeli. (Milliyet... 17 Mayıs 2013... Meriç Tafolar'ın haberi)

Avrupalının önerdiği değişim... "Kürt sorununun çözümünde CHP'nin öncü rol oynaması."

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Günün fıkrası

Nasrettin Hoca'nın evinin bacasına leylek yuva yapmış.

Hiç leylek görmemiş Hoca, evin damına çıkmış.

Leyleği yakalamış.

Ayaklarını kesmiş... Sonra da gagasını.

"İşte şimdi kuşa benzedin" demiş.

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Laiklik elden gitmiyor

Kılıçdaroğlu, Almanya'da... Şunları söylüyor:

- Ben bugün için laikliğin tehlikede olduğunu düşünmüyorum...

Böyle bir tehlike görmüyoruz. (Habertürk... 22 Eylül 2010.)

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine parti içinden tepki geliyor.

Ama... Gelen tepkiler karşısında Kılıçdaroğlu, geri adım atmıyor... Aynı söyleme devam ediyor:

- Laiklik elden gidiyor politikası izlemek doğru değil... Bize de yakışmaz. (Cumhuriyet... Utku Çakırözer... 24 Eylül 2010)

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Devlet adamlığı

Süleyman Demirel... Muhalefette iken... Ve yasaklı olduğu yıllarda... Ziyaretine gelen yabancılarla yaptığı görüşmeyi kâğıda dökerdi.

Dışişleri Bakanlığı'na gönderirdi.

"Neden?" diye sormuştum... Şu yanıtı vermişti:

- Benim bir yabancı devlet adamı ile ne konuştuğumu devletim bilmeli... Devlet arşivlerine girmeli.

İsmet İnönü de aynı tavrı uygulardı.

Şeref Bakşık... CHP'nin Bülent Ecevit'ten sonraki Genel Sekreteri. Anılarını yazdı:

(CHP ile Bir Ömür... 2009... Cumhuriyet Kitapları)

Sayfa 219... İnönü'yü anlatıyor:

- Ana muhalefet lideri iken, devlet adamı ciddiyetiyle, yabancılarla yaptığı görüşmelerde devlet arşivine yardımcı olmaya özen gösterirdi.

İnönü... Böyle görüşmelerde... Yanında bir tanık bulunduruyor.

Yanlış anlama olmasın... Ve sağlıklı not alınmasını sağlamak için.

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"Şahsım partisi"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit'e bir soru sorulunca... Konu parti politikası ile ilgiliyse... Çoğu kez Ecevit şöyle derdi:

- Bu aşamada sorunuza yanıt veremeyeceğim... Yetkili kurullarımızla görüştükten sonra sorunuzu yanıtlayacağım.

Yetkili kurullar... Merkez Yönetim Kurulu... Parti Meclisi.

Ama... O eskidendi.

Şimdi... Her şey değişti.

CHP... Şahsım partisi haline geldi.

Öyle olunca... Lider, kendi başına siyaset üretir... Kamuoyuna açıklar.

Kurullardaki üyeler de... Parti politikasını, televizyondan öğrenmiş olurlar.

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Çıkmaz sokak

Milletvekili... "HDP'ye bakanlık verilebilir" diyor.

Diğeri... "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmazsa masa devrilir." Lider... Her hafta cebinden bir tavşan çıkarıyor.. .

Sonuncusu, başörtüsü, türban konusu.

Özetle... CHP'de... Sinir uçlarıyla oynanıyor.

Tabanın... CHP'li seçmenin sinir uçlarıyla.

Ve... Masadaki ortakların.

Herhalde partinin, bu şekilde büyüyeceği düşünülüyor.

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Taban olmadan asla

Kemal Kılıçdaroğlu... Göründüğü kadarıyla, İyi Parti... Saadet Partisi... Deva Partisi... Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarını memnun etmek istiyor.

Elbette masadakileri memnun etmek isteyecektir.

Ama... Onlara gülücük dağıtırken... Tabanının sesine de kulak vermelidir.

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Günün sözü

İsmet İnönü'ye ait... 61 yıl önce söyledi... 24 Ağustos 1961'de... CHP'nin, 15'inci kurultayında... Ama hala güncel:

"Parti içi meselede vatandaş, ciddiyetten uzak gördüğü hafif manzaralar için üzülmektedir."