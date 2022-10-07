Beğendik... Öneriyoruz... Model yaygınlaşmalı... Devlet-millet buluşmasında ve kaynaşmasında o kadar önemli ki.

Sahada 50 ekip var... 3'er kişiden oluşuyor... 3'ü de kamu personeli.

Geziyorlar... Mahalle mahalle... Köy köy.

Kapıyı çalıyorlar... "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve sayın valimizin selamlarını getirdik."

Aç ve açıkta kimse var mı? Araştırıyorlar.

Soba yanıyor mu? Tencere kaynıyor mu? Soruyorlar.

Diğer sorular: "Kamu hizmetine ulaşmakta bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Size zorluk çıkaran var mı?"

Yanıtlar not ediliyor... Sorunlar, 5 gün içinde mutlaka çözülüyor.

Devletin, milletin ayağına gitmesi modeli.

Uygulama... Yüzde 100 başarılı.

Van Valisi Dr. Ozan Balcı'yı kutluyoruz... Ve Van modelinin, devlet politikası olmasını öneriyoruz.

***



Sıfır dilenci

Cadde cadde... Çarşı çarşı... Gezdik... Dilenci göremedik.

Van'da... Dilencilik, ayıp ve yasak. Anadolu ruhu... Dayanışma duygusu... Kimsenin dilenmesine gerek yok... Fakire, herkes yardım ediyor.

Buna rağmen yine de dilenen çıkarsa... Yasak devreye giriyor... Görevliler, dilenciyi götürüyor.

Ceza yok... Sadece uyarı var:

- Dilenme... Ne ihtiyacın varsa bize söyle... Devlet tarafından karşılanacak.

***



Gerçekten "şanlı"

İranlı turist çok... Otelde... Lokantada... Alışverişte...

Takside... Minibüste... Eğlence yerinde.

İnsanlık hali... Kimi cüzdanını düşürüyor, kimi çantasını bir yerde unutuyor.

İranlı turistin, Özalp ilçesinde, çantasını minibüste unuttuğu gibi.







Minibüs şoförü Hekim Alkan çantayı buluyor... İçi para dolu:

25 bin dolar... 9 bin 300 Türk Lirası... Ve tomar tomar Suudi Arabistan riyali.

Şoför Hekim, otel otel dolaşıyor...

Ve çantanın sahibini buluyor.

Van'da, benzer olay, o kadar çok ki... Hepsinde de mutlu son.

Vanlı, turiste yan bakmıyor, turistin kayıp parasını cebine atmıyor.

***



Sıra Ermeni turizminde

Turizm... Akın akın gelen İranlılar... Van ekonomisine, can suyu.







Otelde... Lokantada... Çarşıda... Vanlılar bizden yazmamız için ricada bulundular:

- Sıra Ermeniler'de... Onlar da gelsinler... Ermenistan sınır kapısı da açılsın... Kars ekonomisine de büyük katkısı olur, bize de.

***



Beklenti

Devletin sağlık hizmetleri... İyi.

Özel hastane... Var. Vanlı'nın beklentisi:

Yeni özel hastane... Bir ya da iki... Ama marka hastane... Adı bilinen, zincir hastane.

Böyle bir hastane olursa... Hasta hazır... Vanlı... İranlı.

***



Tarım... Hayvancılık

Türkiye'deki meraların yüzde 10'u Van'da... Ülkenin, küçük hayvan varlığında Van, 3'üncü sırada.

Ova derseniz... O da var.

Biraz teşvik... Tarım ve hayvancılık şaha kalkacak.







Vali Ozan Balcı... Kırsalda... Traktör üstünde... Köylünün arasında.

Tarım... Çok önemli... Sertifikalı tohum desteği.

Tarımsal sulama için, gölet şart... 6 gölet yapılacak.

Koyun kredisi... Her aileye 100 koyun. Sıfır faiz... 5 yıl ödemesiz.

Bazı ailelerin 30 koyunu var... Ya da 40/50... Kredi veriliyor... Koyun sayısı 100'e çıkıyor.

Hedef... Vali Ozan Balcı açıkladı: 1 milyon koyun.

***



İlk evim... İlk işyerim

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi... Van'ın payı 3 bin 200 konut.

Edremit'te 400, Erciş'te 830 konut.

Van merkez... İpekyolu... Gevaş... Muradiye... Çaldıran... Talep çok.

Beklenti tavan yapmış.

***



Siyaset... Ve gündem

Peynirciler Çarşısı'nda... Kahvaltıcılar Sokağı'nda... Cumhuriyet Caddesi'nde... Anket... Parti... Seçim... Siyaset.

İkram Kali, "Göreceksiniz" dedi:

- Van'da siyaset, dün iki partiliydi. Bugün yine iki partili... Değişen bir şey yok... Sadece oy oranları biraz farklı olur, o kadar.

Seçmen... Oyunu gizlemiyor... Ya AK Parti diyor ya da HDP.

HDP seçmeni, yeni bir açılım paketi bekliyor... "Bunu yaparsa Erdoğan yapar" diyen çok.

CHP... 24 Haziran 2018'de yüzde 2.64 oy almıştı... Oyunu artırmaya çalışıyor.

MHP... Oy oranı... Son seçimde yüzde 3.08 idi... Çalışıyor... Artırmak için.

Seçim heyecanı... Yok böyle bir şey... Siyasetten ziyade ekonomi konuşuluyor... Turizm... Mazot... Elektrik faturası... Yaklaşan kış... Isınma...

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Eğitim

Varsa eğitim, yoksa eğitim... Bütün okullara kütüphane... 105 anaokulu ile 19 kreş ihalesi... Ve yeni yapılacak 100 okul için hazırlık... Vali Ozan Balcı, bu konulara odaklanmış.

Ekim ayıyla birlikte... Hazırlık kursları.







Hafta sonlarında... Okullarda... 2 kurs olacak.

Lise giriş sınavları için kurs.

Ve... Üniversiteye hazırlık kursu.

Eğitimden söz etmişken... Meslek eğitimi çok önemli... Onu da yazalım:

Sanayi için ara eleman... Meslek lisesi öğrencisine 300 lira... 8 ay boyunca... Yeter ki meslek öğren... Uygulamadan 10 bin öğrenci yararlanacak.

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İranlı kadın

İran'da bir kadın... Mahsa Jina Âmini... Suçu, başını biraz açmak... Örtünme kurallarını ihlal.

Cezası, "ölüm."

İran'da... Dünyanın pek çok yerinde gösteriler... Protestolar.

İranlı kadının istediği... Van'daki kadın gibi yaşamak.

İsteyen başını kapatır...







İsteyen yarı açar, isteyen tam.

İranlı kadın... Van'da güzellik salonunda... Kozmetik mağazasında.

Otelde... Lokantada... Sokakta... Alışverişte... Bazıları akşamları eğlencede... Dansta.

Unutmadan... Pek çok İranlı kadını da kırtasiyede gördük.

Çocuğu için okul malzemesi alıyor.

Van... Öylesine renkli ki...

Lokantada, Türkçe konuşan İranlılar...

Mağazada, Farsça konuşan Türk tezgâhtarlar.

Kış gelmeden... Van sizi bekliyor.