Nereye baksanız TIR... Avrupa'ya açılan sınır kapısı Kapıkule "TIR ormanı... TIR denizi."

İhracat tam gaz... Makine... Tekstil... Yedek parça... Sebze... Meyve... Konserve... Kuru gıda... Aklınıza ne gelirse.







Her gün... Çıkış yapan TIR sayısı bin 200'ün üzerinde.

Eylül 2022... Tam 37 bin 11 TIR.







Ekim... İlk 15 gün... 18 bin 874 TIR.

Yaşar Önel ile birlikte... Merak ettik... "1 saatte kaç TIR Türkiye'den Avrupa'ya gidecek?" diye... Saymaya başladık... Başımız döndü... Yorulduk.

İhracat... Türkiye "bütün zamanların" rekorunu kırıyor.

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Recep Usta

Recep Zıpkınkurt, bir ara izin istedi... İlerideki bir masaya gitti, döndü.

"Yunanistan'dan gelen işadamları" dedi:

- Sürekli geliyorlar... Türkiye'yi çok seviyorlar... İyi para bırakıyorlar.







Az sonra... Bir okuyucumuz masamıza uğradı... Recep Seleci.

Mesleği "döşemecilik."

Bulgar... Ya da Yunan... Aracını Recep Usta'ya bırakıyor... Bir hafta sonra gelip alıyor... Aracın bütün koltukları ve tavan döşemesi yenilenmiş oluyor.

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Ocakbaşı keyfi

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt... Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk... Yaşar Önel... Akşam yemeğindeyiz.

Sağımızdaki masada Bulgarlar... Kadınlı erkekli... Rakı... Kebap.

Solumuzdaki masa... Yunanlar... Şarap... Kebap.

Edirne'de diğer lokantalar... Durum aynı. Şehir... Gündüz canlı... Geceleri cıvıl cıvıl.

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'Garantili' servis

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt anlattı:







Bulgar... Yunan... Arabasının bakımını Edirne'de yaptırıyor.

Sadece bakım değil... Boya... Kaporta... Motor yenileme... Elektrik aksamı... Lastik... Araç, 15 gün Edirne'de kalıyor... Her yeri tamir ediliyor.

Verilen hizmet garantili... Ticaret ve Sanayi Odası'nın garantisi.

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'Çok şükür'

Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, "Ürün iyi para etti" dedi:

Buğday... Ayçiçeği... Çeltik... Kanola... Mısır... Üreticinin yüzünü güldürdü.

3 nehrin birleştiği bir coğrafyadayız... Meriç... Tunca... Arda... Tarım ve hayvancılıkta iddialıyız.

Bölge insanı çalışkan... Çok şükür iç piyasa da iyi, ihracat da.

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Siyaset 'out' ekonomi 'in'

Seçim... Siyaset... Partiler... Gündem... Nereye gitsek soruyoruz.

Asma Altı Ocakbaşı'nda da "aynı konu" açıldı.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Siyaset, seçim kimsenin umurunda değil" dedi.

Edirne'de ekonomi öylesine canlı ki... Şehir "banknot matbaası" gibi.

Öyle olunca... "Para saymak" varken, siyaset kimin umurunda.

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Kırtasiye

Bulgaristan'dan... Yunanistan'dan gelenler... Giyecek alıyorlar... Yiyecek alıyorlar... Yoğun şekilde.







Ama... "Kırtasiye malzemesi" aldıklarını bilmiyorduk.

Defter... Kalem... "Düzine düzine" götürüyorlar.

Ve bir de "okul çantası."

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İşte 'Yunan kamuoyu'

Önceleri... Yunanistan'dan gelen çokmuş... Ziyaret... Alışveriş... Bavul ticareti.

Sonra... Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim...

Karşılıklı sert demeçler... Gelenlerin sayısı azalmış.

Şimdi... Yine artış başlamış... Hem de hızlı... Yunanlar, iki komşu ülke arasında gerilim istemiyorlar... Kendi hükümetini eleştiren çok.

İki genç... Nişanlılar... Atina'dan gelmişler... Edirne'den gelinlik ve damatlık alacaklar.

Tanıştık... Adresimizi istediler... Bizi düğüne davet edecekler.

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Bavul ekonomisi

Çeşit bol... Boy boy... Renk renk... Samsonite... Delsey... Rimowa... Sansara... Away... Calvin Klein... Pierre Cardin... FPM Milano.

Duymadığımız, bilmediğimiz bavul markası... O kadar çok ki.

Yunan ya da Bulgar müşteri... Alışverişini yapıyor... Ve aldıklarını da "marka bavula" dolduruyor.

Bavul sektörünün "işi tıkırında."

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Rakamların dili

Ağustos 2022... Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin giriş yaptıkları sınır kapıları... Edirne "dördüncü sırada."

İlk 3 il... Antalya... İstanbul... Muğla.

İzmir... Hepsinden geride... "Beşinci sıra."







"Ocak-ağustos" dönemine bakacak olursak...

Edirne... İstanbul ve Antalya'nın ardından "üçüncü sırada."

İnanç turizmi... Kültür turizmi... Ama "ille de alışveriş turizmi." Ve... Bir ayrıntı daha:

"Ocak-ağustos" döneminde yurtdışından Edirne'ye gelen "ziyaretçi" sayısı... 3 milyon 70 bin 303.

Bir şehir ki... Her hafta "95 bin kişiyi" ağırlıyor... Özellikle de... Haftanın son 3 günü... Cuma, cumartesi, pazar.

Ekonomik sorunlar "Edirne'yi teğet geçiyor."

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Yarın... Kırklareli

Tarih... Kültür... Sanat... Doğal güzellik... Osmanlı'nın eski başkenti Edirne anlatılır gibi değil.

Camiler... Sinagoglar... Kiliseler.

Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" muhteşem Selimiye Camii.

Tarihi Han... Kapalıçarşı... Taş köprü... Bedesten... Arasta.

Yerli yabancı turist çok...

Avrupa'dan... Kore'den... Japonya'dan.

Dolaşırken... Telefonumuz çaldı... Arayan Turhan Altıntel... Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı:

- Hani gelecektiniz... Neredesiniz?

- Şimdi yola çıkıyoruz... Bir saate kalmaz oradayız.

Allahaısmarladık Edirne... Ver elini Kırklareli.