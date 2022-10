Oteller dolu... Hafta sonları yer bulmak imkânsız... "Yabancı" her hafta sonu 2-3 günlüğüne gelip de... Otelin geceliğine "bin 800 lira" vereceğine... Ev alıyor.

Bulgar da alıyor, Yunan da.

2+1... Yepyeni konut... 1 milyon 600 bin lira.

"1 +1" konutun alıcısı çok... 1 milyon lira.

Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelip Edirne'de işyeri açanlarla konuştuk... "Şükretmeyi" bile öğrenmişler:

- Kardeş Türkiye... Var işler güzel... Şükür.

Onlar... "Yeni Edirneliler."

***



Aman nazar değmesin

Spor ayakkabı... Kadın, erkek... Renk renk... Marka marka.

Lumberjack... Nine West... Kinetix... Nike... Adidas... Puma... U.S. Polo Assn.

150 lira... Kredi kartı geçerli...

Ama "Bulgar da Yunan da peşin para ile alışverişte."







1. Kapkaç yok... "Kimse kimseyi rahatsız etmiyor."

2. Zabıta görev başında... Zaten zabıtaya da pek görev düşmüyor... "Herkes birbirine saygılı."

3. Belediye Başkanı Recep Gürkan, çarşıda, pazarda... "Bizimkilerin" sorunlarını dinliyor, "yabancılarla" sohbet ediyor.

Edirne huzurlu... Edirneli mutlu... Allah nazardan korusun.

***





Bagajlar 'inşaat malzemesi' dolu

Bulgaristan'da, "konut sektörü...

Müteahhitlik" bizden farklı... Şöyle ki:

Müteahhit evin "dışını" yapıyor, satıyor... "İçini siz yapacaksınız."

Yani... Mutfak... Banyo... Yer döşemesi... Fayans... Musluk... Aydınlatma... Duvar kâğıdı... Boya... Hepsi "sizin işiniz".

Bulgar... Edirne'ye geliyor... Otomobille...

Kamyonetle... "İnşaat malzemesi" alıp götürüyor.

Evinin mobilyası... Yine Türkiye'den.

Aferin Bulgar müteahhitlerine... Zira... "Edirne ekonomisini" canlandırıyorlar.

***



Crocs

Dünyaca ünlü terlik markası... Kadın, erkek...

Kırmızı... Mavi... Yeşil... Sarı... Pembe... Mor.

Öyle sanıyoruz ki... Crocs... Crocs olalı... Bu kadar müşteriyi bir arada görmedi.

Yunan... Bulgar... "Üçer beşer" alıyorlar.

Onlara göre "sudan ucuz... 150 lira."

Bu Crocs "yerli ve milli" Crocs... Türkiye'de üretiliyor, "yabancı" almak için birbiriyle yarışıyor.

***



'Can suyu' ötesi

Deterjan... Sabun... Çamaşır suyu... Çöp torbası... Kâğıt havlu... Temizlik bezi... Alan alana.

Persil... Vernel... Yumoş... Fairy... Ariel... Omo... Bingo... Finish... Pril... Pervol... Alıcısı çok.

Bulgar... Yunan... Evini barkını, "bizim ürünlerle" temizliyor.

Banyoda... Bulaşıkta... Yine "bizim deterjanlar".

Sadece bunlar mı? ... Hayır.

Masa örtüsü... Perde... Nevresim takımı... Havlu... Bornoz... Çarşaf... Kilim... Hepsi de "Made in Türkiye".

Van'da, "İranlıları" görmüştük... Van ekonomisine "can suyu".

Edirne ekonomisine "komşuların" katkısı için ise "can suyu sözü çok hafif kalır".

***



Konut sektörü... 'Canlı'

İşyeri kiraları artmış... Daha da artıyor. İstanbul'dan... Yurdun değişik yerlerinden gelip Edirne'de işyeri açan çok.

Konut kiraları da öyle. Bulgar... Yunan... "Ev kiralıyor." Hafta sonları otele para vermektense "kiraladığı evde kalıyor".

"Bavul turizmi" konut sektörünü de olumlu etkilemiş... Ev satın alan ve kiralayan çok olunca... "Sektör" canlanmış.

***



Afiyet olsun

Edirne'nin ziyaretçisi çok... Yerli-yabancı... Sadece "Komşular" değil, dünyanın pek çok yerinden gelenler var.

Lokantalar dolu. "Bizimkiler" ciğer yiyorlar... Ciğer bir Edirne klasiği.

"Yabancılar... Hele de Bulgarlar, Yunanlar" Türk yemeklerine bayılıyorlar.

En sevdikleri ise... Sulu yemekler... Ve kebap... Pide... Lahmacun.

***



Ucuzluk

Nerede görülmüş böyle ucuzluk?

5 kutu lokum... 60 lira.

"Bitişikte" havlu satılan işyeri var... "3 havlu 40 lira."







Çarşıyı gezmeye devam... Sırada "pişmaniyeci".

4 kutu pişmaniye 60 lira.

Yaşar Önel, "Abi... Bak bak" dedi:

- Tek kutu alan yok... Alan birkaç kutu birden alıyor... Baklava... Lokum... Pişmaniye... Kurabiye.

***



Sebze-meyve pazarı

Belediye Başkanı Recep Gürkan, "sebze meyve pazarını da gezmemizi" istedi.

Domates... Üzüm... Biber... Salatalık... Patlıcan... Kabak... "Poşet poşet" alıyorlar.







Patlıcanın kilosu, 10 lira... Salatalığın da... Bulgar'a, Yunan'a göre "ucuz mu ucuz".

Elma... Armut... Muz... Aklınıza ne gelirse... Pirinç... Nohut... Kuru fasulye... Mercimek... Yağ.

Ne kadar anlatsak boş... Görmelisiniz... "Yabancı" Türkiye'deki bolluğu görünce... Cüzdanında ne varsa "çarşıda boşaltıyor".

***



Ve... Yorgunluk hamamı

Çarşıyı, pazarı gezeceksiniz... Alışveriş edeceksiniz... Lokantada yemeğinizi yiyeceksiniz... Bütün gün dolaşıp yorulacaksınız... Arabanın bagajını dolduracaksınız... Sonra da döneceksiniz... Bulgaristan'a... Yunanistan'a.







"Komşular" bu yoğunlukla direksiyonun başına geçmek istemiyorlar.

Doğru hamama... "Türk hamamı." Dünyaca ünlü.

Edirne'ye gelip de hamama gitmemek... Büyük eksiklik.

***



Yarın... Kapıkule-2022

Yüzlerce değil... Binlerce TIR... Avrupa'ya, "mal" taşıyorlar... Yiyecek, içecek... Sanayi ürünleri... Tekstil... Makine... Mobilya.

Edirne'de çarşı, pazar "ana baba günü... Kalabalık".

Kapıkule... Daha da kalabalık.

Hepsi... Ve ötesi... Fotoğrafları ile... Yarın.