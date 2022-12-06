Bu coğrafyaya gelmeden önce... "Soranlar, uyaranlar" olmuştu:- Terör... Güvenlik sorunu... Gitmesen olmaz mı?

Güneydoğu konusunda... Toplumun bir kesiminde... Anarşi... Terör... Korku algısı var.

Oysa... Olgu çok farklı.

Mersin, Trabzon, Antalya ne kadar güvenli ise... Şırnak da o kadar güvenli... Huzur içinde.







1. Güneydoğu'da çok güzel şeyler oluyor.

2. Türkiye'nin batısında... Çok kişi, bunları bilmiyor.

3. Genellemek elbette yanlış... Ama... Kimi aydın... Siyasetçi... Halktan o kadar kopuk ki.

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Köye dönüş

Önemli sorun... Şehirde, ilçelerde... Cizre'de, İdil'de... Çok kişi derdini anlattı:

- Köyümüze dönmek istiyoruz... Doğduğu köyü görmeyen gençler var... Köy zenginliktir... Tarımdır, hayvancılıktır... Arıcılıktır... Ne olur Sayın Valimize söyleyin. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ile birlikte Vali Osman Bilgin'i ziyaret ettik... Dinlediklerimizi aktardık.

Vali Bilgin, dedi ki:

- Gabar bölgesinde 22 köy 1987'den bu yana kapalı... Yolları yapılıyor... Köyler açılacak... Gabar yeniden hayat bulacak.

Vali Bey'in sözlerini... Şehir meydanında... Kahvede... Şırnaklılara söyledik... Sevindiler. "Köy hayattır... Nefes alırız... Üretiriz, satarız, para kazanırız" dediler.

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ADEM

Aile Destek Merkezi... Şırnak'ta 26 ADEM var.

Sosyal ve kültürel etkinlikler... Mesleki eğitim.







Anne geliyor... Çocuğunu ADEM'deki kreşe bırakıyor... Kendisi üretiyor... Halı... Kilim... Reçel... Yerel ürünler...

Alıcısı çok... Kadın para kazanıyor.

Vali Osman Bilgin'i kutladık.

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Güzel haber

Vali Osman Bilgin... İlçelerde... Sokakta... Halkın içinde... Çözüm odaklı... "Yeni bir Şırnak doğuyor" dedi:

24 kömür ocağı açık... Türkiye'nin ilk Kömür OSB'sini kuruyoruz... Bin 500 kişi çalışacak.







Gezdiniz, gördünüz... Şehir huzurlu... Sıfır risk... 40'ın altında terörist kaldı... Onlar da mağaradan çıkamıyorlar.

Şırnak Üniversitesi... 5 bin öğrenci... Yurt sorunu yok.

5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 98. Dersliklerde öğrenci sayısı 38'den 24'e düştü.

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Çılgın proje

Osman Geliş... Geçen yıl, "Yol" demişti... Yine "aynı sorunu" seslendirdi:

Şırnak-Van karayolu... 410 kilometre... Çile yolu.







Yeni yol yapılıyor... Kestirme... Tüneller... Viyadükler... Yol 180 kilometreye inecek.

Büyük ihtiyaç... Bölgenin çılgın projesi... Yol inşaatının hızlanmasını istiyoruz.

Bu konuyu/sorunu... Kuzey Irak'ta da dinledik... İnanılır gibi değil.

Merak ettik... Sorduk:

- Sizi neden bu kadar çok ilgilendiriyor?

İbrahim Al-Khalil Sınır Kapısı Müdürü Farsat Mohammed dedi ki:

- Irak sıcak... Van ise yayla... Yaz sıcağında Van'a gideriz.

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Kitap kafe

Şırnak'ta... İlçelerde... Gördük.

Çayını iç... Dersini çalış... Sınava hazırlan... Sohbet et.

Beğendik... Yaygınlaşmasını bekleriz... Yurt genelinde.

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Botan turu

Otellerde... Turizmde... Maşallah canlılık var.

Konakladığımız Şehr-i Nuh Otel Müdürü Veysi Asma, "6 aydır işler iyi" dedi:

- Geçen yıl... 44 kez kültür turu düzenlendi... Bu yıl 128'e çıktı... Bölge için büyük olay.

Konforlu otobüs... Mihmandar... Hakkâri... Yüksekova... Beytüşşebap... Uludere... Şırnak... Cizre... İdil.

Hakkâri ve Şırnak'ta konaklama.

Turizm bereketi... Ekonomiye can suyu.

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Yatırım iklimi

Huzur olunca... "İklim" değişiyor... Şırnak'ta "yatırım iklimi" gözledik.

Cizre... Gaziantepli işadamı... 1 milyon liralık yatırım... 60 bin metrekare yer tahsis edilmiş... Plastik fabrikası.

Masa, sandalye, şezlong üretecek... Irak'a ihracat.

İşsizlik... Bölgenin en önemli sorunu... Bütün çalışmalar istihdama yönelik... Tekstil kent kuruluyor...

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Sığınmacı yok

Malatya... Kahramanmaraş... Mersin... Nereye gitsek sığınmacı dolu...

Şırnak'ta... Sığınmacı göremedik?

Nedenini sorduk... Dediler ki:

- Gelip de ne yapacaklar?

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İşte nabız

Çarşı... Pazar... Esnaf... Şoför... Emekli... Lokanta... Kahve... Nabız tuttuk.

Market... Dedi ki:

- Eğer hendek olayı olmasaydı, Şırnak uçmuştu... Hendek terörü bizi geriletti... Enerjimizi tüketti... Yorulduk.

Sonra... Kahveci söze girdi:

- PKK'yı ABD, Avrupa ve FETÖ'nün ordudaki uzantıları şımarttılar.

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Amin

Şırnak'tan ayrılma zamanı... Arkadaşlarla vedalaşırken... Osman Geliş dedi ki:

Allah, devletimize güç versin... Meclis'te bütçe görüşülüyor... Allah, bütçemize bereket versin.

Dinleyenlerden... Gür bir ses yükseldi:

"Amin."