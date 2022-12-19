Kuzey Mezopotamya... İnanç ve diller kenti... Turizmin parlayan yıldızı... Binlerce yıllık tarih... Sümer, Asur, Urartu, Makedon, Pers, Roma, Abbasi, Osmanlı... Uygarlıkların beşiği.

Gezdik... Çarşı, pazar... Köy... Sorduk... Dinledik.

Sıcak gündem "ne siyaset, ne de seçim."







Hatta... Ekonomi bile "ikinci planda."

Ortak gündem... Milletin dilinden düşmeyen söylem:

- 2023'te... Cumhuriyet'in 100. yılında... Türkiye'nin 100 şehri olacak... Bu 100 il arasına Midyat'ın da girmesini istiyoruz... Başkan Erdoğan lütfen sesimizi duysun.

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MENDERES'TEN ERDOĞAN'A



Ankara'nın... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "böyle bir projesi" var mı?

81 olan il sayısı "100'e" çıkarılacak mı?

Bilmiyoruz.

Ama... Geçen ay Tarsus'ta... Bu ay da Midyat'ta... Herkes inanıyor ki... "100'üncü yılın projesi... Müjdesi" işte bu olay... 19 yeni il.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret ettik.

Başkan halkın içinde... Sokağın nabzını biliyor... Dedi ki:

Osmanlı döneminde "Midyat il idi."

27 Mayıs 1960'ta darbe olmasaydı... İdam edilmeseydi... "Adnan Menderes, Midyat'ı il yapacaktı... Söz vermişti."

"Cumhuriyet'in 100. yılında 100 il" projesi içinde yer almak istiyoruz.

Demokrasi şehidi Menderes'in verdiği sözü, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yerine getirmesini bekliyoruz.

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ÇARŞI



Kuyumcular Çarşısı... Giyimciler Çarşısı... "Restorasyon... Çarşılar yenileniyor... Esnaf memnun."

Ali Aslan... 50 yıllık kuyumcu... 35 yıldır "Kuyumcular Derneği Başkanı." Dedi ki:







Bu yıl turizm yüzümüzü güldürdü... İşler iyi... Çok şükür.

Bu gidişle... Allah'ın izniyle... TOGG da alacağım.

Ölmeden önce Midyat'ın il olmasını görmek istiyorum.







Suriye'de doğdum... Sünni'yim... Kürdüm... Osmanlı torunuyum... Demokratım.

Altılı masada iş yok... Güven vermiyor... Millet koalisyondan korkuyor.

Eski Erdoğan hızlı başlamıştı... Bana kart gönderirdi... Hız kesmeden devam etsin.

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YILLARIN RÜYASI



Belediye Başkanı Veysi Şahin, eski Mardin Milletvekili... Doğruyol Partisi. 15 Haziran 2000... Kanun teklifi... "Midyat'ın il olmasına" dair.

Teklifin altında dört imza:

Veysi Şahin... Saffet Arıkan Bedük... Nevzat Ercan... Ve Turhan Güven.

Yani... İl olma talebi "yılların hayali... Rüyası... Beklentisi."

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ŞİMDİ MODA "BUTİK OTEL"



Şırnak'ta yeni moda... "Butik otel."

Eski konak restore ediliyor... 5-6 odalı otel oluyor... Veya 10 odalı.

Özel uçakla gelenler... "Oteli kapatanlar" var.

Başkan Veysi Şahin "Para burada... Butik otelde" dedi.

Biz de böyle bir yerde konakladık... "Eski konak... Daha önce kilise imiş."

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HOLLYWOOD GİBİ



Midyat... Film platosu gibi... Bir Bulut Olsam... Aşka Sürgün... Berivan... Sıla... Hercai... Aşk Bir Hayal... Ağa'nın Kızı... Say say bitmiyor.







Pek çok dizi burada çekilmiş... Çekiliyor... Tamamı veya bir kısmı.

Rus filmi... "Yazı tura." Çekildiği yer Midyat.

TRT 6... Hevi (Umut)... Kürtçe... 21 bölüm çekilmiş... Devamı çekiliyor.

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BİR KANAAT ÖNDERİ



Şehmus Kutlu... Kanaat önderi... Çarşının "Ağabeyi."

Çay içtik... Sohbet ettik... Dedi ki:







Siyasetçiler kavga etmesinler... Millet kavgayı, kötü sözü onaylamıyor... Gerilim istemiyor.

Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye çok akıllıca hareket etti... Bu işe bulaşmadı... Doğrusunu yaptı.

Suriye ve Mısır'la bir an önce barışalım... Geç bile kaldık.

Gündemimiz turizm, ekonomi ve hizmet.

Seçimde... Aday listesi çok önemli... Halkın desteklediği isimler listeye girmeli.

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ALLAH RAZI OLSUN



Geçen yıl gelmiş ve görmüştük... Hoşumuza gitmişti.

Belediye Başkanı Veysi Şahin "makam aracı" kullanmıyor... Kendi aracına biniyor.

Makam aracı... "Gelin arabası."

Gelin de memnun, damat da.

Başkan... İnşaat Mühendisi... "Maaş almıyor."

Maaşı "engelli kız öğrencilere burs."

Başkan... Herkesin duasını alıyor.

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ORTAK SES



Bulvarlar açılmış... Köy yolları asfalt... Parklar... Millet bahçesi... Spor tesisleri... Midyat kalıbına sığmıyor... Büyüyor.







Çorbacıya gidiyoruz... Telkâriciye uğruyoruz... Taksiye biniyoruz... Ve herkesten aynı sözleri dinliyoruz:

- İl olmak istiyoruz... 2023'de Başkan Erdoğan'dan bu müjdeyi bekliyoruz.

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YAZMAZSAK OLMAZ



Aziz Sancar... Nobel kimya ödülü alan bilim adamımız... Milletçe gururumuz.

Aziz Hoca, Mardinli... "Savur" ilçesinden.

Savur... Midyat'ın "komşusu." Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in makam masasında "bir çerçeve."







Aziz Sancar'ın sözleri... Veysi Şahin'in "rehberi."

Çerçevedeki yazı... Paylaşalım.

Dürüst olursanız hayatı doğru yaşarsınız.

Zikzaklı yolda istediğiniz hıza ulaşamazsınız.







Çünkü hız limitini aştığınızda sonunuz felaket olur.

Daima emin olun ki hayatınız güvende olsun.

Kimseye yanlış yapmayın ve size yapılan yanlışları asla kabul etmeyin.

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BEĞENDİK



Gezerken... Bir parkta "Sağlık kabini" gördük... "Minik bir sağlık ocağı" diyelim.

Yerli turist... Yabancı turist... Veya Midyatlı... Kadın, erkek... Uğrayan çok.

Nabza bakılıyor... Şeker ölçülüyor... Ateş kontrolü yapılıyor... Belediye'nin hizmeti... Ücretsiz.

Eğer... "Ziyaretçinin" bir sağlık sorunu varsa... Hemen hastaneye gönderiliyor.

"Midyat modeli." Herkes memnun... Hoşumuza gitti... Diğer belediyelere de öneririz.

***

MİDYAT DİZİSİ



Dizi filmlerin çekildiği Midyat, bir günde anlatılır gibi değil.

Daha yeni başladık... Devamı var... Yarına... Ve sonrasına.