Gabar Dağı'nda petrol varmış, Karadeniz'de yeni doğalgaz rezervi keşfedilmiş... Bunlar doğru mu yoksa yaklaşan seçimin propaganda malzemesi mi? Günlerdir tartışılıyor... Ağzı olan konuşuyor. Ama... Asıl mesele... "Doğalgaz ya da petrol" değil.

Mesele Erdoğan'ın "bir şekilde" gitmesi.

Gitsin de nasıl giderse gitsin... Tren kazası da olabilir, yorgun bir kurşun da, darbe de, zehirlenme de... Yeter ki gitsin.

İçeride, dışarıda "Erdoğan gitsin" lobisi öylesine güçlü ki.

Ve... Erdoğan gidince de "kına yakacak... Lokma, helva dağıtacak" o kadar çok insan var ki.

İşte "meselenin özü" bu.

***

MERSİN LİMANI



Dönem, Menderes dönemi... "Demokrat Partili yıllar."

Dönemin şarkısı "Menderes gitsin... Uçak kazasıyla... Darbeyle... Bir şekilde... Gitsin de gitsin."

İşte o dönemde... Mersin Limanı'nın temeli atıldı... Törende Cumhurbaşkanı Celal Bayar da vardı, Başbakan Adnan Menderes de.

"Malum koro" sesini yükseltti:

1. Kaynak israfı... Para denize dökülüyor.

2. Mersin'in limana ihtiyacı yok... İskele yeterli. (Alman iskelesi... Uray Caddesi üzerinde.)

3. İçel Milletvekili ve TBMM Başkanı yeniden seçim kazansın diye Mersin'e liman yapılıyor.

Oysa... Mersin'e liman şarttı... Defalarca büyütüldü... Hâlâ yetmiyor.

Fakat... "Mesele" liman değildi... Menderes'in "bir şekilde" gitmesiydi.

Sonunda "istenen" oldu... Menderes "gitti... İdamla."

***

SEYHAN BARAJI



Adnan Menderes, Başbakan... Süleyman Demirel'in "mühendislik yılları."

Menderes "Mühendis Demirel'i" Adana'ya yolladı... Seyhan Nehri üzerine baraj yapması için... "Kadro" kuruldu... Yerli, yabancı.

Ve... "İstemezük lobisi" ayağa kalktı:

Köstebekler... Seyhan Nehri'nin önüne örülen duvarı delecekler.

Barajda su toplanınca... Köstebeklerin açtıkları deliklerden su sızacak.

Sonunda baraj patlayacak... Adana'yı su basacak.

Şaka değil... Gerçek... Demirel'den defalarca dinlemiştik.

***

KEBAN



Cumhuriyet döneminin "ilk dev yatırımı."

Genç Başbakan Demirel'in "ilk aşkı."

Demirel barajın temelini atınca... İçeride, dışarıda kıyameti koparanlar oldu.

Almanya'nın ünlü dergisi Der Spiegel yayın yaptı:

"Keban... Türklerin onursal fiyaskosu... Zemin çatlak... Bir nehir kadar su sızdıracak."

Türk medyası, Der Spiegel'in yayınını "manşete taşıdı."

Evet... Bildiniz... "Mesele" baraj değildi... "Demirel'in gitmesiydi."

Sokakta... "Morrison Süleyman... Yolculuk ne zaman?" sloganları atılıyordu.

Sonunda... Baraj bitti ama... Demirel de "bir şekilde" gitti... 12 Mart 1971 Muhtırası.

Unutmadan...

1. Keban hâlâ devrede... "Türkiye'nin gururu."

2. Der Spiegel'in yayınını büyüten "gazetelerimizden biri" masamızdaydı... Bir gün... "Bakan Mehmet Özhaseki" gördü... Aldı, gitti... Hâlâ getirmedi.

***

KARADENİZ



Karadeniz... Filyos... Doğalgaz sondajı... Bölgeye Kasım 2021'de gittik... Gördük... Yazdık.

Kasım 2022... Yine gittik... 30 gemi... Fatih, Kanuni, Yavuz... Ve diğerleri.

Sondaj... Montaj... Kablo döşeme... İletişim hatları... Ve üçte biri kadın olmak üzere 7 bin personel... 7/24 mesai.

Köksal Toptan ile birlikteydik... Orada bize anlatıldı ki:

- Sahilden 170 kilometre uzaklıkta... 4 bin metre derinlikte... Yeni doğalgaz rezervleri bulundu.

Ama... "Bu bilgiyi" Erdoğan açıklayınca...

"Kıyamet koptu." Kıyamet koparanlar zahmet edip de "bölgeye" gitmediler... "Mühendisleri" dinlemediler... Dedik ya... "Mesele doğalgaz değil, Erdoğan'ın güçlenmemesi... Bir an önce gitmesi."

***

GABAR DAĞI



Övünmek gibi olmasın... Türkiye "Gabar Dağı'nda petrol bulunduğunu da" yine bizden öğrendi... SABAH... 5 Aralık 2022.

Şırnak'taydık.

Akçay Köyü'nde... Kasrik Bölgesi'nde... Cudi Dağı civarında... "Yüksek tekerlekli arazi araçlarını" gördük... Üzerlerinde "TPAO" yazılıydı... Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı.

Şehirde... Otelde... "Mühendisler" gördük... Kadın, erkek... "TPAO personeli."

Ve öğrendik ki... Türk mühendisi... Türk işçisi... Gabar'da petrol bulmuş.

Sevindik... Yazdık... Manşet... SABAH... 5 Aralık 2022.

Ama... Bu müjde "Erdoğan tarafından seslendirilince..." Yine... Aynı çevrelerde... İçeride, dışarıda "önce derin bir sessizlik... Ve ardından da öfke."

Nedeni belli... "Bu buluş ya Erdoğan'ı güçlendirirse... Ya Erdoğan gitmezse?"

***

YAŞANMIŞ HİKÂYELER



Batı... Uluslararası lobi... "Boru" değil... Yabana atamazsınız.

İçerideki "İstemezük" lobisi... O da "boru" değil... Kimse küçümsemesin.

Eğer... "Tek başına iktidar olan" güçlü bir lider varsa... Söz dinlemiyorsa... "Gitsin... Bir şekilde... Öyle veya böyle... Yeter ki gitsin" deniliyorsa... "Kader ağlarını örmeye başlar."

Yine Demirel'den devam edelim.

Demirel, Moskova'ya gidince... Bazı anlaşmalar yapınca... İskenderun Demir Çelik gibi... Aliağa Rafinerisi gibi... Seydişehir Alüminyum gibi...

Ve... Enerji yatırımlarını hızlandırınca... Baraj temelleri atınca...

"Sokak" karıştı... CIA devreye girdi... "Demirel karşıtlığı tırmandı."

1. İstenen, beklenen oldu... Demirel düşürüldü... "Muhtıra."

2. Yerine gelen hükümet, enerji yatırımlarını durdurdu... Gerekçe... "Bu kadar enerji gereksiz... Elektriği toprağa mı vereceğiz?"

3. Amerikan Başkanı, Ankara'ya uçak gönderdi... Muhtıra ile gelen hükümetin başkanı Nihat Erim, "ABD Başkanı'nın yolladığı uçakla" Amerika'ya gitti.

***

MESELENİN 'ÖZÜ... ÖZETİ'



Batı... Özellikle de Amerika... Türkiye'nin "Rusya ile yakınlaşmasını" istemez.

Yönetimin başındaki isim "çat kapı" Moskova'ya giderse... Hele hele Putin'le dostluk ederse... Batı "pirelenir."

"Gitsin de gitsin... Bir şekilde gitsin... Bir an önce gitsin" senaryosu, filmi, şarkısı başlar.

15 Temmuz darbe girişimi mi?.. "Varsın olsun."

Darbeciler Amerika'ya, Avrupa'ya mı kaçtılar?.. "Hoş gelmişler."

"Meselenin özü" bu... Gerisi, Erbakan Hoca'nın deyimiyle "fasarya." Anlamadınız mı?

***

NİCE YILLARA



Yarın 31 Aralık Cumartesi... Güle güle 2022.

Pazar... 1 Ocak 2023... Nur topu gibi "yeni yılımız" doğacak.

Nice yıllara... Sağlıkla... Mutlulukla... Ve birlik beraberlik içinde.

2023'te... Dolaşmaya davam... Acaba nereden başlasak? Hangi sınır boyundan?