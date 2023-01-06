Çarşamba... Saat 19.00... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi... Anadolu Yayıncılar Derneği'nin, Anadolu Medya Ödülleri töreni.Ödül alanları kutluyoruz... Ve başarılarının devamını diliyoruz.







Anadolu medyasını milletin evinde... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladığı ve ödülleri bizzat verdiği için Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyoruz.

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ONUR ÖDÜLÜ



Birkaç ay önceydi... AYD Başkanı Sinan Burhan ziyaretimize gelmişti.

- Anadolu medyasını teşvik ediyoruz... Yarışma düzenliyoruz... Sizden jüri başkanlığı yapmanızı istiyoruz.







Konferans... Panel... Jüri üyeliği... Maalesef, "Hayır" diyoruz... Vakit sorunu.

Ama konu, Anadolu... Anadolu medyası olunca... Akan sular durdu.

Külliye'de... "Yarışmaya katkımız... Jüri başkanlığımız" nedeniyle... Onur ödülü plaketi bize verildi... Cumhurbaşkanı tarafından.

Teşekkürler.

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KADIN BAŞARISI



Toplam... 19 ödül verildi.

Kurum olarak ödül alanlar oldu...

Yerel radyo gibi... Yerel gazete gibi.







Bir de yetenek ödülleri vardı... Program ödülleri... Yerel gazete yöneticisi ödülleri gibi.

Ödül alanların çoğu kadın... Semra Aman Akyürek... Duygu Dilek... Ceren Uysal... Makbule Ünal... Çiğdem Doğan gibi... Kadının yükselişi... Başarısı sevindirici.

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UYGULAMALI İLETİŞİM EĞİTİMİ



Amerika'da... Yerel medya, ulusal medyaya eleman yetiştiren okullardır.

Stanford Üniversitesi'nin iletişim hocalarının tamamı gazetecilerdir... Televizyon ekibidir.

Aynı üniversitede, gazete yayımlanır... İlan alır... Bayilerde satılır.

Gazeteyi, öğrenciler çıkarır.

Televizyon yayını da vardır... Stanford'da evlerde izlenir.

Yayını yapan yine öğrencilerdir.

Külliye'de... Töreni izlerken... Aklımızdan, Stanford'da görüp hayran kaldığımız eğitim sistemi geçti.

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HAYATİ NİZAMOĞLU



Yılın yerel gazete özel ödülü... Muğla Hamle Gazetesi... Hayati Nizamoğlu'na verildi.

Onun ödüllendirilmesi, bizim önerimizdi.

Bölgesindeki orman yangınları sırasında öylesine sorumlu bir yayıncılık yaptı ki... Her türlü övgüye değer.

Sadece yayın mı? Hayır.







Hayati Nizamoğlu, esnafta ne kadar kazma, kürek varsa satın aldı... Yangın bölgesine taşıdı... Yangınla mücadele edenlere destek.

Eşi Adile Nizamoğlu... Günlerce börek/ çörek yaptı... Yangın bölgesine yolladı. "Yangını söndürmeye çalışanlar aç kalmasınlar" diye.

Ve oğlu Burak Nizamoğlu... Marketlerdeki enerji içeceklerini topladı... Son sürat yangın bölgelerine ulaştırdı... "Yangınla mücadele edenlerin enerjileri artsın."

Tebrikler Hayati... Muğla seninle ve ailenle gurur duyuyor...

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YEREL DESTEK



Aslında... Ödüllendirilmesi gereken daha pek çok yerel gazeteci var... Televizyoncu var... Radyocu... Programcı... Yazar.

Ama... Ödül kategorisi sınırlı.

Gezdiğimiz illerde yerel gazetelere, televizyonlara uğruyoruz.

Uğramaya devam edeceğiz... Ödül veremesek de kutlayacağız.

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HOŞUMUZA GİTTİ



Külliye'ye... Ödül törenine... Ailesiyle gelenler de vardı.

Örneğin... Yılın yerel gazete yöneticisi ödülünü alan Semra Aman Akyürek.







Balıkesir'den Ankara'ya... 535 kilometre... Bir geceliğine geldi... Eşi Kamil Akyürek, çocukları Nursima ve Muhammedcan Akyürek ile.

Takıldık... "Yoruldunuz" diye.

Başarının takdir edilmesi... Ödüllendirilmesi... Bütün yorgunluklarını unutturmuştu.

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15 TEMMUZ DESTANI



Yerel gazeteler... Televizyonlar... Radyolar... Sorunları çok... Ama yıkılmıyorlar... Ayaktalar.







Kütahya... Manisa... Konya... Eskişehir... Alanya... Mersin... Sivas... Samsun... Trabzon'da... Yurdun her köşesinde... Yerel medya, "15 Temmuz hain darbe girişimine karşı destan yazdı."

Anadolu medyasında, darbeye davetiye... Yabancı hayranlığı... Yerli ve milli karşıtlığı göremezsiniz.

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SEÇİM NE ZAMAN?



Törenden sonra... Salondan çıkarken... Etrafımızı saranlar oldu.

Seçim tarihini soran o kadar çok ki.

Anadolu'dan gelen gazeteciler... Yakınları... Değişik yaş ve meslekteler.

O sırada sahneye baktık... Cumhurbaşkanı Erdoğan, hâlâ oradaydı.

Çevresini, fotoğraf çektirmek isteyenler sarmıştı.

Bize seçim tarihini soranları sahneye... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönlendirdik:

- Sorunuzun yanıtı orada.

Ve... "Sahneye hücum" başlayıverdi.

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GÜNÜN SORULARI



Değişik illerden gelen meslektaşlarla... Yakınlarıyla sohbet ederken... Bazı sorularını not ettik.

Örneğin... Yerli otomobil... Togg'un fiyatını soranlar oldu.

Adana ile Mersin arasındaki Çukurova Havaalanı'nın ne zaman açılacağını soran da.

Yüksek Hızlı Tren ile ilgili istekler... Sorular... Çok.

Ve... Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

Kimi bize sordu, kimi de tahminini söyledi.

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HUZURUN TEMİNATI



Terörle mücadele... Pençe-Kilit harekâtı... Kahraman ordumuzun sınır ötesinde, kış şartlarında sergilediği başarı... Yerel medya mensupları, övgüyle söz ettiler.

Hakkâri'de... Huzurun tadını çıkaran insanlardan dinlediklerimizi, değişik illerden gelen gazeteci arkadaşlardan da dinledik.

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İŞ BİLENİN



Sinan Burhan... Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı... "Hazır, Cumhurbaşkanı varken... Diğer pek çok görevli oradayken... Fırsat bu fırsat..."







Yerel medyanın durumunu anlattı.

Yapılan bazı düzenlemeler için teşekkür etti.

Sonra da... Sorunları... Talepleri sıraladı.

Tahmin edersiniz... Üyelerinden bol alkış aldı.