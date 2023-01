HAKKÂRİ

Hakkâri'nin girişinde... Solda... Tepede... Seyir terası var... Terastan görülen manzara harika. Aşağıda... Pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış, İran ve Irak'la sınır komşusu, kadim şehir.

Yukarıda ise... 3 bin 467 metre yüksekliğe sahip... Karla kaplı Sümbül Dağı.

Terasta... Kocaman bir yazı:







"Hakkâri'de hayat var." Şehirde... Değişik yerlerde... Aynı yazıyı görüyorsunuz.

Gerçekten de... Hakkâri'de hayat var.

Vali İdris Akbıyık açıkladı...

Dağdaki terörist tekli sayıda... 7-8.

Şanlı ordu... Kahraman özel harekât... Terörün kökünü kazıyınca... Pençe-Kılıç ve devam eden Pençe-Kilit operasyonuyla sınır güvenliği sağlanınca... Bölge huzur içinde... İnsanlar mutlu... Şehir gece-gündüz canlı.

Evet... Hakkâri'de hayat var.

***



Kadınlar... Süper Lig'de

Öğleden sonra... Hava soğuk... Ama kadın futbolcular yeşil sahada... Antrenmanda.

Hakkârigücü... Mavi-beyaz... Süper Lig'de.







Takım iddialı... Puan sıralamasında 2'nci sırada... Şampiyonluğa oynuyor. İlk sırada Gaziantep var... Beşiktaş 5'inci sırada.

6 yabancı kadın futbolcu var... Kenya, Gana, Zambiya ve Nijerya'dan.

Kaleci... Nijeryalı Toçi... 35 yaşında... Renkli, neşeli... Hakkâri'nin sevgilisi.

Toçi, penaltı atmamızı istedi... "Vali Bey atsın" dedik... 2 penaltı... Biri gol... Diğerini Toçi kurtardı.

***



İşsizlik

İşsizlik... Türkiye ortalaması yüzde 12... Hakkâri'de ise yüzde 20.

Genç nüfus... Gençler iş istiyor.

Çare yatırım. Yüksekova ilçesine, Organize Sanayi Bölgesi kurulacak... Büyük ihtiyaç.

Hakkâri merkezde... Atölyeler gördük... Tekstil... Kuzey Irak'a giyim kuşam ürünleri satılıyor.

Bazı atölyeler ise yerel ürünler üzerine... Organik... Sumak... Nane... Elma kurusu... Domates kurusu... Ürün çok.

***



Alkışlar Vali'ye

Kurs... O kadar çok ki... Kadınlar, erkekler... Ve binlerce kursiyer... Vali İdris Akbıyık'ı kutladık.

2022... İl merkezinde... İlçelerde... 1000'in üzerinde kurs.







24 bin kursiyer... 14 bini kadın.

40 müzik kursu. İlgi öyle yoğun ki.







Engelliler için de kurslar var... 40 kişi eğitim alıyor. Slogan, "Engelleri üreterek aşıyorum."

Kilim... Geleneksel et sanatlarının modernizasyonu... Dikiş, nakış... Resim... "Hakkâri girişimci kadınlarını yetiştiriyor" kursu bile var... 77 kadın kursiyer.

***



Maden

Hakkâri'de... Dağlarda... Maden çok... Özellikle de çinko ile kurşun.

Terör nedeniyle... Maden ocakları uzun süre kapalı kalmış.

Şimdi huzur ortamı...

Maden ocaklarında üretim var... Yılda bir milyon ton üretim.







7 büyük maden şirketi aktif durumda.

Vali İdris Akbıyık ile Organik Tarım Evi'ne uğradık... Çay içmeye.

Kadınlar hazırlık yapıyorlardı.

"Akşam 450 kişilik yemek organizasyonu var" dediler.

Maden şirketlerinden birinin yeni yıl yemeği.

Yemekleri sorduk... Söylediler:

Düğün çorbası... Dogaba... Doleme... Keledoş... Gulul... Ev baklavası... Lalaped tatlısı.

***



Önce eğitim

Okul öncesi... İlkokul... Ortaokul... Lise... Üniversite... 80 bin öğrenci.

Vali Akbıyık, milli eğitim müdürü gibi. Okul okul dolaşıyor.







5 yıl önce... Tıp kazanan yoktu... 2022... 24 öğrenci tıp fakültesini kazanmış. Hepsine de burs... Hayırsever desteği.

Okullarda bilgibeceri atölyeleri var... 160 atölye.

Okulun birinde öğrenciler satranç oynuyorlardı... Bizimle de oynamak istediler... Hakkımızı Vali Akbıyık'a devrettik.

***



Spor

Kayak merkezi... 55 bin çocuğa kayak öğretilmiş... Sıfır masraf.

Yetişkin... 22 bin kişiye kayak eğitimi...

Ücretsiz.

"Yüzme bilmeyen kalmasın" kampanyası. 8 bin kişiye yüzme eğitimi... Elbette parasız. Gençler için... Her şey yapılıyor... İl genelinde 326 proje uygulamada.

Çim yüzeyli, kapalı, 14 futbol sahası... 9 mini basketbol sahası... Yarı olimpik 4 yüzme havuzu... 2 gençlik merkezi... Say say bitmiyor.

***



Parlak gelecek

Hakkâri'nin geleceği... Bizce 3 ayaklı:

Turizm... Doğa turizmi... Kayak... Foto safari... Doğa sporları... Rafting... Dağcılık.

Sınır ticareti... 2 ülkeye sınırı var... Büyük imkân.

Ve madencilik... Güvenlik sağlanınca üretim artıyor.

***



İlk evim

Merak ettik... Sorduk... "İlk evim... İlk işyerim" kampanyasına Hakkârili ilgi gösterdi mi?

"Göstermez olur muyuz?" dediler.

İl genelinde 804 kişi sırada.

***



Huzur bereketi

Mahalleler arası futbol turnuvası.

Kurumlar arası basketbol turnuvası.

"Birleşen kalpler... Gönül köprüsü" projesi... Bazı şehirler ile güçlü kadınlar etkinliği.

Hakkâri kıpır kıpır... Huzurun bereketi.

***



Siyaset

Bölgede, aşiret çok... Pinyanişi aşireti... Ertuşi aşireti... Herki aşireti... Gerdi aşireti... Diğerleri... Ve aşiretlerin kolları.

Aşiret liderleri, bölgenin kanaat önderleri.

Aşiret liderlerinin çoğu, AK Parti'den aday adayı.

Bölgede siyaset 2 partili... AK Parti ile HDP.

Diğerleri... Ah! Keşke onlar da olsalar... Ama sadece tabelaları var.

***



Bölgeden manzaralar

Hakkâri'de... Kadın hayatın her alanında... Kızlar okulda... Hakkâri Fen Lisesi'nin 450 öğrencisi var... Yüzde 70'i kız... Gel de sevinme.

Kız kaçırma yok denecek kadar az... Sevindik.

Kadına şiddet... Büyük şehirlere göre çok az.

"Kan davası" derseniz...

Bölge gerçeği... Çoğu arazi anlaşmazlığı kaynaklı.

Vali Akbıyık, davalıları barıştırıyor... Bir defasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da gelmiş, kan davası sona ermiş.

***



Anneler

Son 4-5 yıldır... Dağa çıkan yok.

Tam tersi... Dağdan inen var.

Hakkâri anneleri, zaman zaman toplanıyorlar... Eylem yapıyorlar... Terörü kınıyorlar... Dağdaki çocuklarını istiyorlar.

Ve... Hakkâri anneleri sık sık Diyarbakır'a gidiyorlar... Anneler buluşması.

***



Ayrılık vakti

Hayır... Bitmedi... Hakkâri üzerine yazılacak daha o kadar çok şey var ki.

Yollar... Viyadükler... Tüneller...

Köylerdeki oyun parkları.

Sanat Sokağı... Sınır kapıları... Tarım... Hayvancılık... Köylüye destek.

Ama... Dönme zamanı... Zira bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Anadolu Basın Yarışması ödül töreni var... Jüri başkanıyız... Katılmamız gerekiyor.

Allah'a ısmarladık Hakkâri.