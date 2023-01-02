HAKKÂRİ

Edirne'ye 2 bin kilometre uzaktayız... İstanbul'a, İzmir'e bin 800 kilometre... Sınırdayız.

Zap suyu... Gürül gürül akıyor.

Yiğidim... Mehmedim... Özel harekâtçım, jandarmam, polisim "3 bin 500 metrede... Dağın tepesinde" nöbet tutuyor.







Kahraman ordum... Sınırın ötesinde... Zap, Metina, Avaşin ve Basyan bölgesinde "Pençe-Kilit" harekâtına devam ediyor.

Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde... Huzuru dolu dolu yaşayan Hakkâri'deyiz.

2022'yi uğurluyor, 2023'ü karşılıyoruz.







Vali İdris Akbıyık... Hakkârililer... Senem Kansu, Arafat Aydın, Başak Karagöz, İsmet Demir, Hülya Durgun, Mehmet Piri... Ve diğerleri... Yeni yılı türkülerle kutluyoruz:

"Hakkâri dağ kentidir,

Mertlerin meskenidir.

Şu Hakkâri insanı,

Çok misafirperverdir."

***

"ŞU HAKKÂRİ İNSANI..."



Hava soğuk mu soğuk... Geziyorduk... Donduk.

Bir "kadın kooperatifine" girdik... Çay içtik... Dinlendik.







Aynur Duman Özbay... "Aman ayaklarınıza dikkat edin" dedi ve... Kendi ördüğü bir çift çorabı hediye etti.

"Şu Hakkâri insanı" gerçekten de türküdeki gibi.

Birisi, "ayaklarınız üşümesin" diyor.

Diğeri... Evine, yemeğe davet ediyor.

***

DERS



Caddede, kavşakta... Meydanda... Trafik ışığı yok.

Gece, gündüz trafik işliyor... Ve "sıfır trafik kazası."

Gündüz dolaştık... Akşam da... Kimse kimseye korna çalmıyor.

Yolun karşısına geçeceğiz... Yayaya saygı... Şoför duruyor.

Görmesek inanmazdık.

Ey "Haso" diye, "Memo" diye... "Cahil" diye, Doğu insanına burun kıvıranlar!

Gelin, Hakkârili 'den alacağınız çok ders var.

***

ASIM'IN NESLİ



Hakkâri'de... İl genelinde... İlçelerde, köylerde... Öğrenciler, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'a mektup yazdılar... Binlerce mektup.

Okundu... 40 mektup finale kaldı.

Sonra... Bir kez daha okundu... Ve...

30 Aralık Cuma günü... Birinci, ikinci ve üçüncüye ödül verildi.

Asım'ın neslinden büyük şaire mektuplar o kadar güzel ki... "Kitap olarak" basılsa yeridir.

***

SAAT 08.00... ALTAY CADDESİ



Hakkâri'de hava erken ağarıyor... Sabah yürüyüşü... Dükkânlar çoktan açılmış.

Delta İnşaat... Hamit İrden... 20 yıllık esnaf... Nalbur.

"Çayımı için" diye ısrar ediyor.

Sohbet... Üç çocuğu var, üçü de okula gidiyor.







Soruyoruz... "Hamit, halin nicedir? Hakkâri'de durum nedir?"

Başlıyor anlatmaya:

Vallahi işler güzel, çek senet ödeniyor.

Bir kriz var... Şartlara uyum sağlayıp, ona göre tasarruflu hareket ediyoruz.

Terör anarşi bitti ya, çok şükür... Hepimize özgüven geldi... Yoksa sabah 07.30'da dükkânı nasıl açardım?

***

DEVLETİN VALİSİ



Hakkâri... Şehitler diyarı... Asker, polis, korucu... Ve siviller... Anneler, babalar, çocuklar.

Vali İdris Akbıyık, "bin 995 şehidimiz var" dedi:

- 448'i Hakkârili.







Vilayet binasında "Şehit aileleri ve gazilerin" odası mevcut.

Vali Akbıyık, "Şehitlerin emanetleri ile" yakından ilgili...

Anne babalarına, eş ve çocuklarına sahip çıkıyor... Aç, açıkta bırakmıyor... Namerde muhtaç etmiyor.

Teşekkürler Hakkâri Valisi.

***

HİLTON



Saat 23.00... Telefon... Arayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

"Hilton'da mısınız" diye sordu.

Evet... Hakkâri'ye Hilton geldi... "Büyük olay."

Yüksekova ilçesinde "DoubleTree By Hilton" açıldı.







Yatırımcıları... Seyfettin Karay... Servet Karay... Cihan Karay.

"Proje" 4 yılda bitti... Bölgenin "prestij" oteli.

Süleyman Soylu'ya "hayır" dedik:

- Hilton... Yüksekova'ya yakışmış... Gördük... Çok da beğendik... İlgi büyük... Otel dolu... Ama biz Yüksekova'da değil, Hakkâri'de geceliyoruz.

Bölge... Öyle gelişiyorlar ki... Hilton da geliyor... Yatırımcı da.

***

YILBAŞI YEMEĞİ



Gelenek... Görenek... Yerel kültür... Adet... "Özel günlerin" yemeği... "Kıris."

Düğünde... Bayramda... Özel bir misafir geldiğinde... Yılbaşında... Masada mutlaka "Kıris" olacak.

Teşekkürler Hakkâri... Bizi "Kıris" ile ağırladılar.

Kemikli et... Ceviz içi... Etli pirinçli köfte... Kuru üzüm... Soğan... Sumak... Nohut... Domates salçası... "1.5 saat kaynatılacak."

İşte size "Hakkâri klasiği" Kıris yemeği... Lezzetli mi lezzetli.

Yemek bahane... Hakkâri'nin ev sahipliği, misafirperverliği "şahane."

***

"VATAN BÖLÜNMEZ"



Bölge gerçeği... "Aşiretler."

Aşiret çok... Aşiretin reisi, bu coğrafyada "kanaat önderi."

Tahir Adıyaman... "Jirki" aşiretinin lideri.

Vilayette karşılaştık... Biz girerken o çıkıyordu... Vali İdris Akbıyık'ın kapısı herkese açık.







Tahir Adıyaman ile bir süre sohbet ettik... Dedi ki:

Devletin yanındayız... Allah devlete millete zeval vermesin.

Ailemizden şehitler verdik... Terörden çok çektik.

Çok şükür şimdi huzur var... Güvelik içindeyiz... Mutluyuz.

Görüyorsunuz Hakkâri çok değişti.

Vedalaşırken... Tahir Adıyaman, "Bu söylediğimi ne olur yazın" dedi:

- Vatan bölünmez... Bu mübarek vatanı kimse bölemez.

***

VATAN SANA CANIM FEDA



Hakkâri huzur içinde... Yüzler gülüyor.

Zira... Mehmetçik görev başında... Özel kuvvetler... Polis... Jandarma... 7/24 görevde... Vatan nöbetinde.

Zira... Kahraman ordu sınır ötesinde... Zap'ta, Metina'da...

"Kükremiş sel gibi, bendini çiğneyip, aşıyor... Yırtıyor dağları, enginlere sığmıyor, taşıyor."

Türkiye... "Vur patlasın çal oynasın" yeni yılı karşıladıysa...

Kara kışta... Dağlarda... "Vatan sana canım feda" diyerek, kahramanca görev yapan yiğitlerin... Kahramanların sayesinde.

***

YARIN... YİNE "BURADAYIZ"



Çukurca... Yüksekova... Şemdinli... Derecik... Dağlar dağlar... Karadağ... Türemiş Dağı... İncebel Dağı... Konaklı Dağı... Altın Dağları... Kar altındaki dağlar.

Karlı dağların eteklerindeyiz... Manzara şahane.

Türkiyem, sancılı ve güzel ülkem.

Hakkâri'm... Sınırda yükselen şehrim.

Gezmeye doyamıyoruz... Yarın... Yine bu coğrafyadayız.