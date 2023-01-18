Akdeniz'in incisi... Ne zaman gelsek, Taşucu'na kadar uzanmak isteriz... 100 kilometre... Ama... Yol... Çile bülbülüm çile. Bu mevsimde... 1.5 saatte zor gidersiniz.

Yaz döneminde... 3 saatte gidebilirseniz ne mutlu.

Hele Antalya'ya devam etmeye kalkarsanız... Vay halinize.







Mersin-Antalya arası... Yaklaşık 500 kilometre... 9 saat, 10 saat çile/işkence.

Mersin'de... Vali Ali Hamza Pehlivan ile bir araya gelince konuyu açtık.

Mersin-Taşucu yolunu... Ve devamını... Yılların kanayan yarasını.

Vali Pehlivan dedi ki:

- Size iyi haberlerim var... Sevineceksiniz... Yapılanları yerinde görmek ister misiniz?

***



Sevinçli haber

Edirne Kapıkule sınır kapısı... Otoban başlıyor... Mersin'e kadar devam ediyor... Bin 216 kilometre.

Mersin'den sonra... 40 kilometre daha otoban... Çeşmeli'ye kadar.

Devamı... Erdemli... Kocahasanlı... Ayaş... Kızkalesi... Silifke... Taşucu... Trafik ışıkları... Dur/kalk... Allah, sürücülerin yardımcısı olsun.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, sevineceğimiz haberi verdi:

- Otoyol... Taşucu'na kadar uzatılıyor.

Oh... Çok şükür.

***



Dağlar dağlar

Vali Pehlivan'a sorduk:

- Ya sonrası... Taşucu ile Antalya arası... Özellikle de Gazipaşa'ya kadar...

Bu güzergâh, Türkiye'nin en zor arazisinde... Akçalı Dağları... Orta Toroslar... Batı Toroslar... Akarsular... Virajlar...







Proje... Akdeniz sahil yolu projesi... Dev yatırım... Çok sıfırlı rakam.

Mersin-Antalya yolunun 264 kilometresi, Mersin il sınırları içinde.

İnşaat bitince... Yol 36 kilometre kısalacak... 228 kilometreye düşecek.

Yolda... 28 tünel... 38 kilometre.







16 viyadük... 5 kilometre.

9 köprü... Farklı uzunluklarda.

3 kavşak... Değişik seviyelerde.

Dedik ya... Büyük proje.

Büyüklüğü anlamak için... Gelip görmek gerek.

***



Antalya ayağı

Yolun, Antalya il sınırları içinde olan kısmı 219 kilometre.

Çalışmalar aralıksız sürüyor. Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı aradık.

"Sizin tarafta durum nedir?"

Çok iş yapılmış... Yapılmaya devam ediliyor... Yüzlerce iş makinesi. Dağlarla mücadele ediliyor.

5 tane çift tip tünelden 4'ü tamamlanmış.

Gazipaşa-Anamur arasında Gökçebelen Tüneli... 11 kilometre... Çalışmalar devam ediyor.

64 köprü ve viyadük... 57'si bitmiş.

Özetle... Mersin-Antalya arası... Türkiye'nin en büyük şantiyesi.

***



Biten işler

Soracaksınız... Tamamlanan işler ne kadar?

228 kilometre yolun 200 kilometresi, bölünmüş yol olarak tamamlanmış.

28 tünelin 16'sı açılmış.







16 viyadüğün 5'i bitmiş.

9 köprü... Hepsi yapılmış.

Farklı seviyeli 3 kavşaktan 2'si tamamlanmış.

Unutmadan...

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne bağlantı yolu da var... 1.6 kilometre... Hazır.

***



Alkışı hak edenler

Gabar'da petrol, Karadeniz'de doğalgaz sondajında çalışanlar arasında... Kadınlarımız çok.

Çukurova Havalimanı... Kadın mühendis... Sosyal güvenlik uzmanı... Çok.

Ve... Akdeniz Sahil Yolu... Tüneller... Köprüler... Viyadükler... Yine kadın mühendisler... Alkışı hak ediyorlar.

***



Dün... Bugün

Bolu Dağı Tüneli... Z kuşağı bilmez... Temeli atıldı... Ve... Tam 16 yılda tamamlanıp açıldı.

Biz yapamadık... İtalyanlar da geldiler... Güç bela bitirildi.







Bugün... Tünelleri açanlar, viyadükleri yapanlar... Türk müteahhitleri... Türk mühendisleri... Türk işçiler.

Onlarla ne kadar gurur duysak yeridir.

***



Aklımızdan geçenler

Akdeniz Sahil Yolu'nda... Neler düşündük neler.

1960'lı yıllarda Keban Barajı'na... 1970'lerde Boğaz Köprüsü'ne, 1980'lerde Ankaraİstanbul Otoyolu'na karşı çıkanlar... Sonunda mahcup oldular.

Daha gerilere gitmek istemiyoruz... Türk siyasetinin bu konudaki karnesinde zayıf not çok.

Adnan Menderes gibi bir büyük siyaset ve devlet adamı, "İstanbul için yaptığı imar çalışmalarından... Vatan Caddesi'ni açmaktan dolayı" yargılandı.

Ve... Mahkûm edildi.

Eserlere karşı çıkanların...

Menderes'i idam edenlerin isimlerini kimse hatırlamıyor.

Ama... Bu ülke için taş üstüne taş koyanların isimleri... Havaalanlarında... Üniversitelerde... Bulvarlarda yaşıyor.

***



Gurur abideleri

Gabar... Sakarya Doğalgaz Sahası... Çukurova Havalimanı... Akdeniz Sahil Yolu... Ve Anadolu'nun dört bir yanında devam eden yatırımlar.

Bunlar... Milletin eserleri.

Ah keşke herkes gelip görebilse... Gurur duyulacak projeler.

"Türk üniversitelerinden mezun olan mühendislerle... Vanlı, Karslı, Silifkeli, Anamurlu, Alanyalı, Erzurumlu, Erzincanlı işçilerle... Gurur duyuyoruz."

***



Çağlar da deliniyor

Cumhuriyet'in 100. yılında... Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda... Mersin ile Antalya arasında... Türkiye, sadece dağları değil, çağları da deliyor.

İktidarlar gelirler, giderler.

Mahkeme kadıya mülk değildir... İnsanlar fanidir.

Ama... Eserler kalır.

Bugün, Mersin... Tarsus... Adana... Seçim... Siyaset... Ekonomi... Adana 5 Ocak Gazetesi kuruluş yıldönümü gecesini yazacaktık.

Ama... Mersin-Antalya karayolu inşaatını görünce... Çukurova notları yarına kaldı.