Bölgeye hizmet verecek... Adana ile Mersin arasında... 350 bin nüfuslu Tarsus'un yanı başında... Dev yatırım.

Yatırımın büyüklüğünü nasıl anlatmalı? 8 milyon metrekarelik bir sahadan söz ediyoruz.

107 bin metrekare kapalı alan.







36 ayrı yapı... Terminal... İtfaiye... DHMİ binası... VIP... Nizamiye... Kule... Raylı sistem durağı... Teknik blok... Tren istasyonu... Jandarma binası... Polis merkezi... Hangi birini sayalım?

Şantiye içinde kaybolursunuz... Öylesine büyük ki... Kasaba gibi.

***



"Pilavdan dönenin..."

Adana'daydık... Çukurova Bölge Temsilcimiz Ersin Ramoğlu ile birlikte.







Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile karşılaştık... Seçim bölgesine gidiyordu.

Çukurova Havaalanı inşaatını gezeceğimizi söyleyince... Yayman ile Ramoğlu, "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" dediler... Bizi yalnız bırakmadılar.

***



Mesai... 24 saat

Mühendis... İş güvenliği uzmanı... Teknisyen... İşçi... 2 bin kişi çalışıyor.

175 mühendisin 30'u kadın... Büşra Nur Demirtaş... Didem Pan... Yemliha Orhan... Büşra Taner... Ve diğerleri.







Proje Müdürü... İnşaat Mühendisi Ferhat Güney'e sorduk:

- Kurdele ne zaman kesilecek?

"Çok yakında" dedi.







Mühendisler... Uzmanlar... Aynı şeyi söylüyorlar... "Çok yakında" diyor, fakat kesin tarih vermiyorlar... "Mahcup olmaktan" çekiniyorlar.

Ferhat Güney, sonunda baklayı ağzından çıkardı:







- Nisan'a yetiştirmek için canımızı dişimize taktık, 24 saat çalışıyoruz.

***



Yerli ve milli

Mühendislerin... Teknisyenlerin...

Herkesin ağzında aynı sözler:







"Yerli ve milli." Uçağa yanaşan hareketli körükler...

"Tünel" diyoruz... 8 tane... Montajları yapılıyor... Yerli ve milli.

Havalimanının sinyalizasyon sistemi... Yerli ve milli.

Aydınlatma... Elbette.

***



Kule

Yüksekliği... 52 metre.

Kaplaması' yapılınca... Palmiye gibi olacak.







Kulenin iç bahçesi bile düşünülmüş.

Zaten... Havaalanında... Terminal binasında...

O kadar çok iç bahçe var ki.

Pistlere gelince... Gaza bastık... Nasıl olsa boş... Trafik yok.

2 pist... Her biri, 3 bin 500 metre uzunluğunda... Bitmiş.

Yanınızda bir "yetkili" yoksa... İnşaat sahasında kaybolursunuz.

***



Uzaklıklar

Çukurova Havalimanı, denize yakın... Kuş uçuşu 12 kilometre.

Havaalanı-otoyol bağlantısı... Duble yol... 11 kilometre.

Tarsus çok yakın... 20 kilometre.

Adana... 30 kilometre.

Mersin... 40 kilometre.

***



Şakirpaşa

Adana... Şakirpaşa Havalimanı... Şehrin çok içinde kaldı.

Gerçi... Adanalı alışmıştı... Evden çık, uçağa git... Neredeyse yürüme mesafesi.

Ama... Çağın gerisinde kaldı... Otobüs terminali gibi... İhtiyacı karşılamıyor.

Adana'da çok kişi ile konuştuk... Çukurova Havalimanı ile birlikte bölgenin... Ekonominin canlanacağını düşünüyorlar.

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Kozmik bilgi

Çukurova Bölge Havalimanı... Arazi büyüklüğü olarak... Türkiye'de üçüncü sırada.

Her türlü... Her büyüklükte uçağın iniş-kalkış yapabileceği bir havalimanı.

İstanbul'un ardından Ankara Esenboğa ile aynı kapasitede.

Ve bir sürpriz bilgi... Türkiye bizden öğrensin;

İHA ve SİHA için ayrı binalar yapılıyor.

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Hızlı tren

Müjde... Bölgeye yeni bir yatırım geliyor... Adana ile Mersin arasında hızlı tren çalışacak.

Tren... Havaalanının içinden geçecek.

Havaalanı terminalinde tren duracak... Onun da inşaatı sürüyor.

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Hedef büyük

Çukurova Bölge Havaalanı, Mersin limanı ile entegre.

Kargo taşımacılığı... Demiryolu ile bağlantılı.

Yani... Ortadoğu hava kargo taşımacılığının toplama istasyonu burası olacak.

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Çukurova-Moskova hattı

Yılda kaç yolcu gelip, gidecek?

ldığımız yanıt... "12 milyon." Dış hat uçuşları... Özellikle de kargo... İç hatlardan daha önemli.

Çukurova-Moskova... Narenciye... Sebze... "2 saat sonra Rusya'da."

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Kaplama

İnşaatta... Binalarda... Yer yer kaplama başlamış... Örneğin, VIP binası... Terminal binası.

Ve... Birkaç not daha:







Konteyner evler... O kadar çok ki... Bin 750 kişi konaklıyor.

Kapalı otopark... Bin 100 araç kapasiteli.

Otobüs, taksi, kiralık araç parkı... 2 katlı.

Havaalanı personeli... Onların da otoparkı var.

Terminali gezerken dikkatimizi çekti... Bankolar... Biniş kartı (Check-in) alacağınız banko sayısı... 52.

***



Gözümüz aydın

Veda zamanı...

Mühendislerle, işçilerle vedalaştık.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu aradık.

"Havaalanı... Çukurova'ya... Adana'ya, Mersin'e... Tarsus'a yakışmış" dedik.

Ardından da sorduk:

- Ne zaman?

- İnşallah, Nisan'da uçaklar inip kalkmaya başlar.

Çukurova... Çok bekledin... Geç oldu ama... En iyisi oldu... Gözümüz aydın.