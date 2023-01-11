Yazımıza, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in bir sözüyle başlayalım:- 20'nci yüzyılda ülke sınırlarını petrol belirledi... 21'inci yüzyılda ise sınırları doğalgaz belirleyecek.







İşin özü... Uzun sözün kısası... William Shakespeare'in, "Olmak ya da olmamak" dediği gibi.

Geçen yüzyılda sınırlar, petrol kaynaklarına göre çizilmedi mi?

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EN BÜYÜK GARANTİ



Melih Han Bilgin, "Kendi doğalgazımızı bulmamız, çıkarmamız büyük avantaj" diyerek devam etti.

Evet... Gabar'da petrol, Karadeniz'de doğalgaz, çok büyük avantaj.







Rezervler konuşulan rakamların üzerinde.

Bu gelişmelerin Batı'da rahatsızlık yarattığı kesin.

Genel Müdür Bilgin, öyle bir söz söyledi ki... Katılmamak imkânsız:

- Doğalgaz... Türkiye'nin en büyük güvenlik garantisi.

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ACI AMA GERÇEK



Filyos'ta... Sakarya Doğalgaz Sahası'nda... Petrol ve doğalgaz sohbeti... Zaman tünelinde bir gezinti yaptık.







"Petrolle yatıp doğalgazla kalkan... Projelere gözü gibi bakan" Melih Han Bilgin dedi ki:

TPAO, 1954'te Başbakan Adnan Menderes'in bizzat yazdığı yasa ile kuruldu.







1980... TPAO, dünyanın en büyük 60 şirketinden biriydi.

12 Eylül 1980 darbesi... TPAO için bir kırılma süreci... Şirket, bölündü... Yeni hamlelere girişemedi... Köreltildi.







Bu süreç yaşanmasaydı... Aynı hızla büyüme sürdürülseydi... Ve dünyanın 60 büyük şirketi arasındaki konumunu korusaydı... Bugünlerde, yılda 70 milyar dolar ciro yapacak büyüklüğe ulaşırdı.

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'TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE' MÜCADELESİ



Türkiye'nin enerji açığı büyük.

Bu açık, Türkiye'nin dünya ile yarışındaki/ rekabetindeki en büyük engel.

Zira... Bütün sektörler enerjiye bağımlı.

Doğalgaz bağımlılığı çok büyük... Yüzde 90'ın üzerinde... Hazineye büyük yük... Türk sanayiinin ayaklarında bir pranga.













Sakarya Doğalgaz Sahası'nda... Karadeniz'de... Prangalar kırılıyor... Makûs talih yeniliyor... Enerjide tam bağımsız Türkiye mücadelesi veriliyor.

TPAO... Kadın, erkek... Türk mühendisi, teknisyeni, uzmanı, güvenlikçisi... Destan yazıyor.

Unutmadan... Güvenlikçilerin içinde kadınlar da var... 30 kadın.

Gelin... Gezin... Türkiye'nin parlak geleceğine tanıklık edeceksiniz... Moraliniz yükselecektir.

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BİR BAŞKA GERÇEK



Darbelerin, siyasete müdahalelerin, muhtıraların arkasında öyle büyük oyunlar, öyle uluslararası senaryolar var ki... Saymakla bitmez.

1965... Süleyman Demirel, Başbakan olunca...

Yüzde 52 oy... Tarihi rekor... Tek başına iktidar... Güçlü hükümet.

Demirel'in önceliği enerjiydi. Barajlar... Keban ve diğerleri.

Türkiye'nin enerji hamlesi, Batı'yı rahatsız etti.

Ve... Hoş geldin, 12 Mart 1971, CIA destekli muhtıra... Barajlar Kralı Demirel gitti.

Ara rejim hükümeti geldi... Postallı dönem... İlk icraat, enerji yatırımlarının, baraj inşaatlarının durdurulması... Gerekçe... "Bu kadar enerjiyi ne yapacağız? Toprağa mı vereceğiz?"

Türkiye'nin enerji konusunda yaşadığı bir diğer kırılma.

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YERLİ VE MİLLİ



Merak ettik... Karadeniz'deki doğalgaz gemilerinin kaptanları... Mühendisler, teknisyenler Türk mü?

Aldığımız yanıt:

- Evet... Sahada ve denizde ne görüyorsanız... Yerli ve milli... Kaptanlarımız da Türk, çalışanlarımız da.

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KİTABIN ORTASINDAN



TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, kitabın ortasından bir söz söyledi... Paylaşmalıyız:







- Doğalgaz keşfi... Karadeniz'den doğalgaz çıkarılması... Türkiye açısından... Türkiye'nin geleceği açısından... Türkiye'nin güvenliği açısından... Çok önemli ve çok büyük bir proje.

Nokta... Bu sözün üzerine söylenecek başka şey yok.

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MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİ



Petrol... Doğalgaz... Gabar'da petrol çıkaran Türk mühendis ve işçileri... Karadeniz'de doğalgaz projesinde görev yapan 10 bin mühendis, teknisyen, işçi... Üzerlerindeki montlarda... Başlarındaki kasklarda... Ay yıldız var.

Kurtuluş Savaşı'nın kahramanları gibiler.

Enerjide... Dışa bağımsız bir Türkiye için dağın tepesinde... Denizin dibinde ter döküyorlar.

Onlar... Mustafa Kemal'in askerleri.

Büyük Atatürk'ün çağdaş uygarlık düzeyi vizyonunu hayata geçiriyorlar.

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İŞ GARANTİLİ EĞİTİM



Çaycuma... Zonguldak'ın ilçesi... Sakarya Doğalgaz Sahası'na 20 kilometre.

Doğalgaz projesi ile eşzamanlı olarak Çaycuma'da meslek lisesi açıldı.

Türkiye'de... En yüksek puanla öğrenci kabul eden ikinci meslek lisesi.

60 öğrenci... Bu yıl, hazırlık okuyorlar.

Anadili İngilizce olan öğretmenlerden ders alıyorlar.

Türkiye'de ilk kez deniz tabanı teknisyeni yetiştirilecek.

Öğrencilerin tamamı burslu... Ve mezun olunca da iş garanti.

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Z KUŞAĞINA EMANET



Atatürk... Cumhuriyet'i gençliğe emanet etti.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında... Karadeniz'de doğalgaz.

Cumhuriyet'in, yeni nesillere... Gençliğe... Z kuşağına emaneti... Hediyesi.

Üniversitelilerimiz... Gençlerimiz... Görmeli. Ve... Esere sahip çıkmalı... Cumhuriyet'e sahip çıktığı gibi.

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HAFRİYAT



Sakarya Doğalgaz Sahası'ndaki projenin/yatırımın büyüklüğünü anlatmak için... Hafriyattan örnek verelim.







Denize bir günde dökülen hafriyat 2 bin ton.

İnsan, görmeyince inanamıyor.

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DİKKAT! DİKKAT!



Gabar'ı, Sakarya Doğalgaz Sahası'nı, siyaset sofralarına meze yapmak büyük hata... Haksızlık... Günah.

Karadeniz'de doğalgaz sondajı... Doğalgaz bulunması... MEGA yatırım... Büyük Türkiye'nin başarısı... Milletin eseri.

Dünyaya meydan okuyan bir dev proje ile dalga geçmek... Küçümsemek... Siyasete konu etmek... Dalga geçmek... Dudak bükmek. "Acaba ne kadar doğru?" diye kafaları karıştırmaya çalışmak... Zevzekliğe malzeme etmek...

Tam bir akıl tutulması.

Unutulmasın ki... Sakarya Doğalgaz Sahası'nda, 10 bin vatan evladı çalışıyor.

Ve... Ucuz ağızlardan çıkan her ölçüsüz söz onları, ailelerini kırıyor, üzüyor, incitiyor.

Siyasetçi... Gazeteci... Sivil toplam lideri... Kanaat önderi... Araştırmacı... Akademisyen... İsteyen Filyos'a... Gelebilir... Mega projeyi görebilir.

Sonra da... İstediğini söyleyebilir.

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KANAYAN YARAYA MERHEM



Zonguldak'ta... Milli Eğitim Bakanlığı ve TPAO işbirliği... Yeni bir meslek lisesi açılacak.

İngiltere ve Almanya'daki meslek liselerine denk olacak.

"Meslek lisesi memleket meselesi..." Fakat... Türkiye bu konuda maalesef mesafe alamadı.

Bir yanda, işsiz üniversite mezunları.

Diğer yanda, teknik eleman arayan sanayiciler.

Tam bir çelişki... Kanayan yara.

Doğalgaz hamlesi ve TPAO öncülüğündeki meslek liseleri yaraya merhem olacak.

Bu bir başlangıç... İnanıyoruz, böyle meslek liselerinin devamı gelecek.