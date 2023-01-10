Sakarya Gaz Sahası... Binlerce insan... 9 helikopter... 51 gemi... Yoğun bir çalışma temposu... Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin, bizi bir bağlantı noktasında durduruyor:

- Deniz ile kara bağlantısı... Denizden gelen doğalgaz hattının, karadaki hat ile buluştuğu nokta burası... Medyadan ilk gören kişi sizsiniz.







Teşekkür ediyoruz... Ve okurlarımızdan gelen yoğun sorulardan birini soruyoruz:

- Karadeniz doğalgazı evlere, fabrikalara ulaşınca... Faturalarda ucuzlama olacak mı?

Yanıt sevindirici... Müjde:

- Evet... Mutlaka olacak.

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'Karar siyasi otoritenin'

Milletin beklentisi... Soru yağmuru... Karadeniz doğalgazı ilk ay bedava verilecek mi? Bölgede öyle yoğun konuşuluyor ki. Genel Müdür Melih Han Bilgin'in yanıtı:

Maliyet konusu çok önemli... Biz hesaplamaları yapar ve siyasi otoriteye sunarız.

Alternatiflerimiz var... A alternatifi... Sonra B... Ve C... Bu alternatifler, siyasi otoritenin önündeki pencerelerdir.

Karar siyasi otoritenindir.

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Şubatı bekleyin

Karadeniz'deki doğalgaz rezervi, konuşulandan, resmi açıklamalardan çok çok fazla.

Bu konuda tek cümle yazabiliyoruz.

Gerisi... Özel ve gizli bilgi.

Sanırız... Şubatta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından bütün dünya duyar.

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Görev... Hedef

Büyük Atatürk'ün vizyonu... Hedefi... Talimatı... "Türkiye'nin, çağdaş uygarlık seviyesini yakalaması."

Atam... İşte Karadeniz... İşte Sakarya Gaz Sahası... İşte denizin derinliklerinde 170 kilometrelik boru hattı... İşte teknoloji harikası.

İşte... Cumhuriyet'in 100'üncü yılında... Teknolojide... Çağdaş uygarlık düzeyi.

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, dedi ki:







Bize... Bu sahada görev yapan 10 bin kişiye... Görev verildi... "Doğalgazı bul ve çıkar..." Görevi yerine getiriyoruz. "Bir büyük hedefimiz daha var" dedi ve ekledi:

2030 yılına kadar Türkiye'yi, enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak. Hedefe ya ulaşacağız... Ya da ulaşacağız... Başka yolu yok.

Sakarya Gaz Sahası'nda... Karada... Denizde... Hedefe kilitlenmiş 10 bin kişiyi görünce... Gurur duyduk... Heyecanlandık.

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Denizin altındaki şehir

Deniz tabanının 2 bin metre derinliğinde üretim tesisleri var.

10 sondaj kuyusu, 10 ayrı tesis.







Her tesise robotlar yerleştirilmiş.

Sondaj gemileri, robotlar ve sahildeki beyin... Kumanda merkezi birbiri ile bağlantılı.

Karadeniz'de... "Denizin altında bir başka şehir var" desek yeridir.

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104 'beyin'

Sakarya Gaz Sahası'nda kadın, erkek yüzlerce mühendis çalışıyor.

Aralarında, 104 mühendis var ki... Dünya çapında değerlerimiz... Onlarla gurur duyuyoruz.

İsimleri mi? Zamanla duyulacak... Herkes tanıyacak.

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Rahat uyu Şenay öğretmenim

Sakarya Gaz Sahası, o kadar büyük ki... Yollar... Dereler... Köprüler... Konteyner köyler... Seyir terası... Kafeler... Lokantalar... Binlerce insanın yaşadığı teknoloji üssü.

Dolaşırken... Büyük bir köprü görüyoruz:

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Köprüsü.







Batman... Kozluk ilçesi... Haziran 2017.

Şenay Öğretmen karneleri dağıtmış, evine gidiyor.

Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK saldırısı... Çorum-Osmancıklı müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın yaralanıyor.

Hemen hastaneye götürülüyor... Ama kurtarılamıyor.

Vefalı TPAO... Şehit öğretmenin adını, mega tesiste, büyük bir köprüde yaşatıyor.

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'Çırpınırdı Karadeniz'

Karadeniz hırçın... Açıklarda bazen dalga yüksekliği, 8-10 metreyi buluyor.

Bu fırtınalar bile, sondaj gemilerimize vız geliyor.

Her biri fabrika büyüklüğündeki sondaj gemisi, en çok 1 metre sağa sola gidiyor, hepsi o kadar.

Ve aşağıda... Zeminin 2 bin metre altında faaliyet devam ediyor.

Dinlendiğimiz mekânda bunları konuşuyoruz... Televizyon açık... Tesadüfe bak... Ekranda bir sanatçı... Türkü söylüyor:

"Çırpınırdı Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına."

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Bataklıkta bir orman

Sakarya Doğalgaz Sahası, yer yer bataklık bir bölge.

Bataklığın kurutulması şart.

En iyi yöntem ağaçlandırma... Ve en uygun ağaç da okaliptüs.

Zira... Okaliptüs, zemindeki suyu emiyor.

Dikilen okaliptüs ağacı sayısı... 15 bin.

Bataklıkta... Bir orman doğuyor.

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Kuş cenneti

Sahanın bir başka yeri ise... Balta girmemiş orman misali... Ağaçlar birbirine karışmış.

Burası korunuyor. Genel Müdür Melih Han Bilgin, "Kuş cenneti" diyor. Evet... Sahada kuş cenneti bile var.

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Gemi otel

Limanda bir gemi gördük... Kruvaziyer.

Merak ettik... Sakarya Gaz Sahası'nda turistlerin ne işi var?







TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, güldü:

Gemide turist yok... Otel olarak kullanılıyor... 500 kişi konaklıyor.

Burada, yabancı ve yerli müteahhitler de var... Onların mühendisleri, uzmanları, işçileri gemide konaklıyor.

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İş güvenliği

Denizin altında operasyon... Karada inşaatlar... İş makineleri... Vinçler... Kamyonlar... 1 milyon 200 bin metrekarelik bir alanda yoğun çalışma... Şehir trafiği gibi.

Kaza oluyor mu? Yaralanan, ölen... Var mı?

"Sıfır ölümlü kaza." İş güvenliği önlemleri tam puan.

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Milli takım

TPAO'nun, 2021'de... Dünyada... Yılın arama şirketi olduğunu biliyor muydunuz?

TPAO... Son 3 yıldır, keşif üstüne keşif yapıyor.

Yeni keşifler de geliyor... Yakında açıklanır.







Burada... Doğalgaz sahasında milli takım çalışıyor... Milli arama filosu.

Ve... Süper güçlerle yarışıyor.

Karadeniz'de doğalgaz, Gabar'da petrol çıkarmak için gece gündüz çalışanları alkışlayalım.

Günlük kısır siyasetin mezesi yapmayalım.

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Yarın... Duvarlar yıkılırken

Filyos'a... 3'üncü gelişimiz.

Yine geleceğiz.

Ama... Gelmişken... Bir de konteyner ev bulmuşken... Dönmekte acele etmeye gerek yok...

Son notlar.

Ve... Dünden bugüne Türkiye'nin önüne örülen enerji duvarları... Engellemeler... Tezgâhlar... Oyunlar.

Elbette, içimizde destekçileri de var.

Tarih tarih, olay olay anlatacağız... Yarın.