Sakarya Gaz Sahası'ndayız... Binlerce çalışan... Sondaj ve destek gemileri... Aralıksız 7/24 mesai... Bir MEGA proje.







Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "İddialıyız" diyor:

- Dünya ile yarışıyoruz.







Öyle büyük bir yarış ki... Filyos'ta... Bölgede... Karadeniz'de yapılanlar öylesine baş döndürücü ki... TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in bir sözü, her şeyi özetliyor:

- 100 yıllık Cumhuriyet döneminin en büyük teknolojik projesi, yatırımı gerçekleşiyor.

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BRİFİNG



Teknik bilgiler... Ayrıntılar... Araştırmalar... Raporlar...

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'i dinlerken bazı notlar alıyoruz...

Bir kısmı "yazılmamak" üzere.

Brifingin "can alıcı" cümlesi:

- Doğalgaz projesi Türkiye'nin geleceği ve güvenliği açısından son derece önemli.

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DÜNYA REKORU



Türkiye... Denizde... Zeminin 2 bin metre... 2 bin 500 metre derinliğinde doğalgaz arıyor... Ve buluyor... Büyük başarı.

Ayrıca...







Çok daha büyük başarılara imza atabilecek olanaklar yine Türkiye'nin elinde.

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'i dinliyoruz:

- Deniz zemininin 9 bin metre derinine inme yeteneğine sahibiz... Teknolojik açıdan dünyada bunu başaracak durumdaki tek ülkeyiz.

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"BİLİM KURGU" FİLMİ GİBİ



Denizin 2 bin metre derinliğinde "Robotlar" çalışıyor.

Çalışmalar... "Sondaj gemilerinden" takip ediliyor.







Gemideki görüntüler, sahildeki "kumanda merkezinde" değerlendiriliyor...

Ve "ana kumandaya" aktarılıyor.

Ana kumanda "Ankara'da."

Ankara'dan... "Karadeniz'in karanlık derinliklerindeki operasyon" yönetiliyor.

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KOZMİK BİLGİ



Karadeniz'de... 60 bin kilometrekarelik bir alanın "sismik bilgileri" Türkiye'nin elinde.

Bu... Son derece "stratejik bir bilgi."







Öylesine önemli ki... TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Bu bilgi dünyada hiçbir ülkenin elinde yok" diyor.

Onun içindir ki... Türkiye'nin "Karadeniz... Doğalgaz operasyonu" Dünyada pek çok ülkenin tepkisini çekiyor... Açıkçası "kıskanılıyoruz."

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SLOGAN... "ZOR BİZİM İŞİMİZ"



Sabah gün doğarken Ankara'dan yola çıktık... Köksal Toptan ile birlikte.

Toptan... Doğalgaz projesinin uygulandığı coğrafyanın evladı.

Bölgeyi karış karış biliyor.

Ve... "Sahadayız."







"Karada" kadın, erkek... Mühendis, işçi... Sağlıkçı, güvenlikçi... Tam 7 bin kişi.

"Denizde... Karadan 170 kilometre uzakta" yine kadın ve erkek mühendislerimiz... Uzmanlarımız... Bilim adamlarımız... Tam 3 bin kişi.

Kışın ortasında... Soğukta... 7-8 metrelik dalgaların yükseldiği şartlarda... Gece gündüz çalışmak "zor iş."

Ama... "10 bin çalışanın" bir sloganı var.

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "sloganı" söylüyor:

"Zor, bizim işimiz."

Slogan... Heyecan yaratıyor... Çalışmalar hızlanıyor.

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SON GEMİ... "MİHRİMAH"



Karadeniz... Filyos... Liman... Bayram yeri gibi... Gemiler, gemiler, gemiler.







Fatih... Yavuz... Kanuni... Abdülhamit Han... Barbaros Hayreddin Paşa... Korkut... Altan... Sancar... Osman Bey... Orhan Bey... Ertuğrul Bey... Oruç Reis... Ve diğerleri... Gemi çok.







Son gelen gemi ise... Kanuni Sultan Süleyman ile eşi Hürrem Sultan'ın kızının adını taşıyor: "Mihrimah."

Gezmekten yorulduk... En iyisi "Mihrimah'ta dinlenme molası."

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YARIN... MEGA PROJENİN BİLİNMEYENLERİ



Filyos... Yatırım bölgesi... Liman... Uçsuz bucaksız Karadeniz... Gemiler... Gez gez bitmiyor.

Yorgunluk derseniz... Elbette... Bütün gün arazi aracında... Gemilerde... İnşaat sahasında... Gez babam gez...

Hani ne derler "ayaklarımıza kara sular indi."

Ve... Gezilip görülecek yerler henüz bitmedi.

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'e, "En iyisi yarın devam etmek" dedik:

- Burada bize bir konteyner ev de tahsis ettiğinize göre... Yatarız... Uyuruz... Yarın dolaşmaya devam.

Genel Müdür sevindi... Arkadaşları da.

Yarın... Türkiye'nin gurur projesinden... MEGA yatırımından... Paylaşacağımız daha pek çok şey var.