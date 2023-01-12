Kadınlı erkekli... Müzikli yemekli... Ödüllü... Bol sohbetli... Siyasetçilerin de olduğu ama siyasetin konuşulmadığı bir bayram akşamı.İdareciler bayramı.

10 Ocak... İdareciler Günü... Mülki idare amirleri... Valiler, kaymakamlar günü.







İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da törene katıldı... Siyaset üstü konuştu... Çok alkışlandı.

Türk İdareciler Derneği Başkanı Saffet Arıkan Bedük'ü kutluyoruz... Vefası için... Başarıyı ödüllendirdiği... Teşvik ettiği... Dünün ve bugünün idarecilerini buluşturduğu için.

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BEĞENDİK



Sahnede bir orkestra... Jandarma Genel Komutanlığı Orkestrası.

Ve iki astsubay solist... Büşra Bilge Demir... Eda Başel.







Erzurum çarşı pazar... Nasıl geçti habersiz... Gesi bağları... Bahçe duvarından aştım... Fikrimin ince gülü... Çarşambayı sel aldı... Gül pembe... Benim gönlüm sarhoştur... Samanyolu.....

Bu orkestrayı Türkiye mutlaka tanımalı... Ulusal bayramlarda... İllerdeki resmi törenlerde... Profesyonellere taş çıkaracak bir orkestra.

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EN DUYGUSAL SAHNE



Şehit Mardin Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk... Adına Üstün Hizmet Ödülü.

Sahnede, Büşra Bilge Demir... "Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini..."







Şarkı söylenirken... Şehit Kaymakam'ın eşi Ayşegül Safitürk, gözyaşlarına boğuldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yerinden fırladı... Şehit eşinin masasına yürüdü... İşte, bütün salonu duygu seline boğan dakikalar.

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TEŞEKKÜR



Saffet Arıkan Bedük... TİD Başkanı... Kaymakamlık... Valilik... Emniyet Genel Müdürlüğü... Milletvekilliği... Devlet hizmetine adanmış bir ömür.

Üşenmemiş saymış...







Gezdiğimiz yerlerde... Valilerle, kaymakamlarla ilgili yazılar... Sorunlar... Çözüm önerileri...

2021'de 98 yazı... 2022'de 90 yazı.

Ve... Şahsımıza şükran ödülü... Bir demet çiçekle birlikte.

Ödüle teşekkürler... Çiçeği ise "anneye" verdik... Bedük'ün eşi... İdarecilerin annesi, törenin ev sahibesi, emekli öğretmen Gülsen Bedük'e.

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KUTLUYORUZ



Diyarbakır Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik... Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Üstün Hizmet Ödülü.

Şırnak Cizre Kaymakamı Nazlı Demir... Şehit Kaymakam Ersin Ateş Üstün Hizmet Ödülü.

Hatay Vali Yardımcısı Oğuzhan Bingöl... Vali Dr. M. Vecdi Gönül Güvenlik Hizmet Ödülü.

Antalya Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer... Merhum Vali Galip Demirel Sosyal Hizmet Ödülü.

Uşak Eşme Kaymakamı Selin Sarı... Merhum Vali Celalettin Tüfekçi Meslek Ödülü.

Elazığ Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu... Afet Yönetimi Üstün Başarı Ödülü.

Ve... Yaş haddinden emekliye ayrılan mülki idare amirleri... Mehmet Lütfullah Bilgin, İsa Küçük, Hasan Volkan Köksal.

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SEVİNDİK



Salonda, kadın kaymakamları gördük... Çoğunu tanıyoruz.

Eskiden... Kadın kaymakam, tek tük, parmakla sayılacak kadar azdı.

Artık... Giderek artıyor.

İlçelerimize kadın idareci eli değiyor... Hepsi de başarılı.

Kadın vali sayısının da artması dileğiyle.

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KATILIMCILAR



Gölbaşı... Galip Demirel Vilayetler Evi... Salon tıklım tıklımdı.

İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, İsmail Çataklı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş.







İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Seymenoğlu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin... Ve Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı.







Anayasa Mahkemesi Üyesi Doç. Dr. Recai Akyel.

Türkiye'nin ilk kadın generali... Tuğgeneral Özlem Yılmaz Şahika.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Serdar Demirel.

Ve... Adını yazamadıklarımız... Eski valiler... Kaymakamlar... Bürokratlar... İdareciler ordusu.

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ZAMAN TÜNELİNDEN



Şükran ödülünü alıp... Mikrofon bize uzatılınca... Bir çift söz söyledik.

1958'e kadar... İl özel idarelerinin demirbaşında katır vardı... Valinin, kaymakamın "makam aracı". Yolu olmayan köylere gitmeleri için.







1968... Başbakan Süleyman Demirel ile Tunceli'ye giderken... Yol kavşağında afişler görmüştük: "Burası Hozat, bize de el uzat."

Hozat'ın doğru düzgün yolu yoktu... Toz toprak... Vecdi Gönül, Hozat Kaymakamı idi.

Bugün... Türkiye'nin ulaşılmadık köyü yok... Mezrası bile.

Biz bunları söyleyince Vecdi Abi duygulandı... Ve bize bir buket çiçek uzattı:

- Hozat Kaymakamı'ndan sevgilerle.

Ve... Salonda alkışlar... Kahkahalar.

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SÜLEYMAN SOYLU



İçişleri Bakanı, bir televizyon programına katılacaktı... Canlı yayına... İdareciler töreni nedeniyle... Biraz gecikti.

Bakan Soylu... Dünü bugünü anlatırken... Öyle bir söz söyledi ki... Salon ayağa kalktı... Alkış tufanı:

- Enerjisini Rusya'ya, güvenliğini Amerika'ya emanet etmiş bir Türkiye'den, enerjide ve güvenlikte bağımsızlık mührünü vuran bir Türkiye'ye koşar adım yol alıyoruz.