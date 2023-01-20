Mersin... Adana... Erdemli... Tarsus... Ceyhan... Süleyman Demirel'in, "Türkiye'nin Florida'sı" dediği bereketli topraklar... Nereye gitseniz çiçek, narenciye kokuyor... Parfüm gibi. Bölgeden izlenimler:

Siyaset giderek ısınıyor. Aday adayı çok.

Türkiye'de 100'ün üzerinde parti var... Ama Çukurova'da, sahada 5 parti gördük... AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP.

Ekonomide canlanma var... Yavaş yavaş.

İHA... SİHA... Savunma sanayii üzerine eleştiriler... Alıcısı yok... Tepki görüyor.

Tarım sektörü... Halinden en memnun kesim.

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MERSİN



Büyükşehir... Nüfus 2 milyona dayanmış... Giderek büyüyor.

Toprak ana çok cömert.

Vali Ali Hamza Pehlivan, "10 üründe Türkiye birincisiyiz" dedi.







En başta limon... Erdemli... Limonun başkenti.

Türkiye'nin limon üretiminin yüzde 55'i Mersin'den.

Muz... Yenidünya... King mandalina... Sakız kabak... Sivri biber... Yafa portakal...

Vali Bey, "Haydi portakal bahçesine gidelim" dedi:

- Kendiniz görün... Portakal, limon toplayın.

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HAVALİMANI DOPİNGİ



Havalimanı... Mersin'in hayali... Rüyası.

Çukurova Bölge Havalimanı... Mersin'de heyecan yaratmış. Havalimanı ile birlikte, turizmin canlanması bekleniyor.

Vali Ali Hamza Pehlivan, "Otel yapmak isteyen yatırımcı çok" dedi.

Mersin... Ayrı bir dünya... Gündüz hareketli... Geceleri canlı.

Bölge halkı, 2 konuya kilitlenmiş... Havalimanı ve Akdeniz Sahil Yolu... Diğer konular daha sonra geliyor.

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TARSUS



Nereye baksak aynı afişler... Duvar yazıları:

"İl'le de Tarsus... İmza ver, Tarsus il olsun."







Selahattin Özbozkurt... Yerel medyadan dostumuz... Bize bir kâğıt uzattı:

- Abi sen de imzala.

Nüfus, pek çok ilden fazla... 350 bin.







Selahattin'e, çarşıyı, pazarı, ekonomiyi, siyaseti sorduk... Dedi ki:

- Onları boş ver... Çukurova Havalimanı en çok bize yakın... 2023'te bir de il oluversek... Değme Tarsuslunun keyfine.

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5 OCAK



Yerel medyada bir Adana markası... "İşimiz gücümüz Adana" sloganıyla çıkan iddialı bir yayın organı.

24. kuruluş yıldönümü... Adana'nın buluştuğu bir kutlama.







Vali Dr. Süleyman Elban... Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar... Milletvekilleri... İş dünyası... Turizmciler... Sanatçılar... Bu kadroyu bir araya getirmek, büyük başarı.

5 Ocak Gazetesi sahibi Savaş Çokduygulu'yu kutluyoruz.

Gecede... Vali Süleyman Elban'ın elinden ödül aldık: Yaşam boyu onur ödülü. 2023... Bol ödüllü başladı... Şimdiden 4 ödül oldu... Teşekkürler.

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TURİZM



Tayyar Zaimoğlu... Çukurova Turistik Otelciler Birliği Başkanı.

Siyaseti... Ekonomiyi... Gündemi sorduk.

Dedi ki:

2022... Turizm çok iyi geçti.

Çukurova Havalimanı'nın açılmasını bekliyoruz... Uluslararası uçak seferleri başlasın, Adana uçuşa geçer... Turizm patlar... Ekonomi canlanır.

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'AHBAP'



Haluk Levent'i kutluyoruz... Alkışlıyoruz.

Salonda alkışlamayan yoktu.







Adana'nın evladı... "Dayanışma, sevgi, paylaşmaya dayalı iyilik projesi AHBAP" ile gönülleri fethetmiş.

Sorumluluk duygusu yüksek bir sanatçı.

Gece... Çok kişiden, iyilik projesine destek aldı.

Söylenecek tek söz var... Bravo.

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ANKET



Mersin'de... Adana'da... Bölgede uğradığımız ilçelerde... Nabız tuttuk... Kim ne diyor, dinledik... Birkaç satırbaşı:

Parlamenter sisteme dönüş... Bu söylemin toplumda karşılığı yok... Böyle bir dönüşün olacağına inanan da yok.

Herkesin söylediği şu: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başarısı, güçlü cumhurbaşkanı ile doğru orantılı.

"Düşük profilli cumhurbaşkanı." 6 liderin ağzına bakacak cumhurbaşkanı... Böyle bir cumhurbaşkanı istenmiyor.

Özetleyelim... Gözlemimiz... Ki biz de aynı düşüncedeyiz:

Zayıf, 6 lidere danışmadan iş yapmayacak cumhurbaşkanı demek... İdare-i maslahat döneminin başlaması olur... Duraklama dönemi.

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ATİLLA MENEVŞE



Yıllarca, Adana Ticaret Odası Başkanlığı yaptı... Ve... Son seçimde aday olmadı... Kendi isteğiyle bıraktı.

Dostumuz... Adana'ya gidip de aramamak olmaz... Hasret giderdik.

"Perakende sektörü fena değil" dedi.

"Tarım... Üretim iyi... Çiftçi halinden memnun."

"Ekonomi... Finans ayağında sıkıntı var."

"Siyaset... Konuşuluyor... Adaylar belli olmadan siyaset fazla ısınmaz."

Atilla Menevşe... "Bir konu daha var... Çok önemli" diyerek devam etti:

- İHA... SİHA... Dünyada kaç ülkede var? Gurur duyulacak projeler... Rol modeller... Keşke bunları yapacak 10 firmamız daha olsa... Bu konuyu günlük siyasete malzeme yapmak doğru değil... Millet kızıyor.

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YILLAR ÖNCESİNDE YAŞAYANLAR



Siyasetçilere... Siyaset mühendislerine... Anketçilere bir önerimiz var.

Halkın arasına girsinler.

Mersin'de Silifke Caddesi'ni, Adana'da Melekgirmez Çarşısı'nı gezsinler... Tarsus'ta Kleopatra Meydanı'nda dolaşsınlar.

Sadece, telefon anketi... Ekran siyaseti ile yetinmesinler.

Görecekler ki... Milletin, kuru lafa karnı tok. Halk... Reform, atılım, değişim, büyük yatırımlar... Evine girecek ekmeğin nasıl artacağına dair projeler istiyor.

Millet... 2023'te yaşıyor... Bazı siyasetçilerse Berlin duvarının yıkıldığı tarihin öncesinde.

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ÖMER FARUK SAKARYA



Adana GİAD Başkanı... Genç İşadamlarının temsilcisi.

5 Ocak gecesinde... Kürsüde... Dedi ki:

- Adana, bir dönemin çok önemli bir kültür, sanat, sanayi, üretim, ihracat kentiydi... Sonra duraklama oldu... Şimdi yeniden canlanıyor... Hem de çok hızlı.

Kürsüden indikten sonra bir süre sohbet ettik.

Sakarya... Bölgede çok kişiden dinlediğimiz bir rahatsızlığı... Tepkiyi seslendirdi:

- İHA'yı... SİHA'yı... Savunma sanayiini eleştirmek çok ama çok rahatsızlık yaratıyor... Bir siyasetçi bunu nasıl göremez? Milletin gurur duyduğu bir projeye taş atılır mı?