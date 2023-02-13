KAHRAMANMARAŞ

Depremin üzerinden bir hafta geçti... Can kaybı 29 bin 605... Yıkılan, oturulamaz bina sayısı 24 bin 921... Arama kurtarma... Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Devletmillet işbirliği tam puan.







Yardımlaşma gurur verici... Balıkesir'den Siirt'e, İstanbul'dan Ardahan'a, Rize'den İzmir'e kadar, bütün iller yardım seferberliğinde.

Devlet... Bütün imkânlarıyla deprem bölgesinde... Yaraları sarıyor.







Fakat... Yara çok büyük... Ve soğudukça acısı daha da artıyor.

Ve... En büyük sorun, moraller sıfır... Psikoloji yerlerde sürünüyor.

***



Adana

Şehir tenha... Deprem öncesindeki canlılığın yerinde yeller esiyor.

Turgut Özal Bulvarı... Süleyman Demirel Bulvarı... Barış Manço Bulvarı... Hala enkaz kaldırma çalışmaları var.







İnsanlar kaldırımda... Çok kişi kahvede oturur gibi, kaldırımda vakit geçiriyor.

Aynı sitede... Aynı müteahhitin yaptığı çok katlı binalar... İçlerinden biri ağır hasarlı... Diğerleri sapasağlam.







Bir başka site... Yine yüksek katlı... Binalardan biri yerle bir... Dağ gibi enkaz... Ama öteki binalar ayakta.

Herkes korku içinde... Sağlam binaya girmeye korkuyor.

Gününü kaldırımda geçiriyor... Gece otomobilde uyuyor.

***



Yardım yağmuru

Çukurova Bölge Temsilcimiz Ersin Ramoğlu ile bölgeyi dolaşıyoruz.







Adana, Adıyaman, Osmaniye.

Her yere yardım yağıyor... Yiyecek, giyecek. Yardım taşıyan araçlar konvoy gibi... Trafik tıkanıyor.

İhtiyaçtan fazla yardım malzemesi geldiğini söylemeliyiz.

***



Akaryakıt sıkıntısı

Hatay... Osmaniye... Ve daha pek çok yerde... Evi depremden zarar görmemesine rağmen, çok kişi girmekten korkuyor.

Geceyi araçta geçiriyor.

Bölgede binlerce araç, sabaha kadar çalışıyor... Araçtakiler, üşümesin diye... Araç kaloriferiyle ısınıyorlar.

Akaryakıt istasyonlarının önünde kuyruklar var. Bölgede... Akaryakıt sıkıntısı çekiliyor.

***



Osmaniye

İsrafil Avcı... Gazeteciler Cemiyeti Başkanı... "Soğuk hava depolarına gidelim" diye tutturdu.

Neden? Soğuk hava deposunda işimiz ne?

Devlet hastanesinin... Özel hastanelerin... Morgları tamamen dolu.

Can kaybı çok... Cenazeleri koyacak yer yok.

Soğuk hava depoları... Depremde can verenlerle dolu.

İnsanlar... Annesinin, babasının, evladının cenazesini bulmakta zorluk çekiyorlar.

***



Sarıçam

Adana'nın metropol ilçesi... Belediye Başkanı Bilal Uludağ, mutfak kurmuş.

Günde 25 bin kişiye sıcak çorba.







Kültür Merkezi... Yer yatakları... Evi yıkılanlar, evinde yatmaya korkanlar, burada konaklıyorlar.

Belediyenin arkasındaki açık alana çadırlar kurulmuş.

Bahçede... Mangal yanıyor... Bütün gün çay.







Belediye tesisleri... Sohbet evleri...

Depremzede dolu.

Ersin Ramoğlu ile gezerken ayaklarımızın ucuna basıyoruz... Uyuyanları uyandırmamak için.

İnsanlar geceyi uykusuz geçirmişler, gündüz uyuyorlar.

***



Deprem çocukları

Çoğu olup bitenin farkında değil... Çadırda uyuyanlar... Oynayanlar.

Bahçede... Depremzedelere tahsis edilen spor salonunda konuşanlar.







Çocuk... O kadar çok ki.

Çikolata... Gofret... Oyuncak dağıtıyoruz.

Etrafımızı sarıyorlar...

Kapışıyorlar.

Gideceğiz... Ama bırakmıyorlar... Aralarında oyuncak veremediklerimiz var... Mahzunlaşıyorlar.

***



İskenderun

Gezerken... İskenderunlu bir arkadaş, "Selahattin Kılıç sizin dostunuzdu, değil mi?" diyor.

1980 öncesi... Adalet Partisi Milletvekili... Eski bakan...

Rahmetli... Evet, dostumuzdu. İskenderunlu... Konuşmaya devam ediyor:

- Yeğeni Ali Kılıç... Arsuz Otel'de kalıyordu... Otel çöktü... Sizlere ömür.

***



Hatay

Mehmet Ali Kuseyri... Savon Otel sahibi... Fabrikası var... Pamuk üzerine.

Deprem... Fabrika ağır hasarlı... Otelde çatlaklar var.

Evi sağlam... Ama Kuseyri eve girmekten çekiniyor.

Eşi Leman Hanım, İstanbul'da.

Mehmet Ali Bey ise... Otelde kalıyor... Fakat... Odada değil... Lobide... Koltukta, battaniyeyi üstüne çekip uyuyor... Tabii uyku denilebilirse.

Hatay'da... Bu şekilde... İşyerinde yatan, araçta geceleyen o kadar çok ki.

***



Gel de ağlama.

Süleyman Bilici... Gündüzleri yardım ekiplerinin başındalar...

Ailenin yardımı.

Yiyecek... Giyecek... Soba... Ve su, su, su... Önemli ihtiyaç.

Akşam... Yorgunluk... Günün değerlendirilmesi... Olup bitenler... Depremde can verenler... Enkazdan sağ çıkanlar.

Arif Uçurum... İşadamı... Tekstil sektöründe... 2 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Hayırsever...

Organize sanayi bölgesine cami yaptırdı.

Hayır işi çok... Garibanın, yoksulun babası.

Arif Uçurum, evini oğluna veriyor... Uğur'a.

Uğur Uçurum, baba evine taşınıyor.

Ve... Deprem... Uğur Uçurum... Eşi Gökçe Hanım... Çocukları Yağız ile Yağmur... Sizlere ömür.

Hayırsever baba... Evini oğluna hediye eden baba... Oğlunu, gelinini, iki torununu depremde kaybeden baba... Arif Uçurum... Tarifsiz kederler içinde.

Akşam... Yemekte... Süleyman Bilici, bunları anlatıyor.

Hem kendisi gözyaşlarını tutamıyor hem de dinleyenler.

***



Acı ama gerçek

Depremi... Ülkeyi yasa boğan büyük faciayı istismar edenler de var.

Felaketten siyasi menfaat... Oy çıkarmaya çalışanlar.

Yanlış yoldalar... Çıkmaz sokaktalar.

Böyle olaylarda istismar ters teper... Götürüsü, getirisinden fazla olur.