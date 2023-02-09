Bölgenin en canlı şehri sessizliğe bürünmüş... Büyük Saat civarı... Çakmak Caddesi... Melekgirmez Çarşısı... Bomboş. Yeni bir deprem endişesi, çok kişi şehirden ayrılıyor.







Evine girmekten korkan çok... Sokakta ateş yakanlar... Kaldırımlarda battaniyeye sarılıp oturan kadınlar.

Dünün cıvıl cıvıl Adana'sı, bugün sessizlik içinde.

***

Turgut Özal Bulvarı

Çok katlı apartmanlar... Siteler... Bazı binalar dimdik ayakta... Bitişiğindeki apartman ise yerle bir.

Adana... 146 can kaybı... 2 bin 600 yaralı.

12 katlı... 14 katlı... 17 katlı binalar...







Enkaz halinde.

Arama kurtarma ekipleri gece gündüz çalışıyorlar.

Bir teyze... Evinde çorba pişirmiş... Koca bir tencereye doldurmuş... Enkaz bölgesinde bekleyenlere dağıtıyor.

Kimsenin ağzından çıt çıkmıyor... Herkes gözünü enkaza dikmiş... Yakınının canlı olarak çıkmasını bekliyor.

***



Süleyman Demirel Bulvarı

Adana'nın kalabalık yerlerinden...

Ama nerede eski kalabalık?

İnsanlar depremde yıkılan apartmanların bulunduğu yerlerde.







Bu bulvar, şehrin yeni yerleşim yerlerinden... Yıkılan apartmanlar da "yeni".

Yolda... Kaldırımda... Ateş yanıyor.

Adanalı... Ateşin çevresinde.

Enkazdan bir ceset çıkıyor... Feryat göklere yükseliyor.

Enkazın altından sağ çıkan da var... Bu defa da sevinç gözyaşları dökülüyor.

***



Allah razı olsun

Hayırseverler... O kadar çoklar ki.

Mehmet Ali Bilici... Eski Anavatan Partisi Milletvekili... Bilici Holding.

"Bütün kardeşler... Ve eşleri" yardım seferberliğinde.

Kadınlar, battaniye paketliyorlar... Yün battaniye... Polar battaniye... Binlerce.







Konserve... Meyve suyu... Süt... Çocuk bezi... Bebek maması... Kahramanmaraş'a, Osmaniye'ye, Adıyaman'a, Hatay'a gönderiyorlar... TIR'larla... Kamyonlarla.

Bir başka hayırsever... Tayyar Zaimoğlu... Onbaşılar Lokantası onun.

Lokanta 3 gündür "deprem bölgesine" çalışıyor... Binlerce "gıda paketi".

Ve daha pek çok hayırsever... Hangi birini yazalım? Allah hepsinden razı olsun.

***



İlle de Hatay

Binlerce yıllık bir kent... Bütün zamanların şehri... Tunç çağına uzanan bir tarihi zenginlik... Türkiye'nin açık hava müzesi.

Kadim şehir Hatay perişan... Caddede, sokakta ilerlemek imkânsız.

Araçtan inip yürüyoruz... Yol tıkanıyor... Enkaz, yolu kapatmış.

Kaldırımlarda battaniyelere sarılmış cesetler.

Ey Hataylı... Geçmiş olsun... Başın sağ olsun... Allah sabır versin.

***



Kahramanmaraş

Dinmek bilmeyen bir acı... Şehir ağır hasarlı... Devlet bütün imkânları ile yaraları sarmaya çalışıyor.

Kızılay... AFAD... AKUT... UMKE... İtfaiye... Sağlıkçılar... Arama kurtarma ekipleri... Asker... Polis... Gönüllüler... Bütün gün ayaktalar.

Kadir Kurtul'u görüyoruz... Şehrin en büyük sanayicilerinden... 5 bin çalışanı var.

Deprem... Elektrik kontağı... Fabrikası alevlere teslim.

Yeğeni Harun Kurtul... Teyzesi Zekiye Kirişçi... Enkazın altındalar.

Caddede... Sokakta... Yürümek o kadar zor ki... Enkaz... Cenaze... Yardım ekibi... Trafik... Ambulans... Siren sesleri... İnsanın başı dönüyor.

***



Çadır kentler

Hatay... Halı sahalar... Otoparklar... Açık alanlar... Spor tesisleri... Hepsi "çadır kent" olmuş.

Çadır kentlerin yanında "mobil tuvaletler". Kuyruk var.

Seyyar mutfaklar... Türkiye'nin büyük şehirlerinden gönderilmiş... İstanbul-Çekmeköy... Konya... Yalova-Altınova... Ankara.

Seyyar fırınlar... Yine vefalı Türkiye'nin her yerinden.

***



İş makineleri

Kahramanmaraş... Hatay... Osmaniye... Adıyaman... Gaziantep... Adana... Yollar "TIR" dolu. İş makineleri... Manisa'dan... Bursa'dan... Trabzon'dan... Konya'dan... Ankara'dan... Yozgat'tan... Amasya'dan... Kayseri'den... Antalya'dan... Erzurum'dan... TIR... TIR... TIR...

Hepsi de deprem bölgesine iş makinesi getiriyor.

Seferberlik... İşte bu.

***



Kırıkhan

Girmekte yine çok zorlandığımız ilçelerden... Yollar yarılmış... İlçe içinde enkaz sokakları kapatmış.

Bir caddeden geçiyoruz... Binaların neredeyse yarısı yıkılmış.

Bir sokağa giriyoruz... Sağlam bina yok.

Milletvekili Hüseyin Yayman ile Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'u görüyoruz... Enkaz başındalar... Arama kurtarma çalışmalarına yardım ediyorlar.







Hüseyin Yayman'ın ablası Döndü Durusoy... Enkazdan çıkarılıyor... Sizlere ömür.

Eniştesi Mehmet Durusoy... Enkaz altında. Ağabey Abidin Yayman enkazdan sağ çıkarılıyor. Diğer ağabey Ali Yayman... Yenge İlknur Yayman... Enkaz altındalar.

Yeğeni Merve ile kızları Betül Zehra Yakar ve Feyza Rana Yakar, akşam saatlerinde enkazdan çıkarıldılar... Ancak... Anne Merve ile kızı Betül Zehra, sizlere ömür.

Sevindirici haber küçük kız Feyza Rana'dan geldi. 61 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan Rana, ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Böyle durumlarda, ne söyleyeceğinizi bilemiyorsunuz. "Başsağlığı" dilemek bile zor... Hayata tutunan Rana için sevincinizi iletiyorsunuz... Sarılıyorsunuz... Gözyaşları birbirine karışıyor.

***



Acil ihtiyaç... Su ve yiyecek

Hatay... Ottoman Otel... Şehrin gözde mekânlarından.

Statik... Taşıyıcılar... Kolonlar... Sapasağlam... Ama duvarlarda yıkıntı var.

Ali Güngör... Otel sahibi... "Otel bir yılda zor toparlanır" dedi.

Ama... Ali'nin asıl üzüntüsü otel değil... Ailesinden, "60 can kaybı... Hala... Amca... Yeğen..."

Başsağlığı diledik... Ayrılırken... Ali Güngör, "Hatay'ın ihtiyacını" söyledi:

- Su... Önce su... Ve yiyecek.

***



Defne

Hatay'ın metropol ilçesi... Nüfusu 165 bin.

Süleyman Mengüllüoğlu... Kanaat önderi... Şıh... Lojistik... TIR'ları var.

"Çöktük" diyerek söze başladı:

- Hatay bitti... Hiç böyle bir felaket görmedik... Yaramız büyük... Defne artık eski Defne değil.

Defne... Cennetten bir köşeydi... Şimdi ise... Nereye baksanız enkaz... Ambulanslar... Cenaze araçları... Arama kurtarma ekipleri.

***



Enkaz başında

Gaziantep senin, Osmaniye benim... Kırıkhan senin, Nurdağı benim... Kahramanmaraş senin, Adana benim... Elbistan senin, Türkoğlu benim... 3 gündür, editörümüz Yaşar Önel ile birlikte bölgeyi dolaşıyoruz.

İnsanlar... Gündüz enkaz başındalar.







Gece... Aynı yerde... Ateş yakıyor ve bekliyorlar... Kimi yavrusunu bekliyor, kimi eşini... Kardeşini... Annesini... Babasını... Enkazdan sağ çıkacak mı diye.

Dualar... Feryatlar... Gözyaşları.

Yarın... Yine buralardayız.