Toprak ana tertemiz, bembeyaz bir yorganın altında derin uykuda.

Uçağın penceresinden aşağılara bakıyoruz... Kar, kar, kar.







Oh... Nihayet... Çok şükür.

Kar... Beyaz altın.

Anadolu'ya... Altın yağıyor... İnsanlar şükür namazında.

***



Huzurun tadı

Turgut Özal Bulvarı... Petrol City AVM... Sokak kahveleri... Nur Çay Evi... Batman Park AVM... Ottoman Kafe... Şehrin nabzının attığı yerler.

Batman Basın Konseyi Başkanı Ercan Arslan'la dolaştık... Çarşı, pazar.







Ercan Arslan dedi ki:

- Eskiden... Gündüzleri kafeler, AVM'ler tenhaydı... Hava kararınca da insanlar eve kapanırdı... Şimdi huzur var. Şehir 7/24 canlı... Bulvar ışıl ışıl... Terör bitti, huzur ve mutluluk geldi... Bölge huzurun tadını çıkarıyor.

***



Sıcak siyaset

Cuma... Cumartesi... Pazar... Elbette "kamuoyu yoklaması" yaptık.

Siyaset... Seçim... Cumhurbaşkanlığı... Erdoğan... Altılı masa.

Kimler, neler söylediler? İsim isim yazacağız. Dinlediklerimizin "özeti" şu:

1. İnsanların, "dertleri, şikâyetleri, talepleri" var... Ekonomi... Geçim sıkıntısı...

İşsizlik... Herkes çekinmeden söylüyor.

2. Ama... Sokak "altılı masaya güvenmiyor."

Çömçe... Şehrin göbeğinde... Meydanda... Meşhur lokanta.

Öğle yemeği.

Ercan Arslan... Metin Gürbüz... Mehmet Ali Dim... Mekan Görük... Meryem Kamberoğlu... Yaşar Önel... Seda Demir... Kalabalığız... 10 kişi.

Yan masadan... Sohbetimize kulak misafiri olan bir Batmanlı, yanımıza geliyor:

- Şikâyetimiz çok... Ama altılı masaya da güvenimiz yok.

***



Terör olmayınca...

Akşam yemeği... Vali Ekrem Canalp ile birlikteyiz.

Gözlemlerimizi anlatıyoruz... "Huzurun bereketini."

Vali Canalp, "45 yılın en huzurlu dönemi" diyerek söze başlıyor.







Bölge... Huzuru, iliklerine kadar hissediyor.

Terör olmayınca, halk işinin başında... Çarşıda... Dükkânda... Tarlada.

Artık terör değil, başka şeyler konuşuluyor... Ekonomi... Üretim... Tekstil... Hizmet.

Bölge huzura öyle susamış ki... İnsanların artık yüzü gülüyor. Aman nazar değmesin.

***



HDP'nin yedeği

Yerel gazete... 40 yaşında... Ziyaret ettik.

Arif Arslan... Yazı İşleri Müdürü.

Çay... Kahve... Sohbet... Arif dedi ki:







Bölgede "HDP kapatılacak mı" konusu konuşuluyor.

Kapanırsa... Yedeği hazır... "Sol Yeşil Gelecek Partisi."

"Eski tüfekler" hep orada.

"Deva Partisi" de olabilir.

Altılı masa... 2 binden fazla vaadi var... Ama Kürt sorununa dair tek madde yok... "Dağ fare doğurdu."

***



Tekstilkent... Olmazsa olmaz

Mutlaka... Şart... Acil ihtiyaç... Çok önemli.

Rakamları Vali Ekrem Canalp söyledi... İrili ufaklı 100 tekstil fabrikası... 20 bin işçi çalışıyor.

Dünya markalarına, "fason" üretim.

Yatırımcı sırada... "Yer talebi" çok.

Tekstil... Bölgenin "çıkış yolu... Lokomotifi."

Vali Ekrem Canalp müjdeyi verdi:

- Hazırlıklar tamam... Tekstilkent kuruyoruz... "Tekstil Organize Sanayi Bölgesi."

***



Ödül ve teşekkür

Anadolu bir hazine... Anadolu insanı sıcak, hoşgörülü, gerilimden uzak.

Geziyoruz... Dinliyoruz... Soruyoruz... Sohbet ediyoruz... İnsana dokunuyoruz.

Anadolu da bizi bağrına basıyor.







Ödüllendiriyor.

Cumartesi akşamı... Mezopotamya Oteli... Büyük salon.

Ve... Vali Ekrem Canalp'in elinden, "Batman Basın Konseyi Ödülü."

Teşekkürler, vefalı Batman.

***



Batman... İşte bu

Batman... Bazı konularda "çok hassas... Duyarlı... Tepkili."

Uygar (!) Batı'da... İsveç, Hollanda, Danimarka'da... Kur'an-ı Kerim yırtıldı... Yakıldı.

Ve... Dünyada ilk "toplu protesto... Binlerin katıldığı miting... Büyük tepki" Batman'dan geldi. Siirt, Diyarbakır, Mardin "Batman'a aktı."

10 binin üzerindeki insan Batı'daki "densizliği, saygısızlığı, terbiyesizliği" lanetledi.

"Arap dünyası" Batman kadar duyarlı olamadı.

***



"Hoca" rahmet istedi

Türk siyasetine damga vuran isimlerden Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile Batman'a gelmiştik.

Erbakan Hoca, miting kürsüsünde, kalabalığa "Batman, Konya ile birlikte, imanın kalesidir" diye seslenmişti.

Gerçekten öyle.

Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık edilince... İlk ayağa fırlayan şehir... Batman.

Erbakan... Doğru söylemiş.

***



Zil çalarken

Bugün... Zil çalıyor... Haydi çocuklar okula.

Bugün... Batman Valisi Ekrem Canalp da "okulda."







Vali... Hafta içi... Hafta sonu... Sahada... Köyde... Mezrada... Çarşıda... Halkın arasında.

Ve... Okullarda. Batman'ı... Vali'yi... Seçim havasını... Partileri... Aday adaylarını... Ekonomiyi... Sorunları... Beklentileri anlatmaya devam edeceğiz. Yarın.