AFYONKARAHİSAR

Pazartesi-perşembe... Gündemden düşmeyen konu... Altılı Masa'nın "Ortak Mutabakat Metni". Gündüzleri siyaset kulislerinde, akşamları televizyonlarda... Saatlerce tartışılıyor.







Ya "sokak" ne diyor? Çarşı, pazar... Kamuoyu... Marketçi, taksici, kasap, sanayici.

Afyonkarahisar'dayız... Şehrin nabzının attığı yerdeyiz... Uzunçarşı'da.

- Ey Afyonlu! Halin nicedir? Altılı masa için ne düşünüyorsun? Ortak Mutabakat Metni için ne diyorsun?

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MUSTAFA YILMAZASLAN



Madeni Sanatkârlar Esnaf Odası Başkanı... "81 meslek dalında" bin 950 üyesi var... Pimapen... Cam... Oto tamir... Züccaciye... Kuyumcu... Antikacı... Kaportacı.

Sorunu... "Daha önce konuşanların" dile getirdiği sorun:







- Yanımızda çalışan sigortalı işçi 5 bin günde emekli oluyor... Biz BAĞ- KUR'luyuz, 9 bin günde emekliyiz... Bu düzeltilsin... 5 bin olmasa bile 7 bine insin.

Ve... Sıcak gündem... Masa... Mutabakat... Mustafa Yılmazaslan ne diyor?

Şunları söylüyor:

240 sayfalık kitap... "Kim okuyacak?"

Muhalefetten beklediğimiz şu... Hep eleştirip durma, sen gelince neler yapacaksın, onları söyle... "Ben gelince daha iyi yapacağım" diye konuş.

Bizler de seçimle geliyoruz... Kongrede "yapacaklarımızı anlatarak" oy istiyoruz.

Altılı Masa "neyi, nasıl ve hangi kadro ve kaynakla yapacak?" bunları anlatmalı.

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BEKİR YEŞİLAY



Organize Sanayi Bölgesi Başkanı... Bacalar tütüyor.

Başkan Yeşilay, "Makine sektörü iyi... Gıda da iyi" dedi:







- Ama mermerde biraz durgunluk var... Global kriz nedeniyle ABD, Kanada ve AB ülkelerinden gelen siparişler azaldı... Ortadoğu siparişleri ise güzel gidiyor.

Siyaset... Altılı Masa... Ortak Mutabakat Metni... Sanayiciler ne diyorlar?

Bekir Yeşilay, "koalisyon endişesiyle" söze başlıyor:

Altılı Masa ile koalisyon birbirine eşit kavramlar.

Eskiden sosyal demokrat sanayici, partisinin arkasında dururdu... Şimdi durmuyor... Sebebi şu: Mutabakat Metni onu ürkütüyor.

Pek çok arkadaş şunu söylüyor: 240 sayfa değil de, 10-15 maddelik bir Mutabakat Metni çıksaydı, daha verimli olurdu.

Yeni nesil koalisyon nedir bilmiyor, anlatmak lazım... Bizler biliyoruz ve koalisyon ile yol almanın güç olduğunu düşünüyoruz.

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CENGİZ ÜSTÜN



Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı... Söze "Ankara'ya... Meclis'e" selam yollayarak başladı:

- EYT çıkıyor... Ümitlendik... Allah razı olsun... Ancak... Bir talebimiz var... Sigortalı ile BAĞ-KUR'lu aynı sürede emekli olsun... Eşitlik istiyoruz.







Sonra söz "günün konusuna" geldi... Altılı Masa... Ortak Mutabakat Metni.

Cengiz Üstün dedi ki:

Aylarca toplandılar... Sonunda çıka çıka bu metin çıktı... Herkesin, kendi tabanına mesaj yolladığı bir metin.

Başkan adayları kim olacak? Kendileri de bilmiyorlar.

Yüzde 25 oyu olan ile yüzde 1'lik partinin eşitliği mümkün mü? Böyle ortaklık yürür mü?

Herkes cumhurbaşkanı yardımcılığı istiyor... Bakanlık istiyor.

240 sayfalık metin... Kimse ne olduğunu bilmiyor... Anladığımız şu... HDP'ye el altından mesaj gönderiyorlar.

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SUAT UYGUR



Muhtarlar Derneği Başkanı... İl genelinde 874 muhtar var.

Herkesin siyasi görüşü farklı... Ama uyum içindeler.







- Başkan... Gündeminiz nedir? Ankara'ya bir mesajınız var mı?

- Var... Eskiden sigortamız yoktu, şimdi ise sigortalıyız, Allah razı olsun... Maaşımız asgari ücret seviyesine yükseldi, teşekkür ediyoruz... Ama... EYT'nin biraz kolaylaşmasını istiyoruz.

Sonra... Malum konu... "Masa... Mutabakat Metni..."

İşte Suat Uygur'un sözleri:

Altılı Masa'nın bir de görünmeyen ayağı var... Millet bunun farkında.

Koalisyondan korkuyoruz... Çok ağır koalisyon dönemleri yaşadık.

Türkiye'nin problemi çok... Koalisyon ile yeni problemler çıkarsa ne olacak?

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EROL ÖZTÜRK



Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı... "2 bin aileye" hizmet götürüyor... "Yiyecek, giyecek desteği... Yardım."

Afyon'da... Gıda israfını önlemekte... Bu dernek öncü.







Marketler... Aileler... Son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri "derneğe" veriyorlar.

Dernek, "ihtiyaç sahiplerine" ulaştırıyor.

Ayrıca... "Hayırseverler" var... Çok... Adlarının bilinmesini istemiyorlar. "Derneği" destekliyorlar.

Afyon'da "yardımlaşma" en üst düzeyde... Sevindirici.

Siyaset... Altılı Masa... Afyon'dan nasıl görünüyor?

Erol Öztürk, "Sentetik bir oluşum" diyor:

Yüzde 1 oy ile ülke yönetiminde nasıl söz sahibi olacaksın?

Yönetim Kurulu bana güveniyor, yetki veriyor ve bizde işler çok hızlı yürüyor... Eğer çok kişi karışırsa hızlı iş yapamazsın.

Her şeyin hayırlısı... Aynı gemideyiz... Ülke hepimizin... Yönetime talip olanlar büyük hedefler söylemeliler.

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ADAYLAR... İSİMLER... BEKLENTİLER



Afyonkarahisar kıpır kıpır... Siyaset ısınmaya başlamış.

Çarşıda, kahvede, semt pazarlarında... Kulislerde konuşulanlar.

Yarın devam edeceğiz... İsim isim.