Aylardır gündemden düşmeyen konu... Çarşı... Pazar... Market... Sebze... Meyve... Fiyat... Etiket... Keçiören'e gittik... Ankara'nın 950 bin nüfuslu metropol ilçesi.

Isıtmalı semt pazarına girdik... İncirli Pazarı.

Evet... Kışları ısıtılıyor... Yazları da klimalı.











Türkiye'de bir ilk.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bu sistem, şimdilik dört pazar yerimizde var... Yaygınlaştıracağız" dedi.

Sabah, gün doğmadan tezgâh açan pazarcı memnun.

Buz gibi havada alışverişe gelen müşteri, elbette memnun.

***



'Makam'

Sezar'ın hakkı Sezar'a... Turgut Altınok'un makamı, sokak... Çarşı... Pazar...

Başkanla konuşmak isteyen, "hangi gün, hangi semtin pazarı var" takip ediyor... Pazar yerinde, Altınok'a derdini anlatıyor.

İncirli semt pazarı... Bir kadın yaklaştı... "Başkanım" dedi:

Zincir marketlere de bir el atsanız... Fiyatlar çok pahalı. Altınok ne desin? Gülmeye başladı:

Ablacığım... Dediğin yerler benim yetki alanımın dışında.

***



Hoşumuza gitti

Semt pazarında... Bir yazı... Keçiören zabıta asmış:







"Vatandaşlarımızın dikkatine.

Pazar yerimizden almış olduğunuz çürük, ezik, bozuk ve eksik ürünleri, pazar tezgâh numarası ile zabıta ekiplerimize bildirebilirsiniz."

***



Anket

Seçim... Siyaset... Cumhurbaşkanlığı... Altılı Masa... Pazarcı esnafına soruyoruz... Diyor ki:

Abi, işler durgun... Piyasa yeni yeni canlanıyor... Enflasyonun düşmesi, piyasaya sıcak para girmesi lazım.

Teyze... Gelini ile pazar alışverişinde... Sorumuzu, "Allah, hakkımızda hayırlısı neyse onu versin" diye yanıtlıyor.

Pazarda... Şehit yakını ve gazi çok... Teröre öfke yüksek.

ABD... Yunanistan... İsveç... Öfkeden nasiplerini alıyorlar.

Yerli ve milli... Yükselen değerler.

***



Allah korkusu

Yaşar Önel... Tezgâh tezgâh dolaşıyor.

Biz Başkan Turgut Altınok ile gezerken, etiketlerin fotoğrafını çekiyor.







Havuç... 6 lira.

Salatalık... 20 lira.

Patlıcan... 20 lira.

Sivri biber... 15 lira.

Domates... 10 lira.

Dereotu... 2.5 lira.

Pazarcılar... Karslı... Haymanalı... Yaşar'ın etiketlerle ilgilendiğini görünce... Pazarcının biri "Fiyatları abartmıyoruz" diyor:

Aza kanaat ediyoruz... Bizim de çoluk çocuğumuz var... Millete kazık atacak halimiz yok... Günahtır... Allah'tan korkarız.

***



Bravo

Pazarın girişinde... Sokakta... Engelli park yeri var.







Engelliye saygı... Park yeri boş.

Ne zaman bir engelli, aracıyla gelirse... Park yeri hazır.

Zabıta... Engelliye yardımcı.

***



Market

Yaşar Önel... Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan "zincir marketlere de el atmasını isteyen" kadını buluyor... Yanına gidip soruyor:

- Teyze... Hangi marketin fiyatlarından rahatsızsın?

Kadın... Marketin adını söylüyor... Yolunu tarif ediyor.

"Gidelim" diyoruz... Başkan Altınok'u birkaç dakikalığına pazarda bırakıyoruz... Altınok, esnafla, müşteriyle konuşurken... Biz, zincir markete gidip geliyoruz.







Domates... 34.90... 39.90.

Salatalık... 29.90.

Patlıcan... 34.90.

Havuç... 12.90.

Dereotu... 6.95.

Sivri biber... 26.90.

Pazarda üç demeti 10 lira olan turpun, markette demeti 12.90.

***



Terazi

Pazarın bir köşesinde tartı aleti gördük.







"Pazarımızdan almış olduğunuz ürünleri belediyemiz terazisinde güvenle tartabilirsiniz... Turgut Altınok."

Ama... Pazarda bulunduğumuz sürece... Aldığı ürünü tartan kimseyi görmedik.

Birkaç kişiye sorduk... "Neden?"

Aldığımız yanıt... "Pazarcıyı tanıyoruz... Güveniyoruz."

***



Güzel bir uygulama

Pazardan ürün aldınız... Domates... Patates... Biber.

Sonra... Şu sebeple, bu sebeple... Vazgeçtiniz... Aldığınız sebzeyi, meyveyi... Yumurtayı... Peyniri... Geri vermek istiyorsunuz.







Pazarcı... "Geri almam" demiyor.

İadeyi almaya mecbur.

Pazarın girişinde... Çıkışında... Uyarı yazısı var:

"Pazardan almış olduğunuz ürünleri iade edebilirsiniz."

İmza... Turgut Altınok.

Uyarının yanında bir de zabıta bekliyor... Vatandaşa yardımcı.

***



'Biz de istiyoruz'

İncirli Pazarı'na Keçiören'in başka semtlerinden de gelenler var.

Başkan Turgut Altınok'tan istekte bulundular:

Bizim pazara da kışları ısıtan, yazları soğutan sistem istiyoruz.

Haklılar.

Başkan, söz veriyor... Tarih söylüyor. İstek yerine getirilecek.

***



Atatürk ve Milli Mücadele Müzesi

Müze Keçiören'de... Kültür Yolu Projesi'nin bir ayağı.

Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya gelince... Bir süre Keçiören'de kaldı... Arkadaşları da.







Ziraat Mektebi, dönemin önemli bir karargâhı... Ve konaklama mekânı.

Başkan Altınok, tarihi canlandırıyor... Ve Keçiören'e bir müze kazandırıyor:

Atatürk ve Milli Mücadele Müzesi.

Başkent Ankara'ya... Keçiören'e yakışan bir eser.

Turgut Altınok'a tebrikler... Teşekkürler.

***



Slogan

İncirli Pazarı'na veda.







Unutmadan... Pazarın sloganını da söylemeliyiz:

"Güler yüzle hizmet... Müşteri velinimet."