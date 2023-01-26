Altılı Masa... 11'inci toplantı... Ev sahibi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener... Bakalım bugün ne yapacaklar? Daha önceki toplantılardan, akıllarda ne kaldı, söyler misiniz?

Toplandılar, dağıldılar... Yine toplandılar, dağıldılar... 10 kez.

Sonra... Kamuoyunda uzun uzun ne yedikleri konuşuldu.

Acaba... Asıl gündeme ne zaman gelecekler?

Vizyon... Büyük hedefler... Cumhurbaşkanı adaylığı... Dünya ile rekabet... Dış politika... Terörle mücadele... Yatırımlar... Ne zaman gündemlerine/akıllarına gelecek?

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Karşıyız karşı siyaseti

İstanbul Boğazı'na ilk gerdanlık... Boğaziçi Köprüsü.

Başbakan Süleyman Demirel temeli attı... Muhalefet kıyameti kopardı... Bazı meslek odaları da... Bir kısım medya da.

Köprü için, "Kel başa şimşir tarak" diyenler oldu.

"Bu köprü, sağcıların köprüsü" diye başyazı yazan da vardı.

Muhalefete mensup bir İstanbul senatörünün açıklaması:

"Boğaz köprüsü hissi, fevri, politiktir ve teknik kusurlarla doludur."

Demirel... Köprü nedeniyle... İnşaat Mühendisleri Odası'ndan ihraç edilmişti.

Yatırımlara karşı çıkmak... "İstemezük" sloganı atmak... Siyaset/muhalefet değil ki.

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Dert farklı hedef farklı

Herkes biliyor ki... CHP'nin asıl derdi, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi.

İyi Parti'nin derdi/hedefi ise CHP'den kaçacak oyları kucaklamak... Ana muhalefet partisi olmak.

Diğerlerine gelince...

CHP'nin veya İyi Parti'nin milletvekili aday listelerinde yer bulabilmek... Meclis'e girebilmek.

Böyle bir masa ile büyük hedeflere doğru yol almak mümkün mü?

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İşte kalite

Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Erdal İnönü'ye sormuştum... 1980'li yıllar:

- Başbakan Özal'ın her icraatını eleştiriyorsunuz... Siz iktidar olursanız ne yapacaksınız?

nönü'nün yanıtını yazmıştım:

- Turgut Özal'ın yaptıklarının tersini yapacağım.

Bu sözler toplumda karşılık bulmadı.

Erdal İnönü... Ve telefon etti:

- Sözlerimi düzeltmek istiyorum... Yazarsanız memnun olurum... Ben başbakan olursam... Turgut Özal'ın başlattığı doğru işler aynen devam edecektir... Yanlışları ise düzelteceğim.

Rahmet istedi... Erdal İnönü'nün muhalefeti, liderliği, kalitesi buydu.

Bugüne dair yorum ise... Serbest.

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Umutsuz muhalefet

Muhalefet liderlerinin tutkalı, Erdoğan karşıtlığı.

Varsa "Erdoğan gitsin", yoksa "Erdoğan gitsin".

Sonra ne olacak?

"Sonrasını boş ver... Sonrası sonra düşünülür... Hele Erdoğan bir gitsin de."

Seçmen umuda oy verir... Lidere oy verir.

Altılı Masa'da oturanlar, umut veriyor mu? Liderlik sergiliyor mu?

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Necmettin Erbakan

"Adil düzen" dedi... "Ağır sanayi" dedi... "Tank... Top... Uçak yapmaktan" söz etti.

Partisini 1980 öncesinde, koalisyonun büyük ortağı yaptı.

1995 seçimlerinde ise... Birinciliği aldı.

Erbakan'a karşı yapılan muhalefete gelince...

1980 öncesi... Erbakan Başbakan Yardımcısı... Anadolu'da "temel attı".

Ana muhalefete mensup bir parlamenter temeli söktü... Meclis bahçesine getirdi... Şov yaptı.

Siyaset/muhalefet bu değil ki.

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Yanlış strateji

Uzun hikâye... Yüzlerce örnek var... Düne ait... Ve bugüne.

Togg eleştirisi... "Hani nerede?" sorusu... Muhalefet yapmak mı?

Hele hele... İHA... SİHA... Dünya çapındaki bir başarı... Günlük parti siyasetine meze yapılır mı?

"Erdoğan karşıtlığı... Erdoğan'a öfke... Erdoğan'dan nefret" bir strateji olarak seçmenin karşısına çıkarılır mı?

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Eşit ortaklık

Altılı Masa'nın baraj sorunu olmayan iki partisi var:

Cumhuriyet Halk Partisi... Ve İyi Parti.

Diğerleri... Barajın dibindeler. Ama... Masada... Eşit durumdalar.

Yüzde 15-20 ile yüzde birin eşit olduğu ortaklık ne kadar yürüyebilir ki?

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İleri görüş

Adnan Menderes... "İstanbul... İmar... İstimlak... Vatan Caddesi" diyerek kolları sıvamıştı.

Hemen muhalefet başladı:

- Bu kadar geniş yola ne gerek var? Uçak mı inecek?

Başbakan Menderes'in, Yassıada'da istimlak davasından yargılandığını... Ve mahkûm olduğunu... Biliyor musunuz?

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Mersin örneği

Unutmadan... Geçen hafta Mersin'de iken... Mersin Limanı'ndaki yoğunluğu görünce aklımıza gelmişti... Hüseyin Yayman'a söylemiştik.

1950'li yıllar... Demokrat Parti iktidar... Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile Başbakan Adnan Menderes, Mersin Limanı'nın temelini atınca... Muhalefet kıyameti koparmıştı:

- Gereksiz... İsraf... Mersin'e liman lazım değil... Sırf İçel Milletvekili Refik Koraltan yeniden seçim kazansın diye bu liman yapılıyor.

Böyle bir muhalefet, iktidara gelebilir mi?

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Bizden söylemesi

Bugün, Altılı Masa toplanırken... Son olarak... Bir çift söz daha söyleyelim:

1. Siyasette hırs, aklın önüne geçerse... Siyasetçi çıkmaz sokağa girmiş demektir.

2. Muhalefeti öfke... Nefret... İstemezük ekseninde yürütmek... Atı, arabanın önüne değil, arkasına bağlamak anlamına gelir... Araba hızlı yol alamaz.