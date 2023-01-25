DİYARBAKIR

Gazi Caddesi... Hasan Paşa Hanı... Barış Kahvesi... Sanat Sokağı... Ulu Cami Meydanı... Yüksek Kahve... Sülüklü Han... Yanık Çarşı... Esnaf Çay Evi... Bakırcılar Çarşısı... Yenikapı Caddesi...

Siyasetin, seçimin konuşulduğu yerler.

Hangi parti HDP ile temasta?

HDP ile temasları kimler yürütüyor?

Ali Babacan'ın İHA-SİHA takıntısının perde arkası nedir?







HDP henüz kapatılmadı... Ama... HDP'nin mirası üzerine bugün kimler, ne tür hesap peşinde?

Kahvede... Kahvaltı salonunda... Bu soruların cevapları konuşuluyor... İsim isim.

Bugün... Bölgeden... Derin kulis notları.

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ALİ BABACAN



Diyarbakır HDP örgütü ile DEVA Partisi örgütü, temas halinde... Kapalı kapılar ardında.

Ali Babacan, Diyarbakır'a geldi... 2020 sonbaharında... 600 araçlık konvoyla karşılandı.

Daha sonra Diyarbakır'a yine geldi... Yine coşkulu karşılama.

Bugün, deniliyor ki:

1. Babacan'ı karşılayanların çoğu... HDP'li.

2. Babacan'ın Diyarbakır annelerini ziyaret edeceği konuşuluyordu... Son anda vazgeçildi.

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BEYAZ TOROS... İHA, SİHA



Hatırlayalım... HDP'nin bir açıklaması olmuştu... SİHA'lar, bir dönemin Beyaz Toros'larına benzetilmişti.

Beyaz Toros ile kastedilen... "Derin devlet... Yargısız infaz... PKK'nın finans kaynaklarını yönetenlere suikast."

Ali Babacan'a gelince... Türkiye'nin gururu olan İHA'ya, SİHA'ya taş attı.

Bu taş... Bölgede... "Babacan'dan HDP'ye atılan gül" olarak yorumlanıyor.

Konuşuluyor ki:

HDP kapatılırsa... Adayları seçime ya bağımsız girecekler ya da Babacan'ın DEVA Partisi listelerinden.

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DEVREDEKİ İSİM



Mehmet Emin Ekmen... Eski AK Parti Batman Milletvekili.

Hukukçu... Akil insanlar heyetinden.

Şimdi... DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı.

Yanık Çarşı'da... Ulucami Meydanı'nda... HDP ile DEVA Partisi ilişkisinde... Mehmet Emin Ekmen'in devrede olduğu konuşuluyor.

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KOZMİK ODA



Ali İhsan Merdanoğlu...

Eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili.

Şimdi... DEVA Partisi'nde... Ali Babacan'ın başdanışmanı.

Bölgede konuşuluyor ki:

Merdanoğlu, Babacan'ın kozmik odasında... Mehmet Emin Ekmen gibi.

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CHP İLE HDP ARASINDA 2 KÖPRÜ



Ahmet Türk... Eski CHP Milletvekili... Eski Mardin Belediye Başkanı... Bölgede özgül ağırlığı yüksek isimlerden.

CHP ile HDP arasında köprü konumunda olduğu konuşuluyor.

Sezgin Tanrıkulu... CHP İstanbul Milletvekili... CHP ile HDP ilişkisinde bir diğer köprü.

Sezgin Tanrıkulu ile HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, aile dostu. Tanrıkulu, Diyarbakır Barosu Başkanı iken Beştaş da yönetimdeymiş.

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GÜÇ TARTIŞMASI



Mithat Sancar... HDP Milletvekili... Hukukçu... Profesör.

Selahattin Demirtaş... Eski HDP Genel Başkanı... Cezaevinde.

Hasan Paşa Hanı... Kahvaltı masası... Konu, Sancar ile Demirtaş arasındaki görüş ayrılığı.

Masadakilerden biri, "Aralarında güç tartışması var" dedi.

Diğeri:

- Mithat Hoca partinin, HDP Genel Merkezi'nden yönetilmesini istiyor... Selahattin Demirtaş'ın ise partiyi cezaevinden yönetmeye çalıştığını düşünüyor.

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İYİ PARTİ... İNCE HESAPLAR



Meral Akşener, hafta sonunda Diyarbakır'daydı... İyi Parti İl Kongresi'nde.

Akşener'in, Diyarbakır annelerini ziyaret edeceği konuşuluyordu... Ama etmedi.

Meral Hanım'ın, Diyarbakır'a 3'üncü gelişi.

Anneler hep beklediler, gelir mi diye.

Gelmedi... Annelerde, hüsran yine hüsran.

1. Akşener'in Diyarbakır kökenli olduğu hep konuşuluyordu... Merkeze bağlı Büyükkadı Köyü'nden.

2. İyi Parti ile HDP arasında parti yönetiminden bir köprü yok.

3. Salim Ensarioğlu... Doğru Yol Partisi'nden... Eski milletvekili... Eski bakan. Şimdi... İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı... Ortadoğu Politikaları Başkanı.

4. Ensarioğlu... Şıh... Dicle bölgesi... Aşiret... Kalabalık bir aile... Aile içinde HDP ile selamı, dostluğu olan isimler var.

5. Akşener... İyi Parti... HDP'ye uzak... Mesafeli... Ama HDP kapatılırsa... "Acaba bize oy gelir mi?" beklentisi var.

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CUMHURBAŞKANLIĞI



Yanık Çarşı'da... Esnaf Çay Evi'nde... AVM'lerde... Elbette, Kandil de konuşuluyor.

Kandil ile İmralı arasında görüş ayrılığı olduğu söyleniyor.







Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Kandil, kimi istiyor?

Sorumuza aldığımız yanıt:

- Öncelikle Ekrem İmamoğlu... Olmazsa Kemal Kılıçdaroğlu.

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VİZELİ ADAY



Diyarbakır'da... HDP çevrelerinde... Yerel seçim de konuşuluyor.

2024'te yerel seçim var.

Konuşulan... CHP'nin... Özellikle de bazı büyük şehirlerde... HDP'den vizeli aday göstereceği.

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AKIL HOCASI



Altılı Masa'nın akıl hocası kim?

Lokantada bu konu açılınca... Diyarbakırlı bir kanaat önderi dedi ki:

- AK Parti aleyhinde fikir üreten akıl hocası Ali Babacan.

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DİLLERDEN DÜŞMEYEN SORU



Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a geldi... Helalleşme ziyareti... Mart 2022.

Cezaevinden çıkan eski mahkûmları ziyaret etti.

Selahattin Demirtaş'ın babasını da ziyaret etti.

Ama... Diyarbakır annelerinin ziyaretine gitmedi.

Dillerden düşmeyen soru: Neden?

Aradan 11 ay geçti.

Bu sorunun cevabı hâlâ konuşuluyor... Yorum çok.

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14 MAYIS... VE KEPOLU



Suna Kepolu Ataman... Güçlü bir aşiretten... Eski Adalet Partisi Milletvekili Mahmut Kepolu'nun kızı.

Suna Hanım... AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi.

Bölgede karşılığı olan bir isim... Çalışkan.

Daha önce de aday adayı olmuştu.

14 Mayıs'ın Diyarbakır listesinde olacağı belirtiliyor.

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HESAP



Sadece Diyarbakır'da değil... Bölgede... Batman'da... Mardin'de... Hesaplar, HDP'nin kapatılması üzerine yapılıyor.

"Mirastan... HDP'nin tabanından kaç oy alabilirim?" hesabı.