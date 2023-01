DİYARBAKIR

Huzur... Önce huzur... Her şeyin başı huzur...

Gündüzleri Gazi Caddesi, akşamları Malabadi Bulvarı canlı mı canlı... Huzur bereketi.







Vali Ali İhsan Su dedi ki:

Huzurla birlikte büyük bir değişim yaşanıyor.







Geçen yıl 1 milyon 70 bin turist ağırladık... Bu yıl 1.5 milyonu aşarız.

Huzur, yatırım iklimini de getirdi... Organize Sanayi Bölgesi'nde 450 yatırımcı sırada bekliyor.

***



Bağlar

Metropol ilçe... Nüfusu 400 binin üzerinde... Gecekondunun en yoğun olduğu bölge.

Kentsel dönüşüm tam gaz.







Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, halkın içinde... Sahada... Çarşıda, pazarda.

Eşi Dürdane Beyoğlu... Aynı şekilde... Meslek edindirme kurslarında... 100'ün üzerinde kurs.

Bağlar, Bağlar olalı huzuru böylesine dolu dolu yaşamamıştı... Yüzler gülüyor.

***



Huzurun tadı

Havaalanı kalabalık... Uçaklar dolu.







Caddelerde afişler... 29 Ocak'ta "Buray" geliyor.

14 Şubat... "Ezginin Günlüğü" özel konser.

15 Şubat... Feridun Düzağaç.







18 Şubat... Erol Evgin.

21 Şubat... Zakkum.

18 Mart... Sıla.

Diyarbakır... "Huzurun tadını çıkarıyor."

***



Beğendik

Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'yi tebrik etmek şart... "Mehmetçikle bir gün" projesi için.

Öğrenciler... "Jandarma Hava Grup Komutanlığı'na" gidiyorlar... Öğretmenleri ile birlikte.







Mehmetçikle bir gün geçiriyorlar.

Proje tutmuş.

Okullar sıraya girmişler.

***



Kaymakam Kürtçe konuşunca...

İsmail Pendik... Bağlar Kaymakamı... "Korumasız, habersiz" kahvehaneye giriyor:

- Ez Kaymakamé Rezanım, hun çavanın başın? (Ben Bağlar kaymakamıyım... Nasılsınız? İyi misiniz?)







İsmail Pendik, Şırnak- Beytüşşebap Kaymakamlığı sırasında Kürtçe öğrenmiş... Çat-pat konuşuyor.

Kaymakam halkın arasına karışınca... Kürtçe hal hatır sorunca... "Muhabbet koyulaşıyor."

Çay... Kahve... Sohbet... Birisi cebinden çıkardığı tesbihi kaymakama hediye ediyor.

Bağlar... Gündüz böyle... Akşamları aynı... Huzur, çarşıya pazara da yansıyor.

Kaymakam İsmail Pendik'e teşekkürler... "Hediye" tespihi bize hediye ettiği için.

***



Masalcı Nine

Örnek bir uygulama... "Ekipler" kurulmuş... Her ekip üç kişi... "Üçü de öğretmen."

Köy köy geziyorlar.







Biri... "Masalcı nine" kılığında... Çocuklara masal okuyor.

Diğeri... "Hacivat Karagöz" gösterisi sergiliyor.

Üçüncüsü... Müzik öğretmeni...

"Şarkılar... Türküler." Diyarbakır'da... Eğitim sadece okulda değil... Her yerde.

***



Özlenen eğitim

Meslek liseleri... Birer atölye gibi... Seferberlik var... Öğrenciler meslek öğreniyorlar... Üretiyorlar.

Kuaförlük... Tekstil... Mobilya... Aşçılık... Ve diğer meslekler.







Meslek lisesinde üretilenler... Satılıyor... "Geçen yıl 62 milyon lira ciro."

71 bin taşımalı eğitim kapsamında öğrenci var... Yemekleri "Meslek liselerinden."

Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gittik... Bir sınıfta "kadayıf" yapılıyor, diğer sınıfta "mantı."







Alıcı çok... Düğün, toplantı, kokteyl siparişleri... Börek... İçli köfte... Mutfak zengin.

Öğrenciler, Aralık ayında, "600'er lira" kazanmışlar.

Öğle yemeğini okulda yedik... Müdür Ufuk Yakut ile birlikte.

Ayrılırken takıldık:

- Hocam... Gelmişken bir de traş olsaydık.

Evet... "Müşteri çok." Özellikle de kadınlar.

15 liraya fön çektiriyorlar... 100 liraya saç boyama.

***



Hafta sonu

Diyarbakır... Hafta içi kalabalık... Hafta sonu...

Cumartesi, Pazar... Daha da kalabalık.

Yollar "Irak plakalı" araçlarla dolu.







Çarşıda, lokantada, otelde... Yine "komşu" turistler.

Kimi... Gezmeye... Yiyip, içmeye... Eğlenmeye geliyor.

Kimi ise... Bavul ticareti yapıyor.

Elbette "bizimkiler" de var... Yerli turistler.

Diyarbakır'da gezilecek yer çok... Camiler... Kiliseler... 10 gözlü Köprü... Hasan Paşa Hanı... Malabadi Köprüsü... Hevsel Bahçeleri... Hazreti Süleyman Türbesi... Dağ Kapı... Sülüklü Han... Zinciriye Medresesi... Saymakla bitmez.

***



"Püf" noktası

Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, "kahvede, sokakta, çarşı pazarda" hal, hatır soruyor... Dert dinliyor... Not alıyor.

Sonra "sorununu" anlatan vatandaşı arıyor.

"İsteğin yerine getirildi" diyor.

Diyarbakırlı seviniyor... Teşekkürler... Dualar. Ya da... Kaymakam "tam tersini" söylüyor:

- Senin sorununu çözemedik... Yasal olarak imkânsız... Sen haksızsın.

Diyarbakırlı yine seviniyor... Teşekkür... Dua.

"Niçin" derseniz...

Derdinin dinlendiği için... Yanıt olumsuz da olsa, kaymakam tarafından arandığı için.

Budur... "İnsana dokunmak" budur.

***



Diyarbakır "sınıf" atlıyor

Diyarbakır kalesi... UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan, 9 bin yıllık bir tarihi eser.

Kalede "çalışma" vardı, merak ettik.

Vali Ali İhsan Su'ya sorduk... Dedi ki:

- Kaledeki "Burç" sayısı 98... Onarım ve restorasyon yapılıyor.

"Kaleiçi" çok değişmiş... Farklı bir dünya... Sivil mimari örneği binalar.

Değişim... Diyarbakır'ın her yerinde.

Geçen yıl yapılan asfalt yol, bin 800 kilometre...

Vali Bey, "Diyarbakır-Bulgaristan mesafesi kadar" dedi, gülüştük.

Türkiye'nin en büyük "lojistik köyü" Diyarbakır'da yapılıyor. Bilgi evleri... Akademik lise... Sporla ilgili 63 proje... Gençlik merkezleri.

Huzur... Diyarbakır'a "sınıf" atlatıyor.