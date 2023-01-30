Ankara... Şehir gezisi... Cemil Çiçek, Saffet Arıkan Bedük, Yaşar Önel... Aydınlıkevler'deyiz.

Çevreli Caddesi... Cihan Doğalgaz... İşyerinin girişinde bayrak asılı.

Kapının önünde bir araç... Arka camında iki mısra:







"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır."









Cemil Çiçek, "Merhaba" diyerek işyerine girdi.

Mehmet Yiğitalp... İşyeri sahibi... Sevincinden uçacaktı:

Sayın başkanım... Değerli büyüğüm... Kıymetli ağabeyim... Sevgili hemşerim... Hoş geldiniz.

İşyeri... Duvarlarda şehit resimleri... Kahramanlık şiirleri... Fotoğraflar... Haberler...

Oturduk... Çaylar geldi... Ve sohbet başladı.

***



"Peygamberimize komşu"

Diyarbakır... Bağlar... 31 Mart 2016... Polis Özel Harekât aracına bombalı saldırı... 9 şehit.

Şehitlerden biri Mustafa Yiğitalp. 46 yaşında...

Evli... İki erkek çocuk sahibi...

Mustafa Yiğitalp, şehadet şerbetini içtiğinde... Arda Yasin, dört yaşındaydı... Şimdi, karne tatilinde.







Furkan 17 yaşındaydı... Bugünlerde, tıp fakültesini bitirmeye hazırlanıyor.

Mehmet Yiğitalp... Şehidin ağabeyi... Bir yaş büyük.

"Mustafam... Şehit kardeşim... Peygamber Efendimiz ile komşu" diyor ve... Dualar ediyor:

Yarabbi... Beni de şehitlik rütbesi ile şereflendir... Yüce Peygamberimize komşu olmayı nasip et.

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Rahmetle... Minnetle...

Duvarda... "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" yazısı.

Ve altında şehit fotoğrafları... İsimleri... Asker... Polis.







Diğer duvarda... "Uyan ey gözlerim gafletten uyan" yazısı... Ve altında yine şehit fotoğrafları, isimleri.

Öteki duvar... 15 Temmuz'daki şanlı direniş... "Bir ölür bin diriliriz... Yaşasın devlet" başlığı... Yiğitlerin fotoğrafları.

Beriki duvarda... "Şehit Özel Harekâtçılarımız... Sizleri unutmayacağız" notu... Ve yine fotoğraf, fotoğraf, fotoğraf.

Aydınlıkevler'deki, Cihan Doğalgaz, mahallenin müzesi... Caddeden gelip geçen giriyor... Şehitlere dualar, Fatihalar yolluyor.

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Devlet desteği

Cemil Çiçek... Eski Ankara Milletvekili... Eski TBMM Başkanı.

Saffet Arıkan Bedük... Eski Ankara Valisi... Eski Ankara Milletvekili.

Onların, mahallede olduğunu duyan geldi...

Bir kısmı, ailesinde şehit olduğunu söyledi.

Cemil Çiçek, "Bizim ailemizin de üç şehidi var" dedi.

Sonra... Konu, şehit ailelerine devlet desteğine geldi.

Mahalleli... Devletin gerekeni yaptığı düşüncesinde.

Cemil Çiçek... "Yapılması gereken çok önemli bir görev daha var" deyince... İşyerindekiler, kulak kesildi.

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Cemil Çiçek'ten öneri

Cenaze töreni... Şehit ailesine ilgi... Evet, devlet üzerine düşeni yapıyor... Ancak... Cemil Çiçek'e göre... "Mutlaka yapılması gereken" bir şey daha var.

Nedir?

Kalabalık, Cemil Bey'i dinliyor:

Bayramda... Kandilde... Mübarek gecelerde... Mahalledeki din görevlisi, şehidin evine gitmeli.

Burada, Diyanet'e görev düşüyor... Müftülerimiz, bu konuya eğilmeli.

Her mahallede bir veya birkaç cami var... Her ay bir din adamı, bir şehidin evine gitmeli... Yasin-i Şerif okumalı... Bu, yazılı olmayan ama yerine getirilmesi gereken bir görev.

Dinleyenler... Bize bakmaya başlayınca...

Cemil Çiçek de, bize bakarak şunları söyledi:

Diyanet İşleri Başkanımıza çağrıda bulunuyorum... Sizin aracılığınız ile.

Herkes... Yazmamızı istedi.

"Elbette" dedik.

Yerinde bir öneri.

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Alperenler'in yaş günü

Büyük Birlik Partisi... 30 yıl önce "Sevdamız Türkiye" sloganıyla, hilal ve gül amblemiyle yola çıkan şehit Muhsin Yazıcıoğlu ile dava arkadaşlarının partisi.

Bayrağı, Muhsin Yazıcıoğlu sevdalıları ile birlikte Mustafa Destici taşıyor... Genel Başkan.

Alperenler... İddialı ve inançlı bir kadro... Dinamik bir parti örgütü.

30 yıl önceki fidanlık, şimdi bir orman olmuş... Alperenler ormanı.

Dün... 30'uncu yıl kutlamasına davetliydik.

Ve... Bir sürpriz... Trakya Türkleri'nin unutulmaz lideri, merhum Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Hanım da gelmişti... Özlemiştik... Hasret giderdik.

Mustafa Destici, Sadık Ahmet'in emanetlerine... Ailesine yıllardır gösterdiği ilgi nedeniyle, övgüyü hak ediyor.

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Teşekkür

BBP'yi... Kuruluşundan bugüne izleriz.

Kurucu... Şehit Muhsin Yazıcıoğlu dostumuzdu.







Genel Başkan Mustafa Destici de öyle... Aile dostu.

Dün... 30'uncu yıl anısına... Bizi de ödüllendirdiler... Teşekkürler Alperenler.

***



Nice yıllara

Parti kongresi değildi... Kapalı salon mitingi de değildi.

Değişik partilerden... Kıbrıs'tan... Türki cumhuriyetlerden... Milletvekillerinin... Yöneticilerin... Temsilcilerin... Büyükelçilerin katıldığı bir kutlamaydı.

Mustafa Destici, günlük siyasi çekişmelerin/ polemiklerin üzerinde, kucaklayıcı bir konuşma yaptı... Alkışlandı.

Bir siyasi partinin... Hazine yardımı olmaksızın... 30 yıl boyunca, ayakta kalması... Diriliğini koruması önemli olay.

Demek ki... Temel sağlam atılmış.

Alperenler... Nice yıllara.