VAN

Siyasetçi sadece ne söyleyeceğine değil, ne söylemeyeceğine de dikkat etmeli.Şeyh Edebali diyor ki:

"Çok konuşma, boş konuşma, kem konuşma."

Siyasetçi... Boş konuşup, sonra da, "Öyle demek istemedim... Sözlerim çarpıtıldı" demek zorunda kalmamalı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "İHA'ya da, SİHA'ya da dokunacağız" söylemi... Boş konuşmadır.

Vicdanları yaralamıştır.

Babacan, eğer seçim kampanyası kapsamında Van'a gelirse... Bu yazıyı neden yazdığımızı anlayacaktır.

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TEPKİ



Siyaset... Seçim... 14 Mayıs... Altılı Masa... Kılıçdaroğlu... İmamoğlu... Anayasa Mahkemesi... HDP davası... Van... İpekyolu... Tuşba... Erciş... Özalp... Başkale... Çarşı, pazar... Kahvaltıcılar Sokağı... Nabız nasıl atıyor? Vanlı ne diyor?

Ve... Sokaktaki çocuğun, Peynirciler Çarşısı'ndaki esnafın tepkisi ile karşılaşıyoruz.

Tepki... Ali Babacan'ın, "İHA... SİHA" ile ilgili sözlerine.

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BİR BAYRAM MASALI



Özdemir Bayraktar... İTÜ mezunu... Mühendis... Trabzon-Sürmeneli... İHA/SİHA'nın tasarımcısı... "Babası."

Özdemir Bey... Bir, "Van âşığı".

Geliyor, geziyor... Günlerce kalıyor.

Hatta... Bayramı, Van'da geçirdiği bile oluyor.







4 Haziran 2019... Ramazan Bayramı... Özdemir Bayraktar, bayram namazını Norşin Camii'nde kılıyor.

Büyük bir cami... Binlerce kişilik.

Namaz sonrası bayramlaşma... Çocuklar sıraya giriyorlar... Özdemir amcalarının elini öpüyorlar.

Özdemir Bayraktar... Çocukların yanaklarını okşuyor... Avuçlarına bayram harçlığı sıkıştırıyor... 200'er lira.

Vanlı... O bayram sabahını hiç unutmuyor.

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UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİL



Ölüm Allah'ın emri... "Her canlı ölümü tadacaktır."

Özdemir Bayraktar da... 18 Ekim 2021... Fani dünyadan ebedi âleme göç ediyor... Sizlere ömür.







Vanlı üzgün. Camilerde Fatihalar okunuyor.

Dönemin Van Valisi Mehmet Emin Bilmez... Twitter mesajı... "Ülkemizin önemli şahsiyetlerinden merhum Özdemir'in ruhuna mevlit ve hatim okunacaktır."

Duvarlarda afişler... "Van halkı sizi unutmayacak."

Şehirli köylü... Vali... Asker... Polis... 5 bin kişi, aynı camiye geliyor... Norşin Camii'ne.

Mevlit... Yasin... Dualar... Ve sonra lokma dağıtılıyor.

Özdemir Bayraktar... Huzura susamış Vanlıların kalplerinde yaşıyor.

Vanlı... Siyaset uğruna İHA'ya, SİHA'ya taş atılmasını hazmedemiyor.

İnanmayan varsa... Hani ne derler; "Halep oradaysa arşın burada", gelsin... Van'da "sokağın sesini" bir dinlesin.

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REKOR



Ozan Balcı... Van Valisi... Eğitim sevdalısı... Ziyarete geleni boş çevirmiyor... Mutlaka bir hediye veriyor... Kitap.

Sürekli sahada... Çarşı/pazarda... İlçede... Kırsalda... Eli boş gitmiyor... Kiminle konuşsa bir hediye... Kitap.







İl genelinde okul kütüphanelerine gönderdiği kitap sayısı... 2 milyon... Elbette köy okulları da var.

Vali Balcı... "Türkiye rekoru kıracağız" diyor.

İnanıyoruz... Bu gidişin sonu rekor.

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EĞİTİM ŞART



Hafta sonları... Cumartesipazar... Etüt merkezleri dolu.

Liseye giriş... Üniversiteye giriş... Sınav hazırlığı.

Sıfır ücret.

5 bin öğretmen... 50 bin öğrenciyi hayata hazırlıyor.

Vali Ozan Balcı'ya tebrikler... Teşekkürler.

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TÜRKMENOĞLU ETKİSİ



Siyaset... Bölgedeki gibi... 2 partili... AK Parti ile HDP.

Hakkâri'de de böyle... Diyarbakır'da da.

AK Parti, sıkı çalışıyor... İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, seçim kampanyasına çoktan başlamış.

HDP... Henüz sahada yok... HDP, kemik oy tabanına güveniyor.

Van... 8 milletvekili var... HDP 5... AK Parti 3.

Kayhan Türkmenoğlu... Eski milletvekili... Hırslı... İddialı... Partisinin oyunu artırmaya çalışıyor... Bir gün Bahçesaray'da, bir gün Çaldıran'da... Erciş'te... Çatak'ta.

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İRANLI EKONOMİSİ



İranlı çok... Kimi lokantada, kimi doktorda... Burun estetiği... Saç ektirme.







Çarşı... İranlı dolu... Kadın-erkek... Çocuklar... Aile boyu alışveriş.







Otel... Van geceleri... Kadının başı kapalı olanı da var, açık olanı da.

İranlı... Van ekonomisinin "can suyu".

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BEĞENDİK



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun elleri Van'ın üzerinde.

124 anaokulu ve kreş yapılıyor.

14 yüzme havuzu... 18 kapalı spor salonu... 157 voleybol, basketbol sahası.

Unutmadan... Vali Ozan Balcı'nın projesi... Bütün ilçelere bebek, çocuk kütüphanesi.

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KALKINMA PROJELERİ



Peynirciler Çarşısı'nı da gezdik, Van Gölü sahilini de... Kırsalı da.

3 konu var ki... Yazmazsak olmaz:

1. Aile destek merkezleri... 100 merkez... 50 bin kadına eğitim.

2. Kırsal kesime destek... Sertifikalı buğday ve arpa tohumu... Bahçesaray'da cevize, Erciş'te üzüme destek... Koyun desteği, bir yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli.

3. Engelliler için Özel Eğitim Kampüsü yapılıyor... İlkokul, ortaokul, lise... Uygulamalı eğitim.

Van... Değişiyor... Gelişiyor... Huzurun tadını çıkarıyor.