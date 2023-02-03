AFYONKARAHİSAR

Mehmet Emin Güzbey ve Yaşar Önel ile birlikte... Uzun Çarşı senin, Ambaryolu Caddesi benim... Afium AVM senin, Park Afyon AVM benim... Şuhut senin, Sandıklı benim... Karış karış dolaştık.







Siyaset giderek ısınıyor... Ancak... Ankara'daki yüksek gerilim burada yok.

Aday adayı çok... İsimler havada uçuşuyor.

Eğitimde yarıyıl tatili... Termal otellerde doluluk yüzde 90... Ekonomiye can suyu.

Ocak sonu, İkinci Karavan Festivali yapılmış... Üç gün... Ekonomiye bir doping daha.

Afyon-Şuhut bölünmüş yolu, dün açıldı... Afyonlu söylemiyle "Gaymak gibi yol." Hayırlı olsun.

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AK PARTİ



Siyaset dört partili... Birinci AK Parti... Üç milletvekili var.

14 Mayıs için konuşulan isimler... Aday adayları... İşte birkaçı:

Hüseyin Sezen... Eski İl Başkanı.

Mustafa Çöl... Sandıklı Belediye Başkanı.

Hüseyin Atlı... Çay Belediye Başkanı.

Ferda Öztürk... Kadın Kolları Başkanı.

Ahmet Koca... Eski Milletvekili.

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CHP



24 Haziran 2018... Yüzde 14.46 oy almış ve bir milletvekili çıkarmıştı... Burcu Köksal.

Şimdi... Mali Müşavir ve Gazeteci İsmail Akar'ın... Dr. Kemal Demirkırkan'ın, iş insanı İbrahim Kadıoğlu'nun aday adaylıkları dillerde.

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MHP



Son seçimdeki oyu, yüzde 13.95... Çıkardığı milletvekili bir... Mehmet Taytak.

14 Mayıs için... Afyon merkezde değil ama ilçelerde adı geçenler var.

Ancak... Mehmet Taytak, açık ara önde... Halkta karşılığı var... Karşısına çıkabilmek zor.

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İYİ PARTİ



Afyon'da bayrağı dalgalanan dört partiden biri... 2018'de aldığı oy yüzde 13.37.

Ama... Çıkardığı milletvekili... "Bir" mi desek, "sıfır" mı?

Konuyu biraz açalım.

2018'de... İyi Parti'nin, Afyonkarahisar birinci sıra adayı, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal idi.

Gültekin Uysal, İyi Parti oylarıyla Meclis'e girdi.

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TABAN NE DİYOR?



Mevlânâ'nın dediği gibi, "Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım!"

Afyonlu da yeni şeyler konuşuyor... Şöyle ki:

İyi Parti'nin kapısı, bu defa Gültekin Uysal'a kapalı... İyi Partili, "Sıramızı savdık" diyor... Kendi adayını, Meclis'e yollamak istiyor... Gültekin Uysal'a da adres olarak CHP'yi gösteriyor.

CHP'de... Gültekin Uysal'ın adaylığı konuşuluyor... Ama yine taban karşı.

Pek çok CHP'li şunu söylüyor: "Gültekin Uysal aday gösterilirse partime oy vermem... İyi Parti'ye veririm."

CHP tabanının Gültekin Uysal için önerdiği adres... "İstanbul, Ankara veya Aydın'dan aday olsun... Afyon hayır."

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İKİ ENİŞTE



Mehmet Emin Güzbey, "Altılı Masa'da eniştelerimiz var" dedi... Gülerek.

Ahmet Davutoğlu... Eşi Dr. Sare Hanım, Afyonlu... Miske ailesinden... Mehmet Emin Güzbey'in de akrabası... Kuzen.

Ali Babacan... Eşi Ülkü Zeynep Hanım, Afyonlu... Yurter ailesinden.

14 Mayıs'ta, eniştelerin partilerine oy verilir mi? Hayır... Sıfır şans.

Saadet Partisi'nden de söz etmeliyiz... İl Başkanı Feyzullah Karataş, saygı duyulan bir isim. Ama... İş oy vermeye gelince, durum ümitsiz... Saadet'in donmuş oyu var... O kadar... Milletvekili çıkarmaya yetmez.

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'HAKARET' SİYASET DEĞİLDİR



Afyonlu Gültekin Uysal'ın, bu defa Afyon'da işi zor.

"Hakaret siyaseti" Gültekin Uysal'ın işini daha da zorlaştırıyor.

Afyonlu... Ona buna, hele de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edene çok kızıyor.







Erdoğan... Afyon'da yüzde 68.04 oy almıştı... AK Parti de yüzde 55.38.

ODAK... Yerel gazete... Nal gibi başlık... "Uysal'a tepki."

Yine ODAK gazetesinden... "Gültekin Uysal'a tepkiler çığ gibi."

Unutmadan... Uysal, Afyon'un İscehisar ilçesinden... İlçenin DP'li Belediye Başkanı Ahmet Şahin, AK Parti'ye geçti.

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İSTEYENİN BİR YÜZÜ KARA...



Organize Sanayi'de... Çarşıda... Herkesin dilinde.

DEVA Partisi... Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve bir de bakanlık istiyormuş... Ekonomi Bakanlığı.

Gelecek Partisi... Cumhurbaşkanı Yardımcılığı... Ve... Dışişleri Bakanlığı.

Demokrat Parti... Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ile... Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Saadet Partisi... Cumhurbaşkanı Yardımcılığı... Yanında da Milli Eğitim Bakanlığı.

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ANADOLU YOLLARI



Arayıp sormamak, uğramamak olmaz... Yavuz Kocaşaban.

Cumhuriyet Sucukları'nın kurucusu Ahmet Kocaşaban'ın yeğeni.

Cumhuriyet... Önemli marka... Aile şirketi... Yavuz, Yönetim Kurulu Başkanı.

İşleri... Piyasayı sorduk... Dedi ki:

- Süt ve yem fiyatı artınca, et sektörü bir süre durakladı... Besici, hayvan kestirmedi... Ama şimdi işler normale dönüyor... Piyasa oturuyor... Et fiyatı 170-200 lira aralığında.

Afyon'a veda... Haftaya, Anadolu'nun bir başka köşesindeyiz.