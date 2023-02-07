Feryat... Figan... Panik... Enkaz... Gözyaşı... Çocuğunu arayan anne... Siren sesleri... Telefonlar felç... İnternet sıfır... Jandarma... Polis... Tıkanan yollar... Ağlayan çocuklar.İşte kahramanlar diyarı Kahramanmaraş.

***



Yardım konvoyu

Ankara'dan sabaha karşı yola çıktık.

Ankara-Niğde otoyolu... Kar... Buz.

Yolda deprem bölgesine giden yardım araçları.

JAK... Jandarma Arama Kurtarma.







KIZILAY.

AFAD.

Emniyet Genel Müdürlüğü... Seyyar mutfak.

Memur-Sen... Arama Kurtarma.

Müge Anlı Gönül Dostları... Yardım aracı.

İş makineleri... DSİ... Karayolları.

AKUT.

UMKE... Sağlık Bakanlığı.

Ve... Ambulans, ambulans, ambulans.

Türkiye... Yardım için yarışıyor.

***



Adnan Menderes Bulvarı

Osmaniye... Adnan Menderes Bulvarı'ndayız.

Bulvar, ana-baba günü.

Kalabalığın nedeni... Deprem... Enkaz... Ölenler... Kurtarma çalışmaları... Yardım ekipleri.







10 katlı bina yerle bir.

4 bloklu bir site.

Binalardan biri, tamamen çökmüş.

Diğer 3 bina hasarlı.

30 yıllık site... Kimi enkazın altında, kimi enkazın başında.

Evleri yıkılmayanlar sokakta.

***



Yol

Niğde'ye kadar kar... Fırtına, tipi... Buzlanma.

Ama... Niğde'den Toros Dağları'na... Pozantı'ya kadar... Tipi, fırtına yok.

Pozantı'dan sonra, karla karışık yağmur başlıyor.

Ve... Çukurova... Adana... Yağmur altında.

Sonra Gaziantep yolundayız: Otobanda.

Trafik... Yardım araçları, iş makineleri... Zor ilerliyoruz.

Ve... Osmaniye... Paydos.

Otoban kapalı.

***



E-24... Karayolu

Otoyoldan ayrılıyoruz.

Zira viyadüklerde... Otoyolda, yer yer "çatlaklar... Açılmalar" var.

Yoğun trafik, E-24 karayoluna yöneliyor.

Ve... Bahçe ilçesinden Nurdağı ilçesine giderken trafik iyice tıkanıyor.

Yardım araçları, ambulanslar, civar illerden gelen sağlık ekipleri.

***



Başsağlığı

Osmaniye... Bir ara sokaktayız.

İki katlı ev çökmüş.

3 kişi gözyaşı içinde... Enkazın başında bekliyorlar.

Yusuf Çırak... Bekir Evcimen ve Fehmi Manga.

Yusuf diyor ki:







- Enkazın altında kayınbiraderim Ahmet Ekinci, eşi Mine ve kızları Selcan yatıyor.

Ahmet Ekinci, yıllarca çalışmış.

Tasarruf etmiş, borç harç bu evi alabilmiş.

Ama sefasını sürememiş... Enkazın altında eşi ve çocuğu ile yatıyor.

Enkazın başında bekleyenlere sarıldık, başsağlığı diledik.

***



Saat 13.24

Deprem sabaha karşı oldu ama... Artçıları bütün gün devam etti.

Dün... Saat 13.24... Adana'dan Osmaniye'ye giderken "sarsıntıyı" hissettik.

Artçı depremler devam ediyordu.

Ayrıca Kahramanmaraş "Elbistan'da deprem."

***



Aslanlı Beli

Osmaniye'nin Bahçe ilçesi ile Gaziantep'in Nurdağı ilçesi arasında... Aslanlı Beli Geçidi'nde trafik öyle bir tıkandı ki, anlatılamaz.

Vali otomobili... Ambulanslar... Arama kurtarma ekipleri... KIZILAY'cılar... AKUT... UMKE... AFAD... Yardım araçları... Bölgeye giden yüksek bürokratlar... Herkes yolda kaldı.

Tek çare geri dönmek.

Biz de hemen geri döndük, ama nasıl?

Tarlaların, derelerin içinden geçerek.

Ayrıca devlet çok hızlı reaksiyon gösterdi. 13 bakan ve 10 vali hızlı bir şekilde bölgeye intikal etti. Devlet 1999 depremindeki gibi sınıfta kalmadı.

***



Ateş... Her yeri yakıyor

Kahramanmaraş... Osmaniye... Hatay... Bütün gün bölgeyi gezdik.

Ateş, sadece düştüğü yeri değil, herkesi yakıyor.

İnsanlar, yıkıntıların önünde bekleşiyorlar.

Zira... Enkazın altında, kiminin annesi var, kiminin evladı.

Görüntü dayanılır gibi değil.

***



Osmaniye

Yıkılan yer bir kitapçı dükkânı mı acaba?

Enkazın içinde kitaplar gördük.







Sonra... Bebek ayakkabıları... Anlaşılan yıkılan binada ev de var, kitapçı da.

Enkazın üzerine doğru yürüyoruz.

Aşağıdan bir anne sesleniyor:

- Yürüme... Aşağıda yavrularım yatıyor.

***



Araba mezarlığı

Bölge... İl, ilçe... Sanki araba mezarlığı.

Yıkılmayan pek çok binanın camları patlamış... Kırılan camlar, aşağıdaki araçların üzerine düşmüş.







Yıkılan binaların önündeki araçlar kullanılamaz halde.

Öylesine ki... Araçlar nerede ise birbirinin üzerine çıkmış.

Depremin, kaldırıma fırlattığı araçlar bile var.

***



Hüseyin Yayman

Ankara'dan Kahramanmaraş'a giderken, önümüzdeki aracı tanıdık.

Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın aracı.

Son sürat Hatay'a gidiyordu.

Enkaz altında kalan yakınlarına yetişebilmek için.

Önce yolda "Geçmiş olsun" dedik.

Akşam da Hatay'da acısını paylaştık.

***



Hatay

Dinlerin ve dillerin şehri.

Uygarlıkların beşiği... Türkiye'nin önemli kültür merkezi.

Hatay, Hatay olalı böyle bir yıkım gördü mü acaba?

Yardımlaşma, tam puan.

Devlet... KIZILAY... Yardım kuruluşları... Sivil toplum örgütleri... Kimsenin aç ve açıkta kalmaması için çırpınıyorlar.

***



İnternet çökünce

Bölgede... Akaryakıt istasyonlarında... Kuyruk, kuyruk, kuyruk.

Millet akaryakıt kuyruğunda.

İnternet çökmüş.

Kredi kartı geçmiyor.

Yakıtı peşin parayla alacaksınız.

Ödeme, para üstü derken vakit geçiyor, kuyruk oluşuyor.

Ayrıca herkeste yeterli nakit yok.

Başlıyor, benzinci ile tartışmaya.

Akşam oluyor... Benzinci hâlâ kalabalık.

***



Deprem geceleri

Türkiye büyük ülke.

Devletimiz büyük devlet.

Yardım kuruluşlarımız, canla başla çalışıyorlar.

Çadırlar kuruluyor... Mobil tuvaletler hazır.

Bir yanda çorba dağıtılıyor.

Hava buz gibi.

Bir deprem çadırına giriyoruz.

Mini mini yavrular, battaniye altında tir tir titriyorlar.

Deprem bölgesindeyiz.

Burada geceleyeceğiz.